Eleitores escolheram 46 deputados federais para representar o Rio de JaneiroDivulgação / Agência Senado

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Thalita Queiroz
Confira os 46 candidatos a deputado federal eleitos no Rio de Janeiro nas eleições 2026. A lista abaixo considera o cálculo de quoficiente partidário ou média. Os eleitos cumprem o mandato de 2027 a 2030.
Dr. Luizinho (PP) liderou o ranking dos candidatos mais votados no estado com 213.904 votos. Representante do PP, está é a terceira reeleição dele. Em 2022 obteve 190.071 votos e, em 2018, teve 103.745. O vereador Rick Azevedo (Psol) aparece em segundo lugar, com 191.371 votos. O terceiro mais votado foi o Lindbergh (PT), que se reelegeu com 181.768 votos
Confira a lista completa
Dr. Luizinho (PP)- 213.904 votos
Rick Azevedo (PSOL)- 191.371 votos
Lindbergh (PT)- 181.768 votos
Luciano Vieira (PSDB)- 177.887 votos
Altineu Cortes (PL)- 175.161 votos
Freixo (PT)- 172.969 votos
Sóstenes Cavalcante (PL)- 170.290 votos
Rueda (União)- 155.836 votos
Anielle Franco (PT)- 149.726 votos
General Pazuello (PL)- 146.148 votos
Gutemberg Reis (MDB)- 145.876 votos
Soraya Santos (PL)- 141.443 votos
Aureo Ribeiro (Solidariedade)- 134.557 votos
Delegado Felipe Curi (PP)- 133.626 votos
Talíria Petrone (PSOL)- 122.500 votos
Manoela Peres (PL)- 117.648 votos
Dani Cunha (PL)- 116.984 votos
Daniel Soranz (PSD)- 107.849 votos
Julia de Castro (PL)- 103.880 votos
Elias Jabbour (PCdoB)- 103.219 votos
Diogo Balieiro Diniz (PL)- 102.026 votos
Renan Ferreirinha (PSD)- 93.504 votos
Rafael Satiê (PL)- 91.074 votos
Glauber Braga (PSOL)- 86.314 votos
Renato Cozzolino (PP)- 84.516 votos
Fabiano Horta (PT)- 82.902 votos
Chris Tonietto (PL)- 81.966 votos
Poubel (PL)- 81.960 votos
Wladimir Garotinho (PL)- 81.797 votos
Douglas Gomes (PL)- 80.310 votos
Luiz Lima (Novo)- 79.249 votos
Pastor Henrique Vieira (PSOL)- 77.584 votos
Márcio Rezende (PSD)- 75.148 votos
Jandira Feghali (PCdoB)- 74.409 votos
Leniel Borel (PP)- 72.658 votos
Luis Carlos Gomes (Republicanos)- 70.331 votos
Marcos Tavares (PDT)- 69.438 votos
Diego Quaqua (PT)- 68.798 votos
Marcio Ribeiro (PSD)- 67.989 votos
Thiago Gagliasso (PL)- 67.700 votos
Nísia Trindade (PT)- 67.350 votos
Jorge Miranda (PL)- 67.298 votos
Juninho do Pneu (PSDB)- 64.440 votos
Marcelo Queiroz (PSDB)- 58.739 votos
Bebeto (PP)- 52.761 votos
Talita Galhardo (PSDB)- 46.780 votos

Entenda como é feito o cálculo

A eleição para deputado federal é proporcional, ou seja, o número de votos de cada partido ou federação é usado para definir quantas cadeiras a legenda terá na Câmara. Para isso, são considerados os votos dados aos candidatos e também os votos partidários.
Depois da distribuição das cadeiras, os candidatos mais votados de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas pela legenda, seguindo os critérios previstos na legislação eleitoral. Por isso, nem sempre os candidatos com mais votos individualmente são os eleitos. 

O que faz um deputado federal

Os deputados federais representam a população na Câmara dos Deputados. Eles participam da criação e da alteração de leis que valem para todo o país. Também cabe a eles fiscalizar as ações do governo federal e acompanhar como o dinheiro público está sendo utilizado. Junto com os senadores, eles analisam e votam o Orçamento da União, que define como os recursos federais serão distribuídos. Nas eleições 2026, serão preenchidas 513 vagas na Câmara dos Deputados.
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