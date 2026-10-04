Brasil registra quatro mortes durante votação do primeiro turno - Antonio Augusto/TSE

Brasil registra quatro mortes durante votação do primeiro turno Antonio Augusto/TSE

Publicado 04/10/2026 16:23

Ao menos quatro pessoas morreram durante a votação do primeiro turno das eleições presidenciais de 2026 neste domingo (4). As ocorrências foram registradas em Manaus (AM), Cupira (PE), Campo Grande (MS) e Rio de Janeiro (RJ)

No Rio de Janeiro, um eleitor de 62 anos morreu após passar mal depois de votar na Escola Municipal República da Colômbia, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), o homem sofreu um mal súbito. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e tentaram reanimá-lo, mas a morte foi constatada às 12h43. O Corpo de Bombeiros informou que o quartel da Barra da Tijuca recebeu o chamado às 11h51.



Segundo o TRE-RJ, o atendimento não comprometeu o funcionamento da seção e a votação continuou normalmente após a remoção do corpo. O nome do eleitor não havia sido divulgado pelas autoridades até a publicação da reportagem.



Durante coletiva de imprensa, o juiz da Fiscalização da Propaganda Eleitoral do TRE-RJ, Marcello Rubioli, lamentou o caso. “Houve uma fatalidade em um local de votação na Barra. Um senhor infartou e veio a óbito. A gente deixa solidariedade à família, as condolências de praxe. O corpo já foi removido e a votação continua transcorrendo em normalidade”, afirmou.



Em Cupira, no Agreste Central de Pernambuco, José Roberto da Silva, de 68 anos, morreu após passar mal dentro de uma seção eleitoral na Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Temporal. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, uma equipe do Samu foi acionada, mas o homem já estava morto dentro da cabine de votação quando os socorristas chegaram. A votação foi interrompida temporariamente para a retirada do corpo, enquanto a Polícia Militar isolou a área até a chegada do Instituto de Medicina Legal (IML). A polícia registrou o caso como morte natural e informou que a ocorrência será investigada. Após a remoção da vítima, a votação foi retomada.



Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Maria de Lourdes Costa, de 71 anos, morreu após passar mal enquanto aguardava na fila para votar. Ela estava acompanhada do marido e da filha quando apresentou mal-estar. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), a eleitora foi encaminhada para um hospital, mas não resistiu.



Em Manaus, um eleitor morreu após sofrer um ataque cardíaco enquanto aguardava para votar na Escola Padre Pedro Gislandy. Até o momento, o nome e a idade da vítima não foram divulgados. Segundo informações da Agência Brasil, o homem passou mal enquanto aguardava para votar.