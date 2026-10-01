Modelo de urna eletrônica usada pelo TRE no Rio de JaneiroPedro Ivo / Arquivo O Dia
Onde acompanhar a apuração
Alfa Bar e Cultura — Centro
O Alfa Bar e Cultura abre às 12h e, a partir das 17h, terá transmissão da apuração. A programação inclui roda de samba com Agenor de Oliveira e Paulão 7 Cordas.
Ladainha Bar — Saúde
Na Rua Sacadura Cabral, 57, o Ladainha Bar terá telão para acompanhar os resultados. A casa abre às 16h e a programação segue das 17h às 23h, com atrações do Puraê. A entrada custa R$ 15.
Salsa — Campo Grande
O Salsa, na Estrada do Pré, 1919, terá programação das 17h às 22h, com transmissão da apuração.
Como acompanhar a apuração pelo sistema do TSE
O aplicativo Resultados está disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. A ferramenta permite consultar o andamento da totalização em todo o país, por estado, município ou zona eleitoral, além da votação por cargo e por candidata ou candidato. Quem já tinha a versão anterior recebe a atualização automaticamente.
Após a conclusão da totalização, também ficam disponíveis os resultados finais, os percentuais de votação, os votos por partido e as informações sobre as pessoas eleitas ou que disputarão eventual segundo turno.
Como consultar os resultados
O TSE disponibiliza ainda os Boletins de Urna utilizados na totalização. Pelo ícone em formato de urna, é possível consultar o documento de cada seção, além de arquivos relacionados ao funcionamento do equipamento, como registros digitais e horários de início e encerramento da votação.
Boletim na Mão permite conferir dados das urnas
Nas Eleições 2026, a ferramenta está integrada ao e-Título e não exige a instalação de um aplicativo separado. A atualização também permite selecionar e compartilhar vários Boletins de Urna simultaneamente.
Os dados dos boletins podem ser comparados com as informações divulgadas pelo TSE na internet. Dessa forma, eleitoras, eleitores, mesários e fiscais podem conferir os registros de cada seção e verificar sua correspondência com os resultados totalizados.
Votação e divulgação dos resultados
Caso seja necessário um segundo turno, a votação está marcada para 25 de outubro.
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