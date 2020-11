Eduardo Paes chama Marcelo Crivella de ‘prefeito do preconceito’ durante evento na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, na Zona Oeste Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/11/2020 16:07

Rio – O candidato à Prefeitura do Rio, Eduardo Paes (DEM), fez um apelo aos cariocas na véspera da eleição do segundo turno.

“Foi uma campanha que fiz com muita alegria, recebi muito carinho pelas ruas, e estou muito otimista, animado. Mas quero mais uma vez fazer um apelo a todos os cariocas: que não deixem de votar”, disse ele, durante um evento na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, na Zona Oeste.

Paes afirmou que essa é uma eleição histórica. “A gente precisa saber que esse momento de transformação e virada na história do Rio de Janeiro. Quero pedir que todo mundo vá votar e vote no 25”, pediu.

Na quadra, o candidato democrata ressaltou os dramas que a população do Rio têm enfrentado como o abandono de mais variados serviços, principalmente, a saúde, e afirmou que está pronto para ser um prefeito que irá governar para todos, sem discriminação de ideologias, raça, religião, sexo ou identidade de gênero.

“O Crivella é o prefeito do preconceito. Ele não consegue entender todos os cariocas e a administração dele foi marcada por isso. Ele só fala para o grupo dele, para o nicho dele, para o grupo religioso do tio dele. Ele não consegue entender a cidade e a diversidade dessa cidade. O prefeito do Rio tem de ser de todos. Esse tipo de preconceito não cabe mais no Rio de Janeiro. Vamos devolver a todos os cariocas a fé e a esperança no futuro”, defendeu Paes.

Após o encontro com apoiadores, o candidato reservou o dia para finalizar a campanha percorrendo as ruas dos bairros das zonas Oeste e Norte, regiões que Paes elegeu como prioridades caso eleito.