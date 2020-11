Eduardo Paes e Marcelo Crivella Arte O Dia Online

Publicado 25/11/2020 19:56

Uma pesquisa Ibope divulgada hoje aponta que Eduardo Paes continua na liderança de percentuais de intenção de votos para a Prefeitura do Rio de Janeiro nas Eleições 2020. O candidato do DEM está com 53% das intenções, seguido pelo prefeito e candidato a reeleição Marcelo Crivella (Republicanos), com 28%. Os percentuais de nenhum/branco/nulo são de 16% e os de pessoas que não sabem ou não responderam são de 3%.



Contando-se apenas os votos válidos, Eduardo Paes tem 65% de percentual, e Crivella tem 35%. Na pesquisa espontânea, Paes fica com 47%, Crivella com 25%, nenhum/branco/nulo com 18%, não sabe/não respondeu com 9% e as menções a outros candidatos, com 1%. A pesquisa Ibope foi encomendada pela TV Globo. Um número de 1.001 eleitores da cidade do Rio foi ouvido para a pesquisa, que teve uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A apuração foi feita entre 23 e 25 de novembro.