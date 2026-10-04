Confira os 46 candidatos a deputado federal eleitos no Rio de Janeiro nas eleições 2026. A lista abaixo considera o cálculo de quoficiente partidário ou média. Os eleitos cumprem o mandato de 2027 a 2030.
Dr. Luizinho (PP) liderou o ranking dos candidatos mais votados no estado com 213.904 votos. Representante do PP, está é a terceira reeleição dele. Em 2022 obteve 190.071 votos e, em 2018, teve 103.745. O vereador Rick Azevedo (Psol) aparece em segundo lugar, com 191.371 votos. O terceiro mais votado foi o Lindbergh (PT), que se reelegeu com 181.768 votos
A eleição para deputado federal é proporcional, ou seja, o número de votos de cada partido ou federação é usado para definir quantas cadeiras a legenda terá na Câmara. Para isso, são considerados os votos dados aos candidatos e também os votos partidários.
Depois da distribuição das cadeiras, os candidatos mais votados de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas pela legenda, seguindo os critérios previstos na legislação eleitoral. Por isso, nem sempre os candidatos com mais votos individualmente são os eleitos.
O que faz um deputado federal
Os deputados federais representam a população na Câmara dos Deputados. Eles participam da criação e da alteração de leis que valem para todo o país. Também cabe a eles fiscalizar as ações do governo federal e acompanhar como o dinheiro público está sendo utilizado. Junto com os senadores, eles analisam e votam o Orçamento da União, que define como os recursos federais serão distribuídos. Nas eleições 2026, serão preenchidas 513 vagas na Câmara dos Deputados.
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