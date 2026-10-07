Candidatos realizam agenda durante o segundo turnoVitor Mattos/Ricardo Stuckert
Flávio amplia alianças
Na sequência, o Novo também formalizou apoio à candidatura do PL. Durante a tarde, Flávio se reuniu com governadores, senadores e deputados eleitos pelo partido. À noite, participou de um evento de apoio formal do Republicanos.
Na área econômica, o candidato defendeu a simplificação do sistema tributário e a redução da carga sobre a folha de pagamento. Flávio também apresentou uma proposta para auxiliar famílias endividadas, com participação da Caixa Econômica Federal.
“Cada 1% de taxa de juros oficial que nós tivermos a menos, são quase R$ 100 bilhões por ano que abre no orçamento. Dá para fazer muita coisa, dá para cuidar dos mais pobres, dá para abraçar quem precisa, dá para investir na qualificação deles, dá para ajudar as pessoas que estão endividadas a pagarem suas dívidas. Essa é a nossa proposta, inclusive: comprar a dívida de quem está devendo e refinanciar pela Caixa Econômica Federal”, afirmou.
Lula reúne parlamentares e influenciadores
Entre os convidados estavam a deputada federal Ana Elisa (PT-MG), a mulher mais jovem eleita para a Câmara, além das deputadas reeleitas Erika Hilton e Sâmia Bomfim, ambas do PSOL de São Paulo. Pedro Rousseff, do PT de Minas Gerais, e Jones Manoel, do PSOL de Pernambuco, também participaram da articulação.
Durante o encontro, Lula pediu aos parlamentares que expliquem aos eleitores a proposta de fim da escala de trabalho 6x1, atualmente em discussão no Senado. O presidente também defendeu a PEC da Segurança Pública.
“Nós estamos querendo que o Estado, a União, possa participar ativamente do processo de segurança pública nesse país. Então, nós estamos propondo uma mudança para que a União possa entrar na questão de segurança, melhorando a participação da Polícia Federal, melhorando a participação da Polícia Rodoviária Federal, melhorando a participação da Polícia Penal”, declarou.
Propaganda eleitoral
Lula e Flávio terão o mesmo espaço no rádio e na televisão: cinco minutos em cada bloco diário e 12 minutos e 30 segundos nas inserções.
A propaganda começa nesta sexta-feira (9). Flávio será o primeiro a aparecer, por ter sido o candidato mais votado no primeiro turno. A ordem será alternada nos programas seguintes.
A votação do segundo turno está marcada para 25 de outubro.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.