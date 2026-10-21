Edinho Silva fez declarações a jornalistas nesta quarta-feira - Paulo Pinto / Agência Brasil

Edinho Silva fez declarações a jornalistas nesta quarta-feira Paulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 21/10/2026 14:27

O presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) e coordenador da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , Edinho Silva, disse que a campanha petista pediu à TV Globo que haja uma checagem ao vivo durante o debate organizado pela emissora com os candidatos à Presidência. O confroto eleitoral acontecerá nesta sexta-feira, 23.

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Segundo o petista, essa mudança no debate seria necessária porque Flávio Bolsonaro "mente muito durante o debate".



"Que a Rede Globo cheque como faz as grandes emissoras de televisão no mundo quando se tem debate, que cheque o que é verdade e mentira, porque ele mente muito, portanto, o debate não pode ser um instrumento de desinformação", declarou a jornalistas, logo antes de evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 21.



"O debate tem de ser um instrumento de formação de opinião do eleitor. Então, o correto é que haja uma checagem de cada resposta dos dois candidatos, para saber quem está falando a verdade e quem está mentindo para o eleitor num momento tão decisivo que nós estaremos a 48 horas das urnas da votação", completou.



O debate da Globo está marcado para sexta-feira, às 21h20. Será o segundo e último confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro nesta disputa presidencial. Segundo o petista, essa mudança no debate seria necessária porque Flávio Bolsonaro "mente muito durante o debate"."Que a Rede Globo cheque como faz as grandes emissoras de televisão no mundo quando se tem debate, que cheque o que é verdade e mentira, porque ele mente muito, portanto, o debate não pode ser um instrumento de desinformação", declarou a jornalistas, logo antes de evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 21."O debate tem de ser um instrumento de formação de opinião do eleitor. Então, o correto é que haja uma checagem de cada resposta dos dois candidatos, para saber quem está falando a verdade e quem está mentindo para o eleitor num momento tão decisivo que nós estaremos a 48 horas das urnas da votação", completou.O debate da Globo está marcado para sexta-feira, às 21h20. Será o segundo e último confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro nesta disputa presidencial.

Quaest: Flávio cai de 46% para 45% em votos totais e Lula mantém 44%





Comparando com a última pesquisa, divulgada em 14 de outubro, Flávio oscilou um ponto para baixo, já que antes estava com 46% das intenções de voto totais para o segundo turno. Lula se manteve com os mesmos 44% da última semana. A pesquisa Quaest para o segundo turno divulgada nesta quarta-feira (21) mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 45% das intenções de votos totais, contra 44% do atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Como a margem de erro é de dois pontos porcentuais, ambos os candidatos estão em empate técnico.Comparando com a última pesquisa, divulgada em 14 de outubro, Flávio oscilou um ponto para baixo, já que antes estava com 46% das intenções de voto totais para o segundo turno. Lula se manteve com os mesmos 44% da última semana.

A vantagem em favor do senador passou de dois pontos porcentuais para um. Com isso, a distância entre os candidatos diminuiu a quatro dias para o segundo turno, que acontece no dia 25 de outubro.



Ainda conforme o levantamento, 9% dos eleitores disseram que votarão em branco ou nulo no segundo turno, mesmo porcentual da última semana. Outros 2% se disseram indecisos, ante a 1% da última semana.

Espontânea

A pesquisa aponta que Flávio e Lula estão em empate numérico na pesquisa espontânea, em que os eleitores respondem sem terem acesso a uma lista de candidatos. Ambos aparecem com 40%.



A última pesquisa do instituto mostrava o senador com 43% dos votos na pesquisa espontânea. Já o presidente Lula tinha 42%.