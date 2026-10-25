Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) - Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT)Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 25/10/2026 06:00

Segurança pública, educação e cultura estão entre as áreas abordadas nos planos de governo dos candidatos à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Embora as propostas tenham abrangência nacional, as medidas previstas também podem ter impactos no Rio de Janeiro. Confira algumas das iniciativas apresentadas pelos dois candidatos nessas áreas.

Segurança pública

Os dois candidatos dedicam parte de seus planos de governo à segurança pública, com propostas para combater o crime organizado, integrar as forças de segurança e modificar políticas penais. O enfrentamento às facções criminosas é um dos pontos abordados pelos dois candidatos.





Lula, por sua vez, defende o



O candidato do PT também propõe retomar territórios controlados por grupos armados, priorizando investimentos na urbanização de favelas e periferias, na recuperação de espaços públicos e na ampliação do acesso a serviços essenciais. A intenção é estimular atividades econômicas legais nessas regiões. Lula cita ainda a



O tema tem impacto direto no Rio de Janeiro, onde confrontos e ações criminosas afetam a rotina da população. Há duas semanas, por exemplo, criminosos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP) Flávio Bolsonaro propõe que grupos como o Comando Vermelho (CV), o Primeiro Comando da Capital (PCC) e as milícias sejam classificados como organizações narcoterroristas e combatidos por meio de ações de inteligência, integração e força policial. O candidato do PL defende a prisão de lideranças criminosas, o enfraquecimento financeiro de atividades ilícitas e a desarticulação de redes de lavagem de dinheiro. Também propõe abater criminosos armados com fuzis.Lula, por sua vez, defende o enfrentamento ao crime organizado com firmeza, dentro dos limites da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Entre as medidas previstas estão o combate ao financiamento das organizações criminosas e ao tráfico de armas e munições.O candidato do PT também propõe retomar territórios controlados por grupos armados, priorizando investimentos na urbanização de favelas e periferias, na recuperação de espaços públicos e na ampliação do acesso a serviços essenciais. A intenção é estimular atividades econômicas legais nessas regiões. Lula cita ainda a Lei Antifacção , sancionada em 2026, e o fortalecimento do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, também lançado neste ano.O tema tem impacto direto no Rio de Janeiro, onde confrontos e ações criminosas afetam a rotina da população. Há duas semanas, por exemplo, criminosos ligados ao Terceiro Comando Puro (TCP) sequestraram um ônibus com crianças na Linha Vermelha, em retaliação a uma operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, na Zona Norte.

Integração entre estados e municípios



Lula defende a valorização dos profissionais de segurança pública, com o objetivo de fortalecer a atuação policial, assegurar o uso legítimo da força e ampliar a confiança da população nas instituições.





No Rio, câmeras corporais são utilizadas por policiais militares de diferentes batalhões. Em 2022, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin determinou a apresentação de um cronograma para a



Em março de 2026, um relatório inédito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro apontou que apenas 60% dos pedidos de acesso às imagens das câmeras corporais, feitos durante audiências de custódia, resultaram na entrega das gravações para auxiliar na produção de provas. O dado evidencia obstáculos ao acesso à Justiça e ao exercício do direito de defesa.



O plano de Lula também prevê a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição



Flávio Bolsonaro, por sua vez, propõe criar um sistema nacional de reconhecimento facial, chamado Muralha Brasileira. A plataforma seria integrada a bancos de dados criminais e teria como referências iniciativas como o Smart Sampa, da Prefeitura de São Paulo, e o Muralha Paulista, do governo estadual.



O candidato prevê a instalação de mais de um milhão de câmeras em áreas públicas, portos e aeroportos de todo o país. Segundo o plano, os equipamentos ajudariam a localizar foragidos e prevenir crimes.



Outra proposta é estabelecer consórcios e convênios com estados e municípios para investir em inteligência, tecnologia, armamentos modernos, valorização dos policiais e retomada de territórios, associada a políticas públicas estruturantes.

