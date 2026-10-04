Marcello Rubioli, juiz da Fiscalização da Propaganda Eleitoral do TRE-RJ - Gabriel Salotti / Agência O Dia

Marcello Rubioli, juiz da Fiscalização da Propaganda Eleitoral do TRE-RJGabriel Salotti / Agência O Dia

Publicado 04/10/2026 15:55 | Atualizado 04/10/2026 19:15

O juiz Marcello Rubioli, titular da Fiscalização da Propaganda Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), apresentou o balanço da fiscalização da propaganda no primeiro turno das eleições deste domingo (4). Em coletiva no Palácio da Democracia, Centro do Rio, a poucas horas do fim do pleito, ele deu detalhes sobre prisões de bocas de urna, denúncias de compras de votos e irregularidades relacionadas ao despejo de santinhos nas ruas.

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"Na avaliação da presidência do Tribunal, a eleição, apesar de um evento complexo, está transcorrendo na normalidade, sem grandes intercorrências. Temos registros de quatro bocas de urna até o momento, várias denúncias de boca de urna que não se comprovaram. Quando as equipes chegaram ao local, os que estavam fazendo propaganda já tinham se evadido", disse, alertando que o número de prisões ainda pode subir até o fim do dia.

O juiz também afirmou que existem denúncias de compras de votos em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste, São João de Meriti e Japeri, na Baixada Fluminense, mas nenhum valor chegou a ser apreendido. Até o momento, não há registros de prisões por violência.

Eleitor morre durante votação

Marcello chamou atenção para algumas intercorrências nos locais de votação por causa da demora e do grande volume de eleitores. Ele confirmou a morte de um eleitor durante votação na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste . "Houve uma fatalidade em um local de votação na Barra. Um senhor infartou e veio a óbito. A gente deixa solidariedade à família, as condolências de praxe. O corpo já foi removido e a votação continua transcorrendo em normalidade", afirmou.

Segundo o juiz, houve um grande volume de eleitores que compareceram às urnas pela manhã, gerando longas filas. "Não posso afirmar se pela demora ou pela preferência do eleitor de votar antes, temos a percepção que houve uma grande ocorrência de eleitores no período da manhã. A percepção é que o eleitor se antecipou ao voto."

'Chuva' de santinhos

O juiz comentou sobre os santinhos encontrados nas ruas do Rio neste domingo (4). Segundo a ele, parte do material encontrado estaria associado a uma prática conhecida como "chuva da madrugada".

"A gente detectou um grande volume, sobremaneira nas Zonas Norte e Oeste da chamada 'chuva da madrugada', o derrame de santinhos na rua. A gente está recolhendo junto à Comlurb para identificar os candidatos que se beneficiariam desse derrame de santinhos para que eles sejam processados."

"O derrame [de santinhos] é uma infração de propaganda que o candidato responde, sendo aplicado uma multa. Já no crime, os pressupostos são diferentes. O candidato não pode responder por um crime onde não há indício que ele tenha concorrido para a conduta, ainda que ele tenha sido beneficiado", explicou.

Aplicativo para denúncias

Marcello chamou atenção para o "Pardal", o aplicativo do TSE para denúncias de irregularidades relacionadas à propaganda eleitoral. "A cidade é muito grande, são inúmeros locais de votação, é como uma agulha no palheiro e um rato caçando gato", disse o juiz.

"O importante é que as informações que normalmente viralizam em redes sociais também cheguem ao TRE. Temos um centro de monitoramento, mas não conseguimos mapear todos os perfis. O maior fiscal que o TRE tem é o próprio eleitor", concluiu.

Urnas substituídas

O TRE-RJ divulgou que até 19h05, foram substituídas um total de 232 urnas eletrônicas no Estado, o que representa 0,55% de todas as urnas utilizadas. A capital registrou o maior número de trocas: 123. Já em São João de Meriti, 17 urnas foram alteradas. Os agentes também trocaram 11 urnas em Duque de Caxias e 10 em Nilópolis.

Não pode no dia da votação!

No dia da eleição, são proibidos o uso de alto-falantes e amplificadores de som, além de comícios, passeatas e carreatas. Também são considerados crimes eleitorais a prática de boca de urna, a distribuição de camisetas e outros materiais de campanha, a abordagem de eleitores a caminho das seções para pedir votos e o derramamento de santinhos na entrada dos locais de votação. Essas condutas podem levar à prisão.

Alto-falantes e amplificadores de som só podem ser utilizados até a véspera da eleição. O mesmo vale para a distribuição de material gráfico, caminhadas, carreatas e passeatas, com ou sem carro de som ou minitrio.