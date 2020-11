Evento promovido pelo prefeito Marcelo Crivella na Zona Oeste. Na imagem, é possível ver o boneco de boxe que representa o candidato Eduardo Paes com um cartaz escrito "pedofilia" no peito. Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 19:53

O prefeito e candidato à reeleição, Marcelo Crivella (Republicanos), participou, na noite desta quinta-feira, de uma espécie de culto-showmício. Durante o evento, houve uma “sessão de descarrego” para “exorcizar Paes". O candidato do DEM era representado por um boneco de boxe que carregava no peito um adesivo onde se lê a palavra “pedofilia”.



A informação foi publicada inicialmente pela Veja. De acordo com a revista, a reunião ocorreu na sede de um time de futebol da Zona Oeste da cidade, após a entrevista de Crivella para a Record.



Ao longo do evento, o atual prefeito, que também é bispo licenciado da Universal, rezou, pediu votos e fez promessas para a plateia de apoiadores que estavam presentes. Além disso, Crivella voltou a afirmar que Eduardo Paes vai entregar a secretaria de Educação ao PSOL.



Procurada para comentar sobre este episódio, a assessoria de Marcelo Crivella respondeu dizendo que não iria se posicionar.



A assessoria de Eduardo Paes foi questionada sobre o assunto, mas não posicionou até o momento, assim como a assessoria do PSOL.