O plano prevê a criação de programas de policiamento de proximidade em parceria com estados e municípios, além da ampliação de incentivos ao uso de câmeras corporais. A proposta também inclui a definição de padrões nacionais para a utilização dos equipamentos, a gestão dos sistemas e a preservação das imagens.No Rio, câmeras corporais são utilizadas por policiais militares de diferentes batalhões. Em 2022, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin determinou a apresentação de um cronograma para a instalação de câmeras nos uniformes e nas viaturas de batalhões com os maiores índices de mortes no estado.Em março de 2026, um relatório inédito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro apontou que apenas 60% dos pedidos de acesso às imagens das câmeras corporais, feitos durante audiências de custódia, resultaram na entrega das gravações para auxiliar na produção de provas. O dado evidencia obstáculos ao acesso à Justiça e ao exercício do direito de defesa.O plano de Lula também prevê a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública , já enviada ao Congresso Nacional. A medida busca redefinir as atribuições de cada ente federativo e ampliar a participação do governo federal no enfrentamento à violência. Caso a proposta avance, o candidato pretende criar o Ministério da Segurança Pública para coordenar ações com estados e municípios.Flávio Bolsonaro, por sua vez, propõe criar um sistema nacional de reconhecimento facial, chamado Muralha Brasileira. A plataforma seria integrada a bancos de dados criminais e teria como referências iniciativas como o Smart Sampa, da Prefeitura de São Paulo, e o Muralha Paulista, do governo estadual.O candidato prevê a instalação de mais de um milhão de câmeras em áreas públicas, portos e aeroportos de todo o país. Segundo o plano, os equipamentos ajudariam a localizar foragidos e prevenir crimes.Outra proposta é estabelecer consórcios e convênios com estados e municípios para investir em inteligência, tecnologia, armamentos modernos, valorização dos policiais e retomada de territórios, associada a políticas públicas estruturantes.

Política penal



Lula propõe modernizar e fortalecer o sistema prisional, com investimentos em unidades estratégicas e em tecnologias para controlar o ambiente carcerário. Entre as medidas estão sistemas de bloqueio de sinais de radiocomunicação, monitoramento e detecção de comunicações ilícitas.



O plano também prevê a qualificação contínua dos profissionais do sistema penitenciário e o aperfeiçoamento dos protocolos operacionais de segurança. Outra iniciativa é ampliar a capacidade operacional do sistema penitenciário federal, com o isolamento de lideranças criminosas e a criação de um protocolo nacional para a transferência de presos de alta periculosidade.



Por meio do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, o candidato também pretende criar o Centro Nacional de Inteligência Penal. A estrutura funcionaria como uma instância estratégica de coordenação e intercâmbio permanente de informações entre os órgãos penitenciários da União, dos estados e do Distrito Federal.





Além disso, pretende construir cinco novos presídios federais de segurança máxima, dobrando o número de unidades desse tipo no país. O candidato propõe chamar o complexo de Treva e afirma que a iniciativa busca "tirar o medo do cidadão e botar medo no bandido".



O plano também prevê parcerias com governos estaduais para eliminar o déficit de vagas no sistema prisional, com a criação de 500 mil vagas em presídios estaduais.



Entre as demais propostas estão destinar recursos das famílias dos detentos às famílias das vítimas e acabar com a progressão de regime para condenados por crimes hediondos. Lula defende, ainda, a redução da maioridade penal para 16 anos exclusivamente em casos de crimes hediondos. Já Flávio Bolsonaro defende a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. O candidato também propõe a responsabilização penal de maiores de 14 anos que cometam crimes graves, como estupro, tráfico de drogas, tortura e assassinato.Além disso, pretende construir cinco novos presídios federais de segurança máxima, dobrando o número de unidades desse tipo no país. O candidato propõe chamar o complexo de Treva e afirma que a iniciativa busca "tirar o medo do cidadão e botar medo no bandido".O plano também prevê parcerias com governos estaduais para eliminar o déficit de vagas no sistema prisional, com a criação de 500 mil vagas em presídios estaduais.Entre as demais propostas estão destinar recursos das famílias dos detentos às famílias das vítimas e acabar com a progressão de regime para condenados por crimes hediondos.

Violência doméstica e feminicídio

O Rio de Janeiro enfrenta um cenário preocupante de violência contra a mulher. O estado ocupa a terceira posição no ranking nacional de feminicídios , com 104 casos registrados. Dados do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) mostram ainda que mais de 7 mil medidas protetivas foram concedidas em 2025, evidenciando a dimensão do problema e a procura por mecanismos de proteção.

Flávio Bolsonaro propõe monitorar agressores de mulheres por meio de tornozeleiras eletrônicas nos casos em que houver medidas protetivas. Também defende o endurecimento da legislação para que condenados por assassinato e agressão contra mulheres cumpram integralmente suas penas.



