Segundo turno das eleições 2026 será realizado hoje - Divulgação/Agência Brasil

Segundo turno das eleições 2026 será realizado hoje Divulgação/Agência Brasil

Publicado 25/10/2026 07:00

Quem não votou no primeiro turno das eleições 2026 poderá comparecer às urnas normalmente no segundo turno , marcado para o dia 25 de outubro. Para isso, é necessário que o título de eleitor esteja regular. A ausência na primeira etapa da votação não provoca, por si só, o cancelamento do documento nem impede o eleitor de participar da próxima votação.

Disputam o segundo turno da eleição para presidente da República os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Flávio terminou a apuração em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, o equivalente a 56.103.033 votos. Lula ficou em segundo, com 45,16%, ou 53.870.724 votos. A eleição presidencial é decidida em segundo turno quando nenhum candidato obtém mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

Como consultar a situação do título



O eleitor pode verificar se está apto a votar por dois canais da Justiça Eleitoral:



Aplicativo e-Título: após entrar na conta, acesse "Mais opções" e selecione "Consultar situação eleitoral".

Autoatendimento Eleitoral: no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre na aba "Consulta" e escolha "Situação do título".



Quem não poderá votar no segundo turno?



Eleitores com o título cancelado ou suspenso não poderão votar enquanto a situação permanecer irregular.



Título cancelado: a inscrição eleitoral pode ser cancelada quando uma pessoa obrigada a votar deixa de comparecer a três eleições consecutivas sem justificar as ausências nem quitar as multas correspondentes. Cada turno é considerado uma eleição independente. A regra não se aplica a quem tem voto facultativo: analfabetos, jovens de 16 e 17 anos e pessoas com mais de 70 anos.



Título suspenso: a suspensão pode ocorrer durante o serviço militar obrigatório, conhecido como conscrição, ou em decorrência de condenação criminal definitiva, quando não cabe mais recurso.



A possibilidade de regularização depende do motivo da restrição. Em alguns casos, o procedimento poderá ser feito a partir de 3 de novembro, quando o cadastro eleitoral será reaberto. A legislação determina que o cadastro fique fechado nos 150 dias anteriores à eleição para que a Justiça Eleitoral organize o processo de votação.

O que levar e como se preparar para votar



Para evitar imprevistos no segundo turno, confira as principais orientações para o dia da votação:

- Horário: as urnas ficarão abertas das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, em todo o país.



- Local de votação: o eleitor votará no mesmo local do primeiro turno. O endereço pode ser consultado pelo e-Título ou no site do TSE.



- Documento com foto: é necessário apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade, carteira de motorista ou passaporte. O e-Título também pode ser utilizado, desde que tenha fotografia. Não é obrigatório levar o título impresso.



- Cola eleitoral: é permitido levar os números dos candidatos anotados em um papel para facilitar a votação.



- Celular: é proibido entrar na cabine de votação com celular ou qualquer outro aparelho eletrônico. O dispositivo deve ser deixado com os mesários antes de o eleitor votar.



- Eleitor fora do domicílio eleitoral: quem estiver fora da cidade onde vota poderá justificar a ausência pelo e-Título ou em uma mesa receptora de justificativas, quando disponível. Depois da eleição, o prazo para apresentar a justificativa é de até 60 dias. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo, pelo Autoatendimento Eleitoral ou presencialmente em um cartório eleitoral ou Central de Atendimento ao Eleitor.

Estado do Rio não terá 2º turno para governador

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) confirmou, por unanimidade, a eleição de Douglas Ruas (PL) para o governo do estado em primeiro turno. A decisão foi tomada pelo plenário da Corte na quinta-feira (15), após a retotalização dos votos realizada no último sábado (10).

Com a exclusão dos 274.411 votos recebidos por Anthony Garotinho (Republicanos), determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ruas passou a reunir 50,88% dos votos válidos, percentual suficiente para garantir a vitória sem a necessidade de um segundo turno.



Na votação original, realizada em 4 de outubro, Douglas Ruas havia recebido 4.271.199 votos, o equivalente a 49,27% dos votos válidos. Eduardo Paes (PSD) ficou em segundo lugar, com 3.706.984 votos, ou 42,76%. Garotinho terminou em terceiro, com 274.411 votos, mas disputava a eleição com o registro sob análise da Justiça Eleitoral.



O TSE determinou a anulação e a exclusão dos votos de Garotinho da contagem. Após a recontagem, o percentual de Ruas ultrapassou a marca de 50%, levando o TRE-RJ a reconhecê-lo como governador eleito.

A homologação confirmou o resultado da retotalização realizada no último sábado (10), na sede do tribunal, no Centro. O procedimento ocorreu após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que confirmou o indeferimento do registro de candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) e determinou que os 274.411 votos recebidos por ele fossem considerados nulos para o cálculo do percentual de votos válidos.



Com a exclusão desses votos da base de cálculo, Douglas Ruas passou de 49,27% para 50,88% dos votos válidos. Eduardo Paes (PSD), segundo colocado na votação, passou de 42,76% para 44,16%.



Pela legislação eleitoral, é eleito em primeiro turno o candidato a governador que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos, sem considerar os votos brancos e nulos. Foi esse critério que levou à proclamação do resultado após a retotalização.



De acordo com o TRE-RJ, o relatório oficial de resultado da totalização ficou disponível na Secretaria Judiciária do tribunal durante três dias para consulta de partidos políticos, federações e coligações interessadas. Nesse período, não houve reclamações apresentadas à Comissão Apuradora.



A homologação do resultado pelo plenário encerra a etapa de confirmação da totalização dos votos no âmbito do tribunal regional. A disputa sobre a necessidade de um segundo turno havia sido motivada pela mudança no percentual de votos válidos após a decisão do TSE envolvendo a candidatura de Garotinho.