Brazilian President Jair Bolsonaro speaks with notes written on his right hand during the Brazilian Steel Conference in Sao Paulo, Brazil, on August 23, 2022. - AFP

Publicado 27/08/2022 15:17

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou neste sábado, 27, durante ato em Vitória da Conquista (BA), que "o Brasil passa fome". Um dia antes, ele disse que no País "fome para valer não existe da forma como é falado". Na cidade baiana, Bolsonaro participou de uma motociata e depois discursou para o público presente. "Com uma pandemia e uma guerra, o Brasil passa fome. Nós temos o dever de defender o interesse de cada um de vocês", disse o mandatário.

A fala deste sábado contraria declaração dada pelo próprio Bolsonaro em entrevista a podcast sobre fisioculturismo nesta sexta-feira, 26. Na ocasião, além de dizer não há "fome para valer", ele afirmou que quem diz o contrário "são pessoas que vendem mentiras". Ele disse, ainda, que, "se for em qualquer padaria aqui, não tem ninguém ali pedindo para você comprar um pão para ele".

Segundo o 2º Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia de Covid-19, a fome atinge 33 milhões de pessoas no País - o maior número desde o início da década de 1990.

Mais cedo no mesmo dia, o presidente deu entrevista para a rádio Jovem Pan e disse que "não tem filé-mignon para todo mundo". A fala foi uma resposta direta à sabatina de Lula ao Jornal Nacional, na qual o petista disse que "o povo tem que voltar a comer um churrasquinho, a comer uma picanha e tomar uma cervejinha".

A declaração em Vitória da Conquista mostra um recuo de Bolsonaro, que agora admite a fome no País. "Nós olhamos e muito para os mais humildes e pobres", disse.