Marcelo Crivella visitou a primeira praça com Wi-fi gratuito da cidade

Publicado 27/11/2020 13:17 | Atualizado 27/11/2020 13:25

Rio - O prefeito e candidato à reeleição, Marcelo Crivella, visitou, na manhã desta sexta-feira, a praça Anhanguá - a primeira com Wi-Fi gratuito da cidade - em Brás de Pina, na Zona Norte. “Estamos instalando câmeras, muitas delas com reconhecimento facial, e pontos de Wi-Fi gratuito. Pras crianças, os jovens, os idosos, quando vierem à praça, poderem ter conectividade na internet sem ter que pagar”, disse o prefeito durante a visita.



A praça faz parte do SAMRTRIO, projeto da gestão Crivella que tem como foco fazer com que a população ocupe espaços públicos da cidade. Além do enfoque em segurança pública, por meio da revitalização de áreas que estavam abandonadas.

Ainda nesta sexta-feira, Crivella participará do último debate antes do segundo turno, realizado pela TV Globo, após a novela 'Força do Querer'.