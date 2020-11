Cabo Frio

José Bonifácio, prefeito eleito de Cabo Frio, perde de 6 x 0 no TRE, terá seu registro impugnado e recorrerá ao TSE

O registro de candidatura de José Bonifácio do PDT foi deferido pela Justiça Eleitoral de Cabo Frio, mesmo havendo recomendação do Ministério Público pela impugnação e o indeferimento do registro da candidatura do pedetista

Publicado 29/11/2020 09:21 | Atualizado há 1 hora