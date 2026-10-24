Desde 16 de agosto, quando começou a propaganda eleitoral nas ruas e na web para o 1º turno, o Sistema de Alertas de Desinformação, do TSE, recebeu mais de 16 mil denúncias - Agência Brasil

Desde 16 de agosto, quando começou a propaganda eleitoral nas ruas e na web para o 1º turno, o Sistema de Alertas de Desinformação, do TSE, recebeu mais de 16 mil denúnciasAgência Brasil

Publicado 24/10/2026 06:00

O segundo turno das eleições gerais acontecerá no próximo domingo (25). Com a aproximação da data que elegerá o presidente da República , é natural que conversas sobre o processo eleitoral ganhem destaque em aplicativos de mensagens, em grupos de famílias e entre amigos. Junto com isso, há chance do surgimento de uma série de boatos e informações falsas sobre o assunto. Mas, afinal, como saber se uma notícia que circula na internet é verdadeira?

O combate à desinformação é um tema prioritário para a Justiça Eleitoral. Desde 16 de agosto, quando deu início o período da propaganda eleitoral nas ruas e na web para o primeiro turno, o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral (Siade), do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), recebeu mais de 16 mil denúncias. Desse total, 3,7 mil foram registradas até 4 de outubro, data do primeiro pleito. O volume triplicou no período de uma semana após o primeiro turno.

Nos registros de 16 de agosto a 4 de outubro, os destaques foram para relatos de desinformação que atingem a Justiça Eleitoral (1.611) e de conteúdos falsos destinados a impedir ou desestimular o voto (1.174).

Diante disso, algumas estratégias podem ser usadas pela população para identificar notícias falsas e para reconhecer conteúdos enganosos. O primeiro passo é ficar atento à fonte da notícia. É importante também conferir se a informação foi publicada por outros veículos, ler a notícia completa (não basta apenas o título) e buscar informações sobre o site que publicou o conteúdo.

Sinais de adulteração podem ser facilmente encontrados, como erros de ortografia, uma data incompatível com os fatos e um endereço eletrônico suspeito. Tais elementos podem ser provas de que a informação recebida não é confiável.

O TSE orienta que os eleitores se preocupem, principalmente, com o conteúdo de sites sensacionalistas, que são aqueles que utilizam manchetes exageradas, apelativas ou chocantes apenas para atrair cliques.

Ainda com dúvida?

A plataforma Fato ou Boato é uma das principais ferramentas desenvolvidas pela Justiça Eleitoral para ajudar a população a identificar notícias falsas e esclarecer as dúvidas sobre o processo eleitoral. Parte do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação, a iniciativa estimula a circulação de conteúdos verdadeiros e a verificação de informações por meio da divulgação de notícias checadas.

O projeto reúne conteúdos produzidos por dez agências de checagem que participam da rede nacional de verificação de informações sobre o processo eleitoral. A página também disponibiliza materiais específicos para dúvidas sobre a segurança da urna eletrônica.



Como denunciar?

Para enviar um alerta sobre desinformação eleitoral para o TSE, basta o eleitor preencher um formulário na página do Siade seguindo essas orientações:

- Informar em qual plataforma o conteúdo foi publicado, como Facebook, Instagram, TikTok ou WhatsApp;

- Inserir o link exato da publicação, do vídeo ou da página denunciada;

- Informar se o conteúdo já foi analisado por alguma agência de checagem de fatos;

- Explicar por que considera o conteúdo falso ou enganoso.

- Anexar uma captura de tela do celular ou do computador que permita identificar e compreender a publicação.



De acordo com o TSE, o sistema é uma ponte entre o eleitor e as plataformas digitais no combate à desinformação eleitoral. Ao receber um alerta, a equipe do TSE analisa o conteúdo e, se for necessário, encaminha o caso aos responsáveis.

Caso seja identificada uma possível violação das regras das plataformas, elas serão comunicadas para que adotem as medidas previstas no plano de conformidade apresentado à Justiça Eleitoral. Quando houver algum indício de crime ou infração administrativa eleitoral, o caso segue para os órgãos competentes, podendo ser Ministério Público e até a Polícia Federal.

A denúncia realizada no Siade é totalmente anônima, garantindo a lisura do processo eleitoral. A plataforma recebe relatos acerca de conteúdos e práticas que possam ameaçar a integridade das eleições, como, por exemplo: informações falsas sobre segurança e funcionamento das urnas; perfis que fingem ser órgãos da Justiça Eleitoral; discursos de ódio e discriminação; uso indevido do logo da Justiça Eleitoral; tentativas de impedir ou desestimular o voto; informações incorretas sobre datas, horários ou locais de votação; disparos em massa de mensagens eleitorais pelo WhatsApp; e ataques ou ameaças contra integrantes da Justiça Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral.

Questões sobre candidatos



A Justiça Eleitoral tem um aplicativo chamado Pardal , que permite que a população denuncie irregularidades na propaganda eleitoral, como a publicidade irregular na internet, a utilização indevida de alto-falantes e de amplificadores de som, além da distribuição irregular de material gráfico.

Uma propaganda eleitoral sem identificação, a divulgação de pesquisas eleitorais não registradas ou vídeos com conteúdos falsos sobre os candidatos são elementos que devem ser denunciados no aplicativo.

Para registrar a denúncia, o eleitor deve acessar o Pardal por meio do e-Título ou da conta gov.br. O relato precisa descrever a irregularidade e fornecer informações que permitam identificá-la e apurá-la. Também devem ser anexados registros como fotos, vídeos ou áudios que ajudem a comprovar a ocorrência.

Após o envio, um agente automatizado classificará o caso em uma de duas categorias: propaganda eleitoral irregular na internet ou outras modalidades de irregularidades na propaganda eleitoral. O sistema também gerará um número de protocolo, que permite o acompanhamento do relato pelo aplicativo.