Segundo turno das eleições 2026 será realizado hoje Divulgação/Agência Brasil
Como consultar a situação do título
Aplicativo e-Título: após entrar na conta, acesse "Mais opções" e selecione "Consultar situação eleitoral".
Autoatendimento Eleitoral: no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre na aba "Consulta" e escolha "Situação do título".
Quem não poderá votar no segundo turno?
Título cancelado: a inscrição eleitoral pode ser cancelada quando uma pessoa obrigada a votar deixa de comparecer a três eleições consecutivas sem justificar as ausências nem quitar as multas correspondentes. Cada turno é considerado uma eleição independente. A regra não se aplica a quem tem voto facultativo: analfabetos, jovens de 16 e 17 anos e pessoas com mais de 70 anos.
Título suspenso: a suspensão pode ocorrer durante o serviço militar obrigatório, conhecido como conscrição, ou em decorrência de condenação criminal definitiva, quando não cabe mais recurso.
A possibilidade de regularização depende do motivo da restrição. Em alguns casos, o procedimento poderá ser feito a partir de 3 de novembro, quando o cadastro eleitoral será reaberto. A legislação determina que o cadastro fique fechado nos 150 dias anteriores à eleição para que a Justiça Eleitoral organize o processo de votação.
O que levar e como se preparar para votar
- Local de votação: o eleitor votará no mesmo local do primeiro turno. O endereço pode ser consultado pelo e-Título ou no site do TSE.
- Documento com foto: é necessário apresentar um documento oficial com foto, como carteira de identidade, carteira de motorista ou passaporte. O e-Título também pode ser utilizado, desde que tenha fotografia. Não é obrigatório levar o título impresso.
- Cola eleitoral: é permitido levar os números dos candidatos anotados em um papel para facilitar a votação.
- Celular: é proibido entrar na cabine de votação com celular ou qualquer outro aparelho eletrônico. O dispositivo deve ser deixado com os mesários antes de o eleitor votar.
- Eleitor fora do domicílio eleitoral: quem estiver fora da cidade onde vota poderá justificar a ausência pelo e-Título ou em uma mesa receptora de justificativas, quando disponível. Depois da eleição, o prazo para apresentar a justificativa é de até 60 dias. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo, pelo Autoatendimento Eleitoral ou presencialmente em um cartório eleitoral ou Central de Atendimento ao Eleitor.
Estado do Rio não terá 2º turno para governador
Na votação original, realizada em 4 de outubro, Douglas Ruas havia recebido 4.271.199 votos, o equivalente a 49,27% dos votos válidos. Eduardo Paes (PSD) ficou em segundo lugar, com 3.706.984 votos, ou 42,76%. Garotinho terminou em terceiro, com 274.411 votos, mas disputava a eleição com o registro sob análise da Justiça Eleitoral.
O TSE determinou a anulação e a exclusão dos votos de Garotinho da contagem. Após a recontagem, o percentual de Ruas ultrapassou a marca de 50%, levando o TRE-RJ a reconhecê-lo como governador eleito.
A homologação confirmou o resultado da retotalização realizada no último sábado (10), na sede do tribunal, no Centro. O procedimento ocorreu após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que confirmou o indeferimento do registro de candidatura de Anthony Garotinho (Republicanos) e determinou que os 274.411 votos recebidos por ele fossem considerados nulos para o cálculo do percentual de votos válidos.
Com a exclusão desses votos da base de cálculo, Douglas Ruas passou de 49,27% para 50,88% dos votos válidos. Eduardo Paes (PSD), segundo colocado na votação, passou de 42,76% para 44,16%.
Pela legislação eleitoral, é eleito em primeiro turno o candidato a governador que obtiver a maioria absoluta dos votos válidos, sem considerar os votos brancos e nulos. Foi esse critério que levou à proclamação do resultado após a retotalização.
De acordo com o TRE-RJ, o relatório oficial de resultado da totalização ficou disponível na Secretaria Judiciária do tribunal durante três dias para consulta de partidos políticos, federações e coligações interessadas. Nesse período, não houve reclamações apresentadas à Comissão Apuradora.
A homologação do resultado pelo plenário encerra a etapa de confirmação da totalização dos votos no âmbito do tribunal regional. A disputa sobre a necessidade de um segundo turno havia sido motivada pela mudança no percentual de votos válidos após a decisão do TSE envolvendo a candidatura de Garotinho.
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