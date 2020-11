Polo da 17ª Zona Eleitoral, no Jardim Botânico, fez a distribuição das urnas para bairros da Zona Sul Divulgação/TRE-RJ

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 10:29 | Atualizado 28/11/2020 12:11

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) finaliza neste sábado a distribuição das urnas eletrônicas para os locais de votação nos cinco municípios do Rio de Janeiro que terão segundo turno no domingo (29). Ao todo, serão utilizadas 17.822 urnas (1.903 de reserva) para Rio, Campos, Petrópolis, São Gonçalo e São João de Meriti.



Segundo o TRE-RJ, são 13 polos de distribuição, sendo nove na capital e outros quatro no interior. Eles vão levar as urnas eletrônicas para os 2.022 locais de votação (1.423 na cidade do Rio).



No polo da 17ª Zona Eleitoral, no Jardim Botânico, por exemplo, serão distribuídas cerca de 1.500 urnas para seções eleitorais de Botafogo, Leblon, Ipanema, Copacabana, São Conrado e Laranjeiras.



Garis ajudarão no transporte



Graças a um termo de cooperação assinado entre Prefeitura do Rio e TRE-RJ, a Comlurb também contribuirá com a logística de distribuição das urnas eletrônicas. Foram mobilizados 1.016 garis e mais 70 encarregados e supervisores que ajudarão no transporte deste sábado e no recolhimento após a eleição.



Distribuição das urnas eletrônicas neste sábado contou com a ajuda da Comlurb.#ODia



Crédito: Divulgação/TRE-RJ pic.twitter.com/lAEDNmBfYA — Jornal O Dia (@jornalodia) November 28, 2020

Além disso, a Comlurb afirma que montou um grande esquema de limpeza para o encerramento do segundo turno. Segundo a companhia, serão 1.568 garis, com apoio de 264 veículos e equipamentos, que farão a limpeza do entorno de todas as seções eleitorais da cidade do Rio, com varrição, remoção de todo material de propaganda eleitoral e lavagem.