Outra iniciativa é a criação da plataforma de inteligência artificial ClarIA, que ofereceria atendimento 24 horas para mulheres registrarem ocorrências, solicitarem medidas protetivas, receberem orientações e terem acesso a acolhimento.



O plano também prevê um sistema nacional de avaliação de risco, para que cada denúncia receba atendimento proporcional ao nível de ameaça, com prioridade para os casos mais graves. Além disso, o candidato pretende ampliar os espaços de acolhimento para mulheres em situação de violência. Flávio propõe ainda modernizar e integrar os canais de denúncia, reunindo o Ligue 180, as delegacias on-line, o botão de emergência e as centrais de monitoramento em uma plataforma de resposta rápida.



Lula, por sua vez, prevê ampliar a rede de proteção às mulheres, com a conclusão de 30 Casas da Mulher Brasileira e de 15 Centros de Referência da Mulher Brasileira. Para acelerar a emissão de medidas protetivas de urgência, o plano prevê ampliar as ações do Centro Integrado Mulher Segura e distribuir aos estados equipamentos para o monitoramento de agressores.

Também estão previstas a capacitação das forças de segurança para melhorar o atendimento às vítimas e medidas de combate ao machismo, ao sexismo e ao feminicídio, além de iniciativas voltadas à autonomia econômica das mulheres.



O candidato pretende ainda ampliar as Salas Lilás, espaços reservados, humanizados e sigilosos instalados em órgãos de segurança pública, unidades de Justiça, hospitais e unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Os locais são destinados ao acolhimento especializado de mulheres e meninas em situação de violência.

Roubos e furtos de celulares

Dados do 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) divulgado em julho de 2026, apontam que os roubos de celulares caíram 18,6% no Brasil. O Rio de Janeiro, no entanto, seguiu na contramão da tendência nacional, com aumento de 19,4% nesse tipo de crime. Segundo os dados apresentados, o estado foi o único do país a registrar crescimento nos roubos de aparelhos.

Para enfrentar o problema, Flávio Bolsonaro propõe quadruplicar a pena inicial para quem roubar, furtar ou revender celulares provenientes de crimes, além de impedir a concessão de benefícios penais. O candidato argumenta que os aparelhos armazenam dados pessoais, fotos, documentos e informações bancárias, além de serem ferramentas de trabalho. Também afirma que muitos brasileiros perdem a vida durante esses crimes.



Lula, por sua vez, propõe ampliar o programa Celular Seguro, que permite o bloqueio rápido do aparelho, e a Base Nacional de Celulares com Restrição, que possibilita verificar se um telefone tem restrições antes da compra. O plano também prevê intensificar o combate às redes de receptação.

Educação

Lula define a educação como um "pacto inegociável com o futuro" e um investimento essencial para o desenvolvimento sustentável, inclusivo e soberano do Brasil.





Flávio Bolsonaro reúne suas diretrizes educacionais no eixo "Brasil que prepara – para sua família ter as ferramentas para vencer". O candidato afirma que as famílias devem ocupar o centro das políticas públicas e defende "uma escola que ensina, e não que doutrina, respeitando os valores que os pais passam em casa".



Entre as propostas estão reformular o ensino técnico para aproximar escolas e empresas, expandir as Entre as propostas estão a construção de creches e pré-escolas, a ampliação da formação e da valorização dos professores, o aumento das matrículas em tempo integral e o aprimoramento de programas como o Pé-de-Meia. Flávio Bolsonaro reúne suas diretrizes educacionais no eixo "Brasil que prepara – para sua família ter as ferramentas para vencer". O candidato afirma que as famílias devem ocupar o centro das políticas públicas e defende "uma escola que ensina, e não que doutrina, respeitando os valores que os pais passam em casa".Entre as propostas estão reformular o ensino técnico para aproximar escolas e empresas, expandir as escolas cívico-militares e transferir o ensino superior para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). O plano também prevê a criação de um voucher-creche, benefício que seria oferecido às famílias quando não houvesse vagas disponíveis na rede pública. Atualmente, o estado do Rio de Janeiro conta com 17 escolas cívico-militares da rede estadual.

Cultura



O Rio de Janeiro reúne um amplo acervo de patrimônios históricos, culturais e naturais protegidos nas esferas municipal, estadual e federal, além de bens reconhecidos internacionalmente pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). Por isso, propostas nacionais para o setor também podem ter reflexos no estado.