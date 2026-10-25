Empresa pode exigir trabalho no dia da eleição, mas não pode dificultar o sufrágio, diz advogado; pena é detenção de até seis meses e multa - Carlos Elias Junior

Empresa pode exigir trabalho no dia da eleição, mas não pode dificultar o sufrágio, diz advogado; pena é detenção de até seis meses e multaCarlos Elias Junior

Publicado 25/10/2026 06:00





O advogado trabalhista e professor universitário Lucas Baffi explica ao O DIA que o trabalho no dia da eleição segue as regras aplicáveis aos feriados, com possibilidade de folga compensatória ou pagamento em dobro, conforme a legislação e as condições da categoria. No caso do comércio, o funcionamento em feriados depende de autorização em convenção coletiva, além da observância das normas municipais.



"A regra é a normal para trabalhos em feriados: ou o empregador dá uma folga compensatória, ou paga em dobro aquele dia de trabalho", explicou Baffi.

Quem precisar trabalhar no domingo (25) , durante o segundo turno das Eleições 2026, tem o direito de exercer o voto sem sofrer impedimentos ou punições por parte do empregador. Além de garantir o acesso à seção eleitoral, a empresa deve observar as regras trabalhistas aplicáveis ao serviço em feriados. O funcionamento do comércio também é permitido, desde que sejam asseguradas condições efetivas para que os funcionários votem, conforme o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).O advogado trabalhista e professor universitário Lucas Baffi explica aoque o trabalho no dia da eleição segue as regras aplicáveis aos feriados, com possibilidade de folga compensatória ou pagamento em dobro, conforme a legislação e as condições da categoria. No caso do comércio, o funcionamento em feriados depende de autorização em convenção coletiva, além da observância das normas municipais."A regra é a normal para trabalhos em feriados: ou o empregador dá uma folga compensatória, ou paga em dobro aquele dia de trabalho", explicou Baffi.

Empresa não pode impedir o funcionário de votar



Mesmo quando a jornada inclui o domingo de votação, o empregador precisa organizar os horários para que os trabalhadores consigam comparecer à seção eleitoral. A liberação deve considerar o tempo necessário para o deslocamento e o exercício do voto, sem criar obstáculos ou exigir condições que inviabilizem a participação.

O artigo 234 do Código Eleitoral estabelece que "ninguém poderá impedir ou embaraçar o exercício do sufrágio". Já o artigo 297 prevê pena de detenção de até seis meses e pagamento de multa para quem impedir ou dificultar o exercício do voto.



De acordo com o advogado, a restrição não precisa ocorrer por uma proibição expressa. Escalas incompatíveis com o horário de votação, ameaças de advertência, descontos na folha ou exigências que dificultem a saída do funcionário também configuram obstáculos ao direito eleitoral.



"O empregador tem que viabilizar a ida do empregado à seção ou zona eleitoral para votar regularmente", afirma. Ele acrescentou que, quando vários funcionários precisarem se ausentar no mesmo período, a empresa pode organizar um sistema de revezamento, desde que todos tenham condições reais de votar.



Punição pode ser contestada



O trabalhador não pode ser punido por exercer regularmente o direito ao voto. Segundo Baffi, uma advertência aplicada porque o funcionário precisou deixar o posto para votar pode ser considerada abusiva e questionada na Justiça do Trabalho.

"O empregador pode exigir trabalho no dia da eleição, mas não pode exigir que o empregado deixe de votar", resume. O especialista também destaca: "Impedir o voto não é só uma infração trabalhista, é um crime eleitoral".



Trabalhadores de municípios diferentes



Quando o funcionário trabalha em um município em que não haverá segundo turno, mas precisa votar em outra cidade onde o pleito continua, a situação exige atenção redobrada quanto ao tempo de deslocamento. O empregador deve assegurar condições para que o trabalhador consiga comparecer à sua seção eleitoral em tempo hábil.

A orientação é que o funcionário comunique a necessidade com antecedência para facilitar a organização da escala. A empresa, por sua vez, não pode usar a distância da jornada como justificativa para impedir ou dificultar o voto.



O calendário eleitoral de 2026 estabelece o segundo turno para o domingo, 25 de outubro. Nas localidades em que houver votação, o comércio poderá funcionar, desde que garanta condições efetivas para que seus empregados exerçam o direito e o dever de votar.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral