Eleitores voltam às urnas neste domingo Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 12:53

Cinco municípios do Rio de Janeiro voltam às urnas neste domingo (29) para definir seus prefeitos para os próximos quatro anos. Das cidades com mais de 200 mil eleitores - condição para ter disputa de segundo turno -, apenas Rio, Campos, Petrópolis, São Gonçalo e São João de Meriti não tiveram decisão ainda. Com isso, 6.493.487 pessoas ainda definirão o futuro em 2.022 locais no estado.

Em compensação, em Belford Roxo, Duque de Caxias, Niterói, Nova Iguaçu e Volta Redonda, os candidatos

mais votados conseguiram mais de 50% dos votos válidos e por isso se garantiram no primeiro turno.

Segundo dados fornecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), o segundo turno das eleições municipais no Rio contará com 63.676 mesários em 15.919 seções. Ao todo, serão 66 zonas eleitorais nas cinco cidades, sendo 49 na capital.

Além disso, foram disponibilizadas 17.822 urnas eletrônicas. Desse número, 1.903 ficarão de reserva, para substituir as que derem problema.

Maiores locais de votação

O campus da Uerj em São Gonçalo (68ª zona eleitoral) é o local no estado em que há mais eleitores: são 12.683. Um pouco mais do que o Centro de Convenções SulAmérica (229ª ZE), na Cidade Nova, o maior na capital, com 12.111. Em terceiro está o Ciep Maestrina Chiquinha Gonzaga (24ª ZE), em Bangu, com 11.550.

Entre os 10 maiores locais de votação do estado, nove terão atividade neste segundo turno: seis na capital e três em São Gonçalo. Sexto maior, com 11.037 eleitores, a Escola Estadual Presidente Kennedy fica em Belford Roxo, que já definiu seu prefeito no primeiro turno.



Confira outros números divulgados pelo TRE por cidades:

Rio de Janeiro: São 4.851.887 eleitores, 12.936 urnas eletrônicas (1.469 de reserva), 49 zonas eleitorais, 1.423 locais de votação e 11.467 seções.



O candidato Eduardo Paes (DEM) recebeu 974.804 votos no primeiro turno; E Marcelo Crivella (Republicanos), 576.825.



Campos dos Goytacazes: São 360.626 eleitores, 1.091 urnas eletrônicas ( 88 de reserva), 4 zonas eleitorais, 200 locais de votação e 1.003 seções.



O candidato Wladimir Garotinho (PSD) recebeu 106.526 votos no primeiro turno; E Caio Vianna (PDT), 68.732.



Petrópolis: São 240.152 eleitores, 707 urnas eletrônicas (58 de reserva), 2 zonas eleitorais, 126 locais de votação e 649 seções.

O candidato Rubens Bomtempo (PSB) recebeu 39.093 votos no primeiro turno; E Bernardo Rossi (PL), 23.923 votos.



São Gonçalo: São 663.833 eleitores, 1.975 urnas eletrônicas (161 de reserva), 7 zonas eleitorais, 154 locais de votação e 1.814 seções.



O candidato Dimas Gadelha (PT) recebeu 117.346 votos no primeiro turno; E Capitão Nelson (Avante), 85.399.



São João de Meriti: São 376.989 eleitores, 1.113 urnas eletrônicas (127 de reserva), 4 zonas eleitorais, 119 locais de votação e 986 seções.



O candidato Dr. João (DEM) recebeu 71.730 votos no primeiro turno; E Leo Vieira (PSC), 43.499.