Empresário é investigado por mensagens de teor golpista em um grupo que reunia apoiadores do presidente - Reprodução/Redes Sociais

Empresário é investigado por mensagens de teor golpista em um grupo que reunia apoiadores do presidenteReprodução/Redes Sociais

Publicado 18/10/2022 09:55

A lista de empresários que fizeram contribuições financeiras para a campanha eleitoral de Jair Bolsonaro (PL) tem um novo membro conhecido: Luciano Hang. O dono da Havan doou R$ 500 mil na última quinta-feira, 13, segundo declarado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Mesmo com a quantia expressiva, Hang é apenas o 14º maior doador individual da campanha de Bolsonaro. Até o momento, a maior doação por pessoa física é de Fabiano Campos Zettel, advogado em Minas Gerais, que desembolsou R$ 3 milhões. Na sequência, aparece Hugo de Carvalho Ribeiro, da empresa Amaggi (R$ 1,2 milhão), e Cornélio Sanders (R$ 1 milhão), fundador do Grupo Progresso, ambos do agronegócio.



A doação de Hang acontece um mês depois dele ter suas contas bancárias desbloqueadas por Alexandre de Moraes. O empresário é investigado desde agosto por mensagens de teor golpista em um grupo de WhatsApp que reunia apoiadores de Bolsonaro.



O dono da Havan já havia doado R$ 300 mil ao senador eleito por Santa Catarina, Jorge Seif Junior (PL), conforme declarou o parlamentar ao TSE. Os valores chegaram ao candidato em dois repasses feitos no dia 13 de setembro, quando ainda estava valendo o bloqueio nas contas do empresário.