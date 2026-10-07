Votos em Anthony Garotinho (Republicanos) podem ser anulados - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Votos em Anthony Garotinho (Republicanos) podem ser anuladosReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 07/10/2026 13:27

O DIA destacaram que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve aceitar a desistência. imbróglio sobre a eleição para governador do Estado do Rio , que depende da anulação ou não dos votos feitos ao candidato Anthony Garotinho (Republicanos), movimentou o mundo jurídico. No dia seguinte à votação, que levou Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD) para o segundo turno, Garotinho retirou o recurso contra o indeferimento de sua candidatura, o que poderá resultar na vitória de Ruas no primeiro turno. Especialistas ouvidos pelodestacaram que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve aceitar a desistência.

A situação tem impacto direto no resultado da eleição. Garotinho recebeu 274.411 votos, equivalentes a 3,17% da votação. Douglas Ruas terminou o primeiro turno com 4.271.199 votos, ou 49,27%, enquanto Eduardo Paes ficou em segundo, com 3.706.984, correspondentes a 42,76%. Com os votos de Garotinho anulados e excluídos da contagem dos válidos, Ruas ultrapassaria a marca de 50% e seria declarado governador eleito ainda no primeiro turno.

A campanha de Paes e o partido PSOL entraram com pedidos para manter o segundo turno. Agora, a decisão cabe ao TSE.

Segundo o advogado e professor de Direito, Lucas Baffi, existem três cenários: o TSE aceitar a desistência do recurso e, por consequência, impugnar a candidatura de Garotinho, anulando os votos recebidos; o TSE não aceitar a desistência do recurso, julgá-lo e manter a candidatura indeferida, também anulando os votos; e o terceiro é o TSE negar a desistência do recurso, julgá-lo e tornar a candidatura legal, mantendo os votos, o que levaria Ruas e Paes para o segundo turno.

Baffi explica que, tecnicamente, não há problemas em um candidato desistir de um recurso após os votos já contabilizados.

"Não há nenhum problema com essa desistência. Ele pode aceitar a impugnação. O grande ponto que se pode questionar é a questão da isonomia dos candidatos, a lisura do processo eleitoral, a interferência a partir da desistência dele, tem alguns fundamentos que podem vir a ser questionados junto ao Supremo Tribunal Federal (STF). Tecnicamente, a legislação prevê essa possibilidade. Ele desistindo do recurso, a tendência é aceitar a impugnação. Juridicamente, não há nenhuma irregularidade", conta.

No entanto, o advogado destacou que há a possibilidade de apresentação, por parte da campanha de Paes, de alegações sobre a lisura do pleito, mesmo com o TSE decidindo pela anulação dos votos de Garotinho.

"Em tese, matérias eleitorais, deferidas pelo TSE, são definitivas. Essa é a regra. O que poderia acontecer diferente? Quando essa decisão definitiva do TSE violar algum dispositivo constitucional. Isso pode gerar uma decisão pelo STF, cassando essa decisão. É a única cartada que pode ser dada para tentar anular eventual decisão do TSE. O partido do Paes pode correr no STF para tentar suspender o efeito alegando isonomia dos candidatos, lisura do processo eleitoral, soberania popular, entre outras coisas que podem ser questionadas. Juridicamente falando, a probabilidade de reverter isso é baixa. É improvável que aconteça, mas seria possível", completa.

A advogada Suéllen Paulino, especialista em Direito Eleitoral, entende que há poucas chances de segundo turno, pois o TSE deve homologar a desistência do recurso de Garotinho. Ela destaca que essa desistência não é o que anula os votos. O que faz isso é o indeferimento da candidatura, que seria uma consequência.

"Com parecer favorável do MPE, o caminho para homologar fica mais aberto. É o desfecho mais provável. É um direito dele desistir a qualquer tempo. Juridicamente, a desistência após a votação é válida. Não há um prazo que a impeça antes do julgamento. A crítica possível é de ordem ética e política, mas não jurídica. O momento foi escolhido estrategicamente, depois de saber o placar", diz.

Para Paulino, a crítica apresentada pelo partido PSOL, que entrou com um pedido junto ao TSE alegando que recursos relacionados ao registro das candidaturas deveriam ter sido julgados antes da realização da eleição e que a desistência posterior pode afetar diretamente a vontade manifestada pelos eleitores nas urnas, são válidas, mas provavelmente não mudarão o resultado.

"Na minha avaliação, as críticas fazem sentido, mas os pedidos têm pouca chance de manter um segundo turno. A lei exige que os pedidos de registro, inclusive recursos, estejam julgados em todas as instâncias, em até 20 dias antes da eleição. Isso não aconteceu, a crítica é legítima, mas a lei não diz que esse atraso valida os votos. Sobre lisura, é o argumento mais forte politicamente, porque a desistência foi feita depois de conhecido o resultado e no momento em que mais produzia efeito. Mesmo assim, desistência não cria a nulidade dos votos. Ela só torna definitivo o indeferimento que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) já tinha decidido por unanimidade. Se o TSE recusar a desistência e julgar o mérito, o resultado provável segue o mesmo", destaca.

Paulino também conta que a possibilidade do STF aceitar um recurso extraordinário para manter o segundo turno é improvável.

"Só cabe com questão constitucional, algo como soberania popular, igualdade de chances ou devido processo. Sem efeito suspensivo automático, teria de vir acompanhado de pedido de tutela", diz.

Especialistas criticam desistência

O professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV), Álvaro Jorge, criticou a desistência do recurso por parte de Garotinho, realizada logo após a eleição, o que alteraria o resultado.

"Nenhum candidato com a eleição já realizada deve ter a capacidade de, unilateralmente, alterar o resultado eleitoral. Houve uma manifestação soberana da população fluminense que está refletida com um quadro que nenhum dos candidatos recebeu a maioria absoluta dos votos. Portanto, a configuração que saiu das urnas é relativa à necessidade do segundo turno. Não pode, no dia seguinte, um candidato que até a véspera lutava e aparecia para os seus eleitores como um candidato participante efetivamente do pleito, simplesmente buscar manipular esse resultado definindo quem é que deve sentar na cadeira de governador. A minha expectativa é que o TSE não aceite esse absurdo", afirma.

O professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal Fluminense (UFF), José Paulo Martins Júnior, segue uma linha de pensamento parecida, focando na demora da Justiça Eleitoral em analisar candidaturas.

"Esse caso do Garotinho - e eu poderia dizer a mesma coisa do caso do Deltan Dallagnol no Paraná - revela uma característica da Justiça Eleitoral brasileira que é bastante complicada. A princípio, essas candidaturas não deveriam nem ser apresentadas. Deveriam ser barradas logo no início. Elas são aceitas e os tribunais regionais, e depois o superior, sentam em cima dessa decisão. O pleito passou e o tribunal não decidiu o destino desses votos ainda. Isso lesa o candidato e o eleitor. Todo mundo tem prejuízo. A Justiça não deve deixar para julgar inelegibilidades depois do pleito", comenta.

O julgamento da situação de Garotinho deve acontecer nesta quinta-feira (8).