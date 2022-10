Brazil's First Lady Michelle Bolsonaro (C) greets supporters before arriving to an event called "Women for Brazil" in Manaus, Amazonas state, Brazil, on October 11, 2022. - Michael DANTAS / AFP

Publicado 15/10/2022 15:23 | Atualizado 15/10/2022 15:24

Um homem foi preso após ter disparado tiros com uma arma de fogo contra o muro de uma igreja evangélica uma hora antes de um evento que a a primeira dama, Michelle Bolsonaro, e a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, iriam participar nesta sexta-feira (14) em Fortaleza, no Ceará. O ocorrido foi confirmado pelo atual presidente da república e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) em uma coletiva de imprensa na capital cearense neste sábado (15).

— Vocês souberam do fato de ontem? A minha esposa, eu acho que estava aqui. Já tem boletim de ocorrência. Foram dados dois tiros, foi preso o elemento. Ele é de uma facção criminosa — afirmou Bolsonaro.



O presidente, que está no estado para participar de eventos de sua campanha eleitoral, disse que o autor do ato tinha confessado que os disparos tinham como objetivo afastar a presença das pessoas que iriam participar do evento. Segundo o G1 do Ceará, a a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou ninguém ficou ferido e que o suspeito, cuja identidade não foi revelada, não tinha antecedentes criminais.

No depoimento, o homem não repassou nenhuma informação aos agentes e que ele foi liberado após pagar finança. No entanto, a polícia continua com as investigações sobre o caso para identificar a motivação do crime.