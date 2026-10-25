Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT)Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia
Segurança pública
Lula, por sua vez, defende o enfrentamento ao crime organizado com firmeza, dentro dos limites da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Entre as medidas previstas estão o combate ao financiamento das organizações criminosas e ao tráfico de armas e munições.
O candidato do PT também propõe retomar territórios controlados por grupos armados, priorizando investimentos na urbanização de favelas e periferias, na recuperação de espaços públicos e na ampliação do acesso a serviços essenciais. A intenção é estimular atividades econômicas legais nessas regiões. Lula cita ainda a Lei Antifacção, sancionada em 2026, e o fortalecimento do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, também lançado neste ano.
O tema tem impacto direto no Rio de Janeiro, onde confrontos e ações criminosas afetam a rotina da população. Há duas semanas, por exemplo, criminosos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP) sequestraram um ônibus com crianças na Linha Vermelha, em retaliação a uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, na Zona Norte.
Integração entre estados e municípios
No Rio, câmeras corporais são utilizadas por policiais militares de diferentes batalhões. Em 2022, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin determinou a apresentação de um cronograma para a instalação de câmeras nos uniformes e nas viaturas de batalhões com os maiores índices de mortes no estado.
Em março de 2026, um relatório inédito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro apontou que apenas 60% dos pedidos de acesso às imagens das câmeras corporais, feitos durante audiências de custódia, resultaram na entrega das gravações para auxiliar na produção de provas. O dado evidencia obstáculos ao acesso à Justiça e ao exercício do direito de defesa.
O plano de Lula também prevê a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, já enviada ao Congresso Nacional. A medida busca redefinir as atribuições de cada ente federativo e ampliar a participação do governo federal no enfrentamento à violência. Caso a proposta avance, o candidato pretende criar o Ministério da Segurança Pública para coordenar ações com estados e municípios.
Flávio Bolsonaro, por sua vez, propõe criar um sistema nacional de reconhecimento facial, chamado Muralha Brasileira. A plataforma seria integrada a bancos de dados criminais e teria como referências iniciativas como o Smart Sampa, da Prefeitura de São Paulo, e o Muralha Paulista, do governo estadual.
O candidato prevê a instalação de mais de um milhão de câmeras em áreas públicas, portos e aeroportos de todo o país. Segundo o plano, os equipamentos ajudariam a localizar foragidos e prevenir crimes.
Outra proposta é estabelecer consórcios e convênios com estados e municípios para investir em inteligência, tecnologia, armamentos modernos, valorização dos policiais e retomada de territórios, associada a políticas públicas estruturantes.
Política penal
O plano também prevê a qualificação contínua dos profissionais do sistema penitenciário e o aperfeiçoamento dos protocolos operacionais de segurança. Outra iniciativa é ampliar a capacidade operacional do sistema penitenciário federal, com o isolamento de lideranças criminosas e a criação de um protocolo nacional para a transferência de presos de alta periculosidade.
Por meio do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, o candidato também pretende criar o Centro Nacional de Inteligência Penal. A estrutura funcionaria como uma instância estratégica de coordenação e intercâmbio permanente de informações entre os órgãos penitenciários da União, dos estados e do Distrito Federal.
Além disso, pretende construir cinco novos presídios federais de segurança máxima, dobrando o número de unidades desse tipo no país. O candidato propõe chamar o complexo de Treva e afirma que a iniciativa busca "tirar o medo do cidadão e botar medo no bandido".
O plano também prevê parcerias com governos estaduais para eliminar o déficit de vagas no sistema prisional, com a criação de 500 mil vagas em presídios estaduais.
Entre as demais propostas estão destinar recursos das famílias dos detentos às famílias das vítimas e acabar com a progressão de regime para condenados por crimes hediondos.
Violência doméstica e feminicídio
Outra iniciativa é a criação da plataforma de inteligência artificial ClarIA, que ofereceria atendimento 24 horas para mulheres registrarem ocorrências, solicitarem medidas protetivas, receberem orientações e terem acesso a acolhimento.
O plano também prevê um sistema nacional de avaliação de risco, para que cada denúncia receba atendimento proporcional ao nível de ameaça, com prioridade para os casos mais graves. Além disso, o candidato pretende ampliar os espaços de acolhimento para mulheres em situação de violência. Flávio propõe ainda modernizar e integrar os canais de denúncia, reunindo o Ligue 180, as delegacias on-line, o botão de emergência e as centrais de monitoramento em uma plataforma de resposta rápida.
Lula, por sua vez, prevê ampliar a rede de proteção às mulheres, com a conclusão de 30 Casas da Mulher Brasileira e de 15 Centros de Referência da Mulher Brasileira. Para acelerar a emissão de medidas protetivas de urgência, o plano prevê ampliar as ações do Centro Integrado Mulher Segura e distribuir aos estados equipamentos para o monitoramento de agressores.
O candidato pretende ainda ampliar as Salas Lilás, espaços reservados, humanizados e sigilosos instalados em órgãos de segurança pública, unidades de Justiça, hospitais e unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Os locais são destinados ao acolhimento especializado de mulheres e meninas em situação de violência.
Roubos e furtos de celulares
Lula, por sua vez, propõe ampliar o programa Celular Seguro, que permite o bloqueio rápido do aparelho, e a Base Nacional de Celulares com Restrição, que possibilita verificar se um telefone tem restrições antes da compra. O plano também prevê intensificar o combate às redes de receptação.
Educação
Flávio Bolsonaro reúne suas diretrizes educacionais no eixo "Brasil que prepara – para sua família ter as ferramentas para vencer". O candidato afirma que as famílias devem ocupar o centro das políticas públicas e defende "uma escola que ensina, e não que doutrina, respeitando os valores que os pais passam em casa".
Entre as propostas estão reformular o ensino técnico para aproximar escolas e empresas, expandir as escolas cívico-militares e transferir o ensino superior para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O plano também prevê a criação de um voucher-creche, benefício que seria oferecido às famílias quando não houvesse vagas disponíveis na rede pública. Atualmente, o estado do Rio de Janeiro conta com 17 escolas cívico-militares da rede estadual.
Cultura
O plano de Lula também prevê preservar e difundir saberes, memórias e patrimônios culturais, além de fortalecer as instituições responsáveis por essas atividades. O candidato pretende criar uma política de salvaguarda e valorização de mestres e mestras das culturas populares e tradicionais, com regras claras sobre direitos autorais relacionados aos saberes que mantêm vivos.
Em relação ao financiamento cultural, o plano de Flávio não prevê explicitamente aumento de recursos, mas propõe aperfeiçoar as leis de incentivo, corrigir distorções e favorecer o desenvolvimento de polos culturais em outras regiões do país.
Lula quer aperfeiçoar a Lei Aldir Blanc (Lei nº 14.399/2022) e a Lei Rouanet (Lei nº 8.313/1991), além de ampliar a distribuição regional dos recursos. O plano também prevê fomentar a infraestrutura cultural em territórios periféricos por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
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