Na véspera da eleição, Marcelo Crivella faz carreata na Zona Oeste

Publicado 28/11/2020 14:33 | Atualizado 28/11/2020 16:55

Rio - Às vésperas do segundo turno das eleições, o prefeito e candidato à reeleição, Marcello Crivella (Republicanos) atacou Eduardo Paes (DEM), neste sábado, durante carreata em campanha, na Zona Oeste. Um dia após o debate da TV Globo, o prefeito reforçou acusações contra o rival: "Meu adversário vai ser preso a qualquer momento".

Na véspera da eleição, Crivella faz carreata na Zona Oeste do Rio.#ODia



Crédito: Lucas Cardoso pic.twitter.com/jJd6ih64uV — Jornal O Dia (@jornalodia) November 28, 2020

A ação começou em Santa Cruz, passou por Campo Grande e Bangu. As acusações do prefeito foram feitas em uma parada feita por Crivella em Bangu, em contato direto com apoiadores.

Ao longo de toda a carreata, Crivella falou com apoiadores do alto de uma picape. O candidato fez referência ao presidente Jair Bolsonaro. "Quem vota Bolsonaro, vota Crivella", disse.

Depois de percorrer bairros da Zona Oeste, a carreata do prefeito cortou a Zona Norte passando por Campinho, Cascadura, Abolição e Del Castilho. A parada final foi no Pedágio da Linha Amarela, onde candidato republicano fez um discurso para apoiadores.



Ao chegar no local, Crivella pontuou: "Estamos no lugar que é o símbolo do nosso mandato", disse.

O republicano ainda projetou que se Eduardo Paes se eleger, ele irá retornar com a cobrança do pedágio, encampado por Crivella em outubro. "O carioca não quer pagar pedágio".