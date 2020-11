Especial - Cidade Abandonada. Na foto, esgoto vazando e muito lixo na Avenida Brasil, proximo a Rua Tambau, em Ramos, zona norte do Rio. Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por MARTHA IMENES

O carioca - e todos os que vivem na Cidade (outrora) Maravilhosa -, se depara com cenas pra lá de lamentáveis, que só fazem crescer nos últimos quatro anos, o período da gestão do prefeito-bispo Marcelo Crivella, do Republicanos. Lixo acumulado nas ruas, e a falta de um planejamento eficaz da limpeza urbana da cidade transformou algumas localidades em verdadeiros lixões.



Simultaneamente, as caixas coletoras que ficavam afixadas nos postes desapareceram. Uma das soluções da prefeitura foi colocar caçambas com tampa nas calçadas e... Pimba! Serviram de esconderijo para bandidos praticarem assaltos e o lixo se acumulava também no seu entorno. Agora nem um, nem outro.



O transporte e as vias públicas, a maioria esburacadas, também fazem parte do "legado nefasto" do prefeito-bispo: quem precisa passar pela Avenida Brasil que o diga! Engarrafamento eterno e obras que nunca acabam. Alguns canteiros da TransBrasil abrigam grupos de dependentes de drogas. Sem contar as passarelas, elas representam um verdadeiro risco! Os BRTs, criados para transportar os usuários com conforto, vivem lotados e várias estações foram fechadas.



A população em situação de rua cresceu muito nesse período. A falta de políticas públicas deixa todos à mingua. São pais, mães, crianças, bichos, todos ali dividindo o mesmo papelão e rezando para que alguma alma bondosa divida um pão, que muitas vezes não chega... Esse é o Rio que o próximo prefeito vai herdar.