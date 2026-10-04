Douglas Ruas faz um discurso após vencer o primeiro turno - Reprodução

Douglas Ruas faz um discurso após vencer o primeiro turnoReprodução

Publicado 04/10/2026 23:55 | Atualizado 04/10/2026 23:58

Douglas Ruas (PL) escolheu a segurança pública como uma das principais marcas de seu discurso após confirmar a classificação para o segundo turno da eleição para o Governo do Rio. Em São Gonçalo, na Região Metropolitana, o candidato afirmou que, se eleito, pretende adotar uma postura de confronto direto com organizações criminosas e disse que começará o governo em parceria com Flávio Bolsonaro.





“Em janeiro, eu e Flávio Bolsonaro estaremos declarando guerra aos criminosos. Eles têm três meses para meter o pé do Rio de Janeiro. Se reagir, vai ser preso ou vai ser neutralizado. Vou acabar com essa vagabundagem aqui no Rio de Janeiro”, afirmou.



A declaração foi dada durante uma coletiva de imprensa na noite deste domingo (4), depois da confirmação de que Ruas disputará o segundo turno contra Eduardo Paes (PSD), marcado para 25 de outubro.



O candidato apresentou a segurança como uma das prioridades de uma eventual gestão e sinalizou que pretende endurecer as ações contra criminosos já nos primeiros meses de mandato.



LEIA MAIS: Lula e Flávio Bolsonaro vão se enfrentar no segundo turno “Em janeiro, eu e Flávio Bolsonaro estaremos declarando guerra aos criminosos. Eles têm três meses para meter o pé do Rio de Janeiro. Se reagir, vai ser preso ou vai ser neutralizado. Vou acabar com essa vagabundagem aqui no Rio de Janeiro”, afirmou.A declaração foi dada durante uma coletiva de imprensa na noite deste domingo (4), depois da confirmação de que Ruas disputará o segundo turno contra Eduardo Paes (PSD), marcado para 25 de outubro.O candidato apresentou a segurança como uma das prioridades de uma eventual gestão e sinalizou que pretende endurecer as ações contra criminosos já nos primeiros meses de mandato.

Estratégia nacional

Ruas também vinculou sua campanha no Rio à candidatura de Flávio Bolsonaro à Presidência da República. Segundo ele, o desempenho eleitoral do grupo político no estado poderá influenciar o resultado da disputa nacional.



“Elegemos os dois senadores, 15 deputados federais, 20 deputados estaduais e aumentamos o percentual de vantagem na eleição presidencial, e tenho certeza que esse percentual de votos no Rio será decisivo para a eleição de Flávio Bolsonaro”, declarou.



O resultado citado por Ruas inclui a eleição de representantes do PL e de partidos aliados para o Congresso Nacional e para a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj).





Garotinho no centro da disputa judicial





Outro assunto abordado pelo candidato foi a situação eleitoral de Anthony Garotinho (Republicanos), que teve o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral.



Ruas afirmou que confia na Justiça e mencionou uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) relacionada aos votos de Garotinho.



“Foi proferida uma decisão na sexta-feira que o ministro do TSE diz que os votos do candidato mencionado não deveriam ser contados, mas hoje foram válidos. Confiamos na Justiça”, afirmou.



A situação ainda pode interferir diretamente na definição do resultado do primeiro turno. Caso os votos de Garotinho sejam posteriormente considerados inválidos, Ruas poderá ser declarado vencedor já na primeira etapa. Se forem mantidos, a eleição seguirá para o segundo turno.





Desafio contra Paes





Com a classificação para a segunda etapa, Ruas terá pela frente Eduardo Paes, que busca ampliar sua votação para além da capital e de Niterói.



O candidato do PL teve forte desempenho em São Gonçalo, na Baixada Fluminense e em municípios do interior. Paes, por outro lado, concentrou sua vantagem na capital e em Niterói.



A segunda etapa da eleição será disputada em 25 de outubro. Até lá, os dois candidatos terão pouco mais de três semanas para ampliar alianças e conquistar eleitores que ficaram fora de suas principais bases no primeiro turno.