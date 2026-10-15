Presidente do TSE, Nunes Marques, votou a favor da retirada dos postsMarcello Casal Jr / Agência Brasil
Na decisão, o presidente do TSE, ministro Kassio Nunes Marques, justificou as medidas adotadas pela Corte como uma forma de proteger o ambiente informacional durante o processo eleitoral.
"As medidas até agora adotadas por esta Presidência tiveram por finalidade preservar a integridade do ambiente informacional das Eleições 2026, especialmente diante dos riscos decorrentes da disseminação de desinformação e do uso indevido dos meios de comunicação social", afirmou.
Kassio também mencionou a reunião realizada em 13 de outubro com representantes das campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro. Segundo o ministro, o encontro buscou estimular a cooperação entre as candidaturas e evitar a circulação de desinformação durante a reta final da disputa.
"O encontro reafirmou a importância do compromisso das campanhas com a regularidade da disputa e com a preservação de um ambiente informacional íntegro, sem prejuízo da liberdade de expressão e do debate político", declarou.
No mesmo documento, Kassio determinou o restabelecimento imediato do canal "Exército do Lula", incluindo a possibilidade de realizar novas publicações e permitir a entrada de seguidores.
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