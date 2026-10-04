Ônibus fazem o transporte diário de passageiros na cidade do Rio de Janeiro - Fernanda Dias/Agência O Dia

Ônibus fazem o transporte diário de passageiros na cidade do Rio de JaneiroFernanda Dias/Agência O Dia

Publicado 04/10/2026 16:21

Rio de Janeiro operou com frota de ônibus de dia útil, neste domingo (4), durante o primeiro turno das eleições . A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), informou que 3.253 veículos convencionais circularam nas ruas, quantitativo dentro do padrão para os dias úteis. O BRT, inclusive, disponibilizou 340 coletivos.

Os operadores de ônibus foram formalmente informados pela Prefeitura do Rio de que deveriam cumprir a programação de frota prevista contratualmente para os dias úteis. Para garantir o acesso para o exercício do direito ao voto e facilitar o deslocamento dos eleitores, os transportes públicos municipais têm gratuidade das 6h às 20h. A medida abrange coletivos municipais, BRT, VLT, cabritinhos e vans.

Prevista no Decreto Rio nº 58.518, publicado no Diário Oficial de 17 de agosto, a iniciativa mantém a gratuidade adotada nas eleições de 2022 e repetida em 2024. A suspensão da cobrança também está prevista para 25 de outubro, caso haja segundo turno, no mesmo horário.

Eleições 2026

Neste domingo (4), milhões de eleitores vão às urnas para escolher seus representantes no primeiro turno das Eleições Gerais de 2026. Neste ano, os eleitores vão votar para os cargos de deputado federal, deputado estadual, senador (primeira e segunda vaga), governador e presidente da República. A votação acontece até às 17h, no horário de Brasília. Caso seja necessário, o segundo turno acontecerá no dia 25 de outubro.

O voto é obrigatório a partir dos 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, maiores de 70 anos e analfabetos.

No momento da votação, é necessário apresentar um documento oficial com foto – carteira de identidade, identidade social, passaporte, carteira profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho, CNH e o e-Título com foto.

O celular é estritamente proibido na cabine e deve ser deixado em local indicado pelos mesários. A tradicional colinha, no entanto, é permitida e incentivada pelo TSE, desde que não esteja em nenhum dispositivo eletrônico.