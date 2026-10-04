Ônibus fazem o transporte diário de passageiros na cidade do Rio de JaneiroFernanda Dias/Agência O Dia
Frota de ônibus de dia útil circula no Rio durante domingo de eleição
Ao todo, 3.253 veículos convencionais e 340 de BRT foram utilizados pela manhã; transportes municipais têm gratuidade até às 20h
Ruas promete 'guerra aos criminosos' e mira segundo turno contra Paes
Candidato do PL diz que pretende agir já no início de eventual governo e afirma que vai 'acabar com a vagabundagem' no Estado
Conheça Índia Armelau e Márcio Canella, os mais votados para a Alerj
Deputada do PL seguirá para o segundo mandato; ex-prefeito de Belford Roxo retorna à Assembleia
Nunes Marques descarta interferência estrangeira no pleito
Presidente do TSE destacou a integridade do processo eleitoral e a queda do número de denúncias
Nikolas e Pavanato são os deputados mais votados da história
Parlamentar mineiro reeleito superou a marca obtida por Eduardo Bolsonaro em 2018
Família Bolsonaro elege quatro nomes e amplia domínio nas urnas
Michelle e Carlos conquistaram vagas no Senado, enquanto Jair Renan e Renato foram eleitos para a Câmara; Flávio disputa o 2º turno
Paes vai ao segundo turno e chama adversário de ‘delinquente’
Candidato do PSD ao Governo do Rio de Janeiro afirmou que segundo turno será oportunidade para apresentar propostas e criticou adversário
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