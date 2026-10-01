Modelo de urna eletrônica usada pelo TRE no Rio de Janeiro - Pedro Ivo / Arquivo O Dia

Modelo de urna eletrônica usada pelo TRE no Rio de JaneiroPedro Ivo / Arquivo O Dia

Publicado 01/10/2026 16:52 | Atualizado 01/10/2026 20:00



Quem quiser acompanhar a apuração das Eleições Gerais de 2026 no Rio poderá escolher entre bares e espaços culturais com telões, música e rodas de samba neste domingo (4). As programações acontecem em diferentes pontos da cidade e começam antes ou a partir do horário previsto para a divulgação dos resultados.

Onde acompanhar a apuração



Casa Porto e Bafo da prainha



Na região central, a Casa Porto funcionará das 14h às 22h, no Largo de São Francisco da Prainha. Já o Bafo da Prainha terá um telão no Largo da Prainha a partir das 18h. O espaço também terá rodas de samba às 14h e às 19h.



Alfa Bar e Cultura — Centro



O Alfa Bar e Cultura abre às 12h e, a partir das 17h, terá transmissão da apuração. A programação inclui roda de samba com Agenor de Oliveira e Paulão 7 Cordas.



Ladainha Bar — Saúde



Na Rua Sacadura Cabral, 57, o Ladainha Bar terá telão para acompanhar os resultados. A casa abre às 16h e a programação segue das 17h às 23h, com atrações do Puraê. A entrada custa R$ 15.



Salsa — Campo Grande



O Salsa, na Estrada do Pré, 1919, terá programação das 17h às 22h, com transmissão da apuração.



Como acompanhar a apuração pelo sistema do TSE







O aplicativo Resultados está disponível gratuitamente para celulares



Após a conclusão da totalização, também ficam disponíveis os resultados finais, os percentuais de votação, os votos por partido e as informações sobre as pessoas eleitas ou que disputarão eventual segundo turno.

Além dos locais com programação presencial, a totalização dos votos poderá ser acompanhada em tempo real pelo aplicativo Resultados e pelo Portal Resultados, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A divulgação começa a partir das 17h, no horário de Brasília, após o encerramento da votação. Os dados são atualizados conforme os Boletins de Urna (BUs) são recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.O aplicativo Resultados está disponível gratuitamente para celulares Android iOS . A ferramenta permite consultar o andamento da totalização em todo o país, por estado, município ou zona eleitoral, além da votação por cargo e por candidata ou candidato. Quem já tinha a versão anterior recebe a atualização automaticamente.Após a conclusão da totalização, também ficam disponíveis os resultados finais, os percentuais de votação, os votos por partido e as informações sobre as pessoas eleitas ou que disputarão eventual segundo turno.

Como consultar os resultados







O TSE disponibiliza ainda os Boletins de Urna utilizados na totalização. Pelo ícone em formato de urna, é possível consultar o documento de cada seção, além de arquivos relacionados ao funcionamento do equipamento, como registros digitais e horários de início e encerramento da votação.

Para fazer a consulta, basta selecionar as Eleições 2026 e escolher a abrangência da pesquisa: nacional, estadual, municipal ou por zona eleitoral. O sistema também informa o número de seções totalizadas e o comparecimento do eleitorado.O TSE disponibiliza ainda os Boletins de Urna utilizados na totalização. Pelo ícone em formato de urna, é possível consultar o documento de cada seção, além de arquivos relacionados ao funcionamento do equipamento, como registros digitais e horários de início e encerramento da votação.

Boletim na Mão permite conferir dados das urnas



Outra opção para verificar os resultados é o Boletim na Mão, que permite ler, pelo celular, o QR Code impresso no Boletim de Urna e consultar os dados registrados em cada seção.



Nas Eleições 2026, a ferramenta está integrada ao e-Título e não exige a instalação de um aplicativo separado. A atualização também permite selecionar e compartilhar vários Boletins de Urna simultaneamente.



Os dados dos boletins podem ser comparados com as informações divulgadas pelo TSE na internet. Dessa forma, eleitoras, eleitores, mesários e fiscais podem conferir os registros de cada seção e verificar sua correspondência com os resultados totalizados.



Votação e divulgação dos resultados



O primeiro turno das Eleições 2026 acontece neste domingo (4), das 8h às 17h, no horário de Brasília. A partir das 17h, o TSE começa a divulgar os resultados conforme os Boletins de Urna são recebidos e processados.



Caso seja necessário um segundo turno, a votação está marcada para 25 de outubro.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral