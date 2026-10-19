Daniella Marques é coordenadora do núcleo econômico da campanha de Flávio Bolsonaro (PL)Reprodução / Instagram
Em entrevista concedida à CBN Bahia, Daniella Marques, ex-presidente da Caixa Econômica Federal, explicou que os contemplados pelo programa terão dois anos para se estabelecerem em um emprego de carteira assinada ou em suas próprias empresas. A medida teria o objetivo de estimular a autonomia das pessoas
“Quem está no Bolsa Família vai ter uma regra de transição, como teve na época do presidente Bolsonaro, de dois anos para que possa abrir o seu negócio ou aceitar um emprego de carteira assinada com uma regra de transição por dois anos e o retorno automático caso dê errado. As pessoas não podem ficar presas para sempre no Bolsa Família. Aquilo é uma proteção, mas é o início de uma jornada. Todo mundo merece sonhar com algo mais, com mais oportunidade, com mais dignidade”, afirmou.
Segundo Daniella, caso seja eleito, Flávio pretende criar o Ministério da Prosperidade, que ajudaria a população a deixar o Bolsa Família com a concessão de crédito para que abram suas empresas e a oferta de cursos de capacitação.
“O coração do plano é focar na prosperidade. Colocar o brasileiro para crescer junto com o Brasil. Estão preservadas as proteções sociais, mas a gente quer todo brasileiro, na etapa de vida que estiver, tenham um plano para que o Estado apoie para que cresçam mais, com crédito, capacitação e parcerias com empresas privadas para oferecer cursos livres para se capacitar e conseguir um emprego melhor”, disse.
Atualmente, o acesso ao Bolsa Família ocorre por meio do Cadastro Único (CadÚnico), que reúne as informações socioeconômicas das famílias em situação de pobreza. Estão elegíveis a fazer parte do benefício os núcleos familiares com renda per capita de até R$ 218 mensais.
O cálculo da renda per capita é feito pela soma da renda total da família dividida pelo número de integrantes.
Atualmente, o valor mínimo garantido por família é de R$ 691. Além deste, outros benefícios há outros benefícios cumulativos. São eles: R$ 173 por criança entre zero e 7 anos de idade incompletos; R$ 58 por gestante; R$ 58 por pessoa entre 7 e 18 anos incompletos; e R$ 58 por bebê de até 6 meses.
O senador Flávio Bolsonaro e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam o segundo turno das Eleições 2026 no próximo domingo (25).
Neste domingo (18), os candidatos se enfrentaram no primeiro debate antes do segundo turno. O encontro, realizado pela Band, foi marcado por acusações mútuas, questionamentos sobre a atuação dos governos e propostas para a economia e a segurança pública. Ao longo dos blocos, os candidatos divergiram sobre corrupção, previdência, saúde, custo de vida, privatizações, políticas industriais e medidas para combater o crime.
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