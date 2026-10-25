Constituição Federal determina o que cabe à União, aos estados e aos municípios - José Cruz/Agência Brasil

Constituição Federal determina o que cabe à União, aos estados e aos municípiosJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 25/10/2026 06:20

A violência, a precariedade de serviços públicos, a falta de moradia adequada e os problemas de infraestrutura estão entre os desafios que afetam a vida dos moradores do Rio de Janeiro. Em períodos eleitorais, essas questões costumam entrar no centro do debate nacional , com cobranças direcionadas ao presidente da República. No entanto, a Constituição Federal distribui responsabilidades entre União, estados e municípios, estabelecendo limites para a atuação de cada esfera de governo.

Na prática, o governo federal pode financiar políticas públicas, estabelecer normas gerais e estimular ações conjuntas. A execução de muitos serviços, porém, depende diretamente do governo estadual e das prefeituras. Especialistas ouvidos pelo O DIA explicam que compreender essa divisão é fundamental para avaliar as propostas dos candidatos e identificar as medidas que podem ser adotadas em Brasília.

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Federação não significa hierarquia

Professor de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), o advogado Rodrigo Brandão explica que a estrutura federativa brasileira não coloca o presidente em uma posição de comando sobre governadores e prefeitos.



"Em uma federação, não há hierarquia entre a União e o estado. Um ente não é superior ao outro. A lógica, portanto, não é de subordinação, é de coordenação. E quem estabelece o papel de cada um e como vai se dar essa coordenação é a Constituição Federal", afirma.



Isso não significa que o governo federal tenha pouca influência sobre os problemas estaduais e municipais. Segundo Brandão, a capacidade de arrecadação da União e seu papel na elaboração de normas gerais permitem interferir no alcance das políticas públicas executadas em outras esferas.



"A União tem um potencial muito grande para favorecer ou precarizar a atuação dos estados, através do financiamento, da edição de normas gerais e da possibilidade de alteração da Constituição, com as emendas constitucionais, pelo Congresso", explica.



O professor ressalta que a mudança nas responsabilidades de cada nível de governo não depende exclusivamente da vontade do presidente. Uma proposta de emenda à Constituição precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional, seguindo as regras que exigem um número mínimo de votos favoráveis para esse tipo de mudança, que atualmente é de três quintos da Câmara e do Senado, em dois turnos.



"O presidente sozinho não pode alterar a Constituição. Quem altera é o Congresso Nacional com uma maioria qualificada. Mas o presidente pode enviar um projeto de emenda da Constituição e o Congresso Nacional pode aprovar. Com isso, estados e municípios vão ter que seguir o que está previsto na Constituição", destaca.

Segurança pública: o que cabe ao presidente?

A segurança pública é uma das áreas em que essa divisão de responsabilidades costuma gerar dúvidas. No Rio, a Polícia Militar e a Polícia Civil estão vinculadas ao governo estadual. Cabe à primeira, principalmente, o policiamento ostensivo, que se traduz na figura do agente na rua. Já à segunda, as investigações criminais e atividades de inteligência. Por isso, o presidente não pode assumir diretamente o comando dessas corporações.



"Não cabe ao presidente gerir como vai ser prestado o serviço de segurança pública. Ele pode apresentar uma proposta de emenda constitucional definindo diretrizes e até aumentando as competências da União. Mas, do jeito que hoje está previsto na Constituição, ele não pode comandar a segurança pública no estado", enfatiza Brandão.



No entanto, isso não impede a participação federal. A União pode financiar ações estaduais, atuar por meio das forças de segurança federais dentro de suas atribuições e apoiar operações integradas. A cooperação ganha importância especialmente diante do crescimento de organizações criminosas que ultrapassam as fronteiras de um estado.



Para Brandão, ampliar a capacidade de coordenação federal nesse campo pode ser positivo. "As facções, hoje, têm uma atuação que não é restrita a um estado, é interestadual e, às vezes, internacional. Com isso, é óbvio que tem que haver uma coordenação da atuação dos estados, e é claro que a União deve ter um papel mais relevante nisso", diz.



O professor do Departamento de Segurança Pública da Universidade Federal Fluminense (UFF) Lenin Pires destaca a existência do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), criado em 2018 para favorecer a atuação integrada das forças de segurança. Segundo ele, a legislação já prevê mecanismos de cooperação, mas a aplicação prática depende de articulação entre os governos, compartilhamento de informações e definição de objetivos comuns.



"O Sistema Único de Segurança Pública já existe desde 2018 do ponto de vista formal. Ali já está prevista a possibilidade de atuação integrada das forças de segurança, incluindo forças federais. Tudo depende das circunstâncias políticas", ressalta.



Pires explica que a integração não precisa esperar necessariamente uma nova legislação para acontecer. O entendimento político entre os governos pode permitir operações conjuntas mesmo quando há divergências partidárias. "É possível fazer muita coisa a partir da lei que vige há muito tempo sobre o sistema de segurança pública. A questão toda é de entendimento político", diz.

Intervenção federal é medida excepcional

O crescimento das facções criminosas e das milícias no Rio de Janeiro assusta os moradores. Com isso, a intervenção federal é um tema que costuma surgir no debate sobre a crise de segurança pública no estado.



Esta não seria a primeira vez que a medida seria imposta. Em janeiro de 2018, durante o governo de Michel Temer, o Senado aprovou a intervenção do governo federal na área de segurança pública do Rio de Janeiro, a primeira desde a promulgação da Constituição de 1988.



