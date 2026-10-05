Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo) ficaram de fora do 2º turno - Montagem feita com imagens de divulgação

Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo) ficaram de fora do 2º turnoMontagem feita com imagens de divulgação

Publicado 05/10/2026 09:10

Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo) ficaram de fora do 2º turno das eleições presidenciais e se manifestaram sobre a disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) . O primeiro turno ocorreu neste domingo (4), com Flávio na liderança, com 47,03% dos votos válidos, seguido por Lula, que teve 45,16%. Os dois avançaram para a segunda etapa da disputa, marcada para 25 de outubro.

Augusto Cury

Com 2,89% (cerca de 3,4 milhões de votos), Augusto Cury (Avante) ficou em terceiro lugar na corrida presidencial. Neste domingo (4), o escritor se manifestou sobre a derrota.



"Vocês não foram números em uma apuração. Foram rostos, histórias e esperanças que me acompanharam em cada cidade e em cada quilômetro percorrido. Foram vocês que fizeram tudo valer a pena, e são vocês o combustível que me faz continuar sonhando. Um sonho compartilhado por milhões não termina com uma eleição: ele passa a morar no coração de quem acreditou", afirmou.



O autor, no entanto, não declarou se apoiará Flávio Bolsonaro ou Lula no segundo turno.

Renan Santos

Renan Santos (Missão) lamentou o resultado das urnas. "Não vamos ultrapassar a cláusula de barreira. Temos um deputado estadual e um federal no mesmo Estado. Não é bom para o projeto."



O candidato também direcionou críticas a Flávio. "O eleitor antipetista não vê problema no Flávio. Ele é o candidato que não foi aos debates e quase ganhou no primeiro turno, mesmo com escândalos de corrupção nas costas."



Renan, que classificou o resultado como "muito ruim", também ressaltou que não faria diferença quem ele decidisse apoiar e liberou a militância do Missão para "escolher o candidato na próxima etapa da disputa".



"Faz diferença? Façam o que quiserem. Eu já avisei que não voto em bandido, não recomendo que ninguém vote em bandido. Flávio é bandido, Lula é bandido, mas não faz diferença nenhuma. Façam o que vocês quiserem. A eleição já é do Flávio Bolsonaro", comentou.

Ronaldo Caiado

O ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) contou que irá conversar com Gilberto Kassab, presidente nacional do partido e candidato a vice em sua chapa, antes de decidir sua posição no 2º turno.



"Neste momento, vou guardar a minha coerência, mas jamais vou me pronunciar sem antes também estar reunido com o presidente do meu partido, Kassab", disse após a divulgação dos resultados.



Caiado, que tem 77 anos, disse que pretende continuar atuando na vida pública, mas não informou se disputará outra eleição. "Não venci, mas caí de pé. Caí com orgulho, com honra, com dignidade, com coragem e com responsabilidade daquilo que foi representar o meu povo goiano no cenário nacional", frisou.

Romeu Zema

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) comemorou, após o resultado da eleição, o desempenho da direita nas urnas.



"Muito satisfeito com os resultados da eleição. Deu para perceber claramente um avanço da direita muito maior do que as pesquisas apontavam", disse.



Zema também declarou que estará contra o Partido dos Trabalhadores no 2º turno.



"Com este avanço da direita, os intocáveis devem estar tremendo. Onde tivermos PT no segundo turno, estarei contra o PT."



Zema recebeu 0,28% dos votos. Em post nas redes sociais, ele escreveu: "Missão concluída. Partido Novo atingindo cláusula de barreira e direita fortalecida. Seguiremos. Sempre contra o PT. Meu muito obrigado a todos. Que Deus abençoe o Brasil."