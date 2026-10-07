Candidatos realizam agenda durante o segundo turno - Vitor Mattos/Ricardo Stuckert

Candidatos realizam agenda durante o segundo turnoVitor Mattos/Ricardo Stuckert

Publicado 07/10/2026 20:51 | Atualizado 07/10/2026 20:55





Os candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) concentraram as agendas desta quarta-feira (7) em reuniões políticas e articulações para o segundo turno das eleições, marcado para o dia 25 de outubro. Enquanto as campanhas buscam ampliar apoios e consolidar suas bases, os dois também começaram a definir estratégias para a nova etapa da disputa.

Flávio amplia alianças

Flávio Bolsonaro dedicou o dia à articulação com partidos e parlamentares. Pela manhã, recebeu representantes da Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, que havia permanecido neutra no primeiro turno e anunciou apoio ao senador.



Na sequência, o Novo também formalizou apoio à candidatura do PL. Durante a tarde, Flávio se reuniu com governadores, senadores e deputados eleitos pelo partido. À noite, participou de um evento de apoio formal do Republicanos.



Na área econômica, o candidato defendeu a simplificação do sistema tributário e a redução da carga sobre a folha de pagamento. Flávio também apresentou uma proposta para auxiliar famílias endividadas, com participação da Caixa Econômica Federal.



“Cada 1% de taxa de juros oficial que nós tivermos a menos, são quase R$ 100 bilhões por ano que abre no orçamento. Dá para fazer muita coisa, dá para cuidar dos mais pobres, dá para abraçar quem precisa, dá para investir na qualificação deles, dá para ajudar as pessoas que estão endividadas a pagarem suas dívidas. Essa é a nossa proposta, inclusive: comprar a dívida de quem está devendo e refinanciar pela Caixa Econômica Federal”, afirmou.





Lula reúne parlamentares e influenciadores





Lula também passou o dia em Brasília e concentrou parte da agenda na estratégia de comunicação da campanha. Pela manhã, o presidente reuniu jovens parlamentares eleitos e influenciadores na sede da campanha para discutir formas de ampliar a presença do candidato nas redes sociais.



Entre os convidados estavam a deputada federal Ana Elisa (PT-MG), a mulher mais jovem eleita para a Câmara, além das deputadas reeleitas Erika Hilton e Sâmia Bomfim, ambas do PSOL de São Paulo. Pedro Rousseff, do PT de Minas Gerais, e Jones Manoel, do PSOL de Pernambuco, também participaram da articulação.



Durante o encontro, Lula pediu aos parlamentares que expliquem aos eleitores a proposta de fim da escala de trabalho 6x1, atualmente em discussão no Senado. O presidente também defendeu a PEC da Segurança Pública.



“Nós estamos querendo que o Estado, a União, possa participar ativamente do processo de segurança pública nesse país. Então, nós estamos propondo uma mudança para que a União possa entrar na questão de segurança, melhorando a participação da Polícia Federal, melhorando a participação da Polícia Rodoviária Federal, melhorando a participação da Polícia Penal”, declarou.





Propaganda eleitoral

Além das articulações políticas, os dois candidatos entram nos próximos dias na fase de propaganda eleitoral do segundo turno. Na terça-feira (6), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, por unanimidade, a resolução que define as regras para o horário gratuito.



Lula e Flávio terão o mesmo espaço no rádio e na televisão: cinco minutos em cada bloco diário e 12 minutos e 30 segundos nas inserções.



A propaganda começa nesta sexta-feira (9). Flávio será o primeiro a aparecer, por ter sido o candidato mais votado no primeiro turno. A ordem será alternada nos programas seguintes.



A votação do segundo turno está marcada para 25 de outubro.