Segundo o jurista e professor de Direito Constitucional da Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (FND/UFRJ), Luigi Bonizzato, embora o presidente possa adotar medidas constitucionais excepcionais, elas não devem ser tratadas como resposta automática a qualquer crise. O professor destaca justamente o caráter extraordinário desse tipo de medida.



"Ele pode decretar uma medida excepcional diante de uma situação excepcional, em casos muito extremos. Essa principal medida seria a intervenção federal. No seu caráter mais puro, é aquela em que o presidente da República observa uma determinada situação de perigo, caso um estado membro da federação esteja desrespeitando um princípio constitucional sensível. Quando o presidente decreta intervenção federal, ele retira do cargo o governador daquele estado e coloca no lugar um interventor federal, como se fosse um novo governador que presta contas diretamente à União. Isso precisa ser muito bem motivado, justificado e fundamentado", explica.



Lenin Pires, por sua vez, faz uma avaliação crítica da intervenção realizada no Rio em 2018. Para o professor da UFF, é importante considerar as condições políticas e institucionais em que a medida ocorre, assim como a relação com as forças de segurança estaduais.



"Eu achava e continuo achando que não era necessária intervenção nenhuma naquele momento. É necessário que haja concordância para que essa intervenção aconteça de uma forma produtiva, conforme está previsto na Constituição. Fora isso, é autoritarismo, arbitrariedade e algo indefensável, do meu ponto de vista", opina.

Habitação e saneamento exigem ação conjunta

Em áreas como habitação e saneamento, a atuação não está concentrada em um único nível de governo. União, estados e municípios têm responsabilidades que podem se complementar, seja na elaboração de regras, no financiamento ou na execução de políticas públicas.



"A Constituição trabalha tanto com competências privativas, quanto concorrentes. Qual a diferença entre uma e outra? Nas privativas, um não pode entrar na esfera do outro, sob pena de inconstitucionalidade. Nas comuns ou concorrentes, há uma lógica de cooperação, em que as entidades atuam juntas somando esforços. Habitação é concorrente. Tanto o estado quanto o município e a União atuam em conjunto. A União edita normas gerais, e estados e municípios normas específicas. Saneamento é a mesma coisa, meio ambiente também", ilustra Brandão.



Isso significa que o governo federal pode contribuir para políticas de habitação e saneamento por meio de financiamento, programas e diretrizes nacionais. A execução, porém, também depende da capacidade administrativa dos estados, das prefeituras e da articulação entre os governos.

Saúde também é compartilhada

A saúde também é uma área de responsabilidade compartilhada. O Sistema Único de Saúde (SUS) envolve a participação da União, dos estados e dos municípios, com atribuições e estruturas de atendimento distintas.



Embora reconheça a existência de problemas, Bonizzato define o SUS como um modelo de sucesso. O professor explica ainda que a distribuição de recursos depende da estrutura hospitalar.



"O governo tem as suas atribuições, os estados têm as suas e os municípios, por sua vez, têm as suas. O governo federal vai poder agir dentro daquilo que pode. Por exemplo, os hospitais federais dependem de recursos federais. Os estaduais, de investimentos estaduais. Dentro dessa lógica, os hospitais municipais precisam de recursos municipais para que possam exercer e executar o seu serviço da melhor forma”, detalha o professor da UFRJ.



O Ministério da Saúde, que é da União, é o responsável por coordenar políticas nacionais e participar do financiamento das ações e serviços públicos de saúde em articulação com estados e municípios. O do SUS é compartilhado entre os três entes federativos: União, estados e municípios, conforme as competências e responsabilidades definidas na Constituição.

Transporte e infraestrutura: competência depende do alcance

No transporte, a divisão de responsabilidades depende do tipo de serviço e da abrangência territorial. Linhas entre estados são de competência federal; serviços intermunicipais dentro de um mesmo estado cabem ao governo estadual; já o transporte dentro de uma cidade é atribuição municipal.



Brandão resume o critério utilizado para definir essas competências como o princípio da predominância do interesse. "Se é um transporte entre estados, é União. Se é um transporte intermunicipal entre municípios, é do estado. E se é um transporte dentro do município, é do município", explica o professor da Uerj.



A infraestrutura, por sua vez, também demanda participação de diferentes níveis de governo. A União pode financiar obras e estabelecer diretrizes em suas áreas de competência, enquanto estados e municípios têm responsabilidades sobre projetos e serviços locais.

O que depende de Brasília?

Segundo os especialistas entrevistados pelo O DIA, não há uma resposta única para os problemas do Rio. Em segurança pública, o governo estadual tem papel central, mas a União pode financiar ações, compartilhar informações e coordenar esforços no combate a organizações criminosas que atuam em diferentes estados.



Na habitação, no saneamento e na saúde, a atuação federal pode envolver recursos, programas e normas gerais, enquanto a implementação depende também de estados e municípios. No transporte, a competência varia conforme a abrangência do serviço.



Apesar disso, quando a solução exige uma alteração constitucional de responsabilidades, as chamadas Propostas de Emenda à Constituição (PECs), o presidente não pode agir sozinho. Ele precisa da aprovação do Congresso Nacional.



O ponto comum entre as áreas é a necessidade de coordenação. Como resume Rodrigo Brandão, a relação entre os governos deve ser guiada pela cooperação, e não pela ideia de que um ente federativo pode simplesmente comandar os demais.



Para o eleitor, entender essa divisão ajuda a avaliar promessas de campanha, cobrar o governo responsável e identificar quando um problema exige decisões conjuntas.