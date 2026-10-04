Eleitores escolheram 46 deputados federais para representar o Rio de Janeiro - Divulgação / Agência Senado

Eleitores escolheram 46 deputados federais para representar o Rio de JaneiroDivulgação / Agência Senado

Publicado 04/10/2026 22:10



Confira os 46 candidatos a deputado federal eleitos no Rio de Janeiro nas eleições 2026 . A lista abaixo considera o cálculo de quoficiente partidário ou média. Os eleitos cumprem o mandato de 2027 a 2030.

Dr. Luizinho (PP) liderou o ranking dos candidatos mais votados no estado com 213.904 votos. Representante do PP, está é a terceira reeleição dele. Em 2022 obteve 190.071 votos e, em 2018, teve 103.745. O vereador Rick Azevedo (Psol) aparece em segundo lugar, com 191.371 votos. O terceiro mais votado foi o Lindbergh (PT), que se reelegeu com 181.768 votos

Confira a lista completa

Dr. Luizinho (PP)- 213.904 votos

Rick Azevedo (PSOL)- 191.371 votos

Lindbergh (PT)- 181.768 votos

Luciano Vieira (PSDB)- 177.887 votos

Altineu Cortes (PL)- 175.161 votos

Freixo (PT)- 172.969 votos

Sóstenes Cavalcante (PL)- 170.290 votos

Rueda (União)- 155.836 votos

Anielle Franco (PT)- 149.726 votos

General Pazuello (PL)- 146.148 votos

Gutemberg Reis (MDB)- 145.876 votos

Soraya Santos (PL)- 141.443 votos

Aureo Ribeiro (Solidariedade)- 134.557 votos

Delegado Felipe Curi (PP)- 133.626 votos

Talíria Petrone (PSOL)- 122.500 votos

Manoela Peres (PL)- 117.648 votos

Dani Cunha (PL)- 116.984 votos

Daniel Soranz (PSD)- 107.849 votos

Julia de Castro (PL)- 103.880 votos

Elias Jabbour (PCdoB)- 103.219 votos

Diogo Balieiro Diniz (PL)- 102.026 votos

Renan Ferreirinha (PSD)- 93.504 votos

Rafael Satiê (PL)- 91.074 votos

Glauber Braga (PSOL)- 86.314 votos

Renato Cozzolino (PP)- 84.516 votos

Fabiano Horta (PT)- 82.902 votos

Chris Tonietto (PL)- 81.966 votos

Poubel (PL)- 81.960 votos

Wladimir Garotinho (PL)- 81.797 votos

Douglas Gomes (PL)- 80.310 votos

Luiz Lima (Novo)- 79.249 votos

Pastor Henrique Vieira (PSOL)- 77.584 votos

Márcio Rezende (PSD)- 75.148 votos

Jandira Feghali (PCdoB)- 74.409 votos

Leniel Borel (PP)- 72.658 votos

Luis Carlos Gomes (Republicanos)- 70.331 votos

Marcos Tavares (PDT)- 69.438 votos

Diego Quaqua (PT)- 68.798 votos

Marcio Ribeiro (PSD)- 67.989 votos

Thiago Gagliasso (PL)- 67.700 votos

Nísia Trindade (PT)- 67.350 votos

Jorge Miranda (PL)- 67.298 votos

Juninho do Pneu (PSDB)- 64.440 votos

Marcelo Queiroz (PSDB)- 58.739 votos

Bebeto (PP)- 52.761 votos

Talita Galhardo (PSDB)- 46.780 votos

Entenda como é feito o cálculo

A eleição para deputado federal é proporcional, ou seja, o número de votos de cada partido ou federação é usado para definir quantas cadeiras a legenda terá na Câmara. Para isso, são considerados os votos dados aos candidatos e também os votos partidários.

Depois da distribuição das cadeiras, os candidatos mais votados de cada partido ou federação ocupam as vagas conquistadas pela legenda, seguindo os critérios previstos na legislação eleitoral. Por isso, nem sempre os candidatos com mais votos individualmente são os eleitos.

O que faz um deputado federal

Os deputados federais representam a população na Câmara dos Deputados. Eles participam da criação e da alteração de leis que valem para todo o país. Também cabe a eles fiscalizar as ações do governo federal e acompanhar como o dinheiro público está sendo utilizado. Junto com os senadores, eles analisam e votam o Orçamento da União, que define como os recursos federais serão distribuídos. Nas eleições 2026, serão preenchidas 513 vagas na Câmara dos Deputados.