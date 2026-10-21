Edinho Silva fez declarações a jornalistas nesta quarta-feira Paulo Pinto / Agência Brasil
Segundo o petista, essa mudança no debate seria necessária porque Flávio Bolsonaro "mente muito durante o debate".
"Que a Rede Globo cheque como faz as grandes emissoras de televisão no mundo quando se tem debate, que cheque o que é verdade e mentira, porque ele mente muito, portanto, o debate não pode ser um instrumento de desinformação", declarou a jornalistas, logo antes de evento no Palácio do Planalto nesta quarta-feira, 21.
"O debate tem de ser um instrumento de formação de opinião do eleitor. Então, o correto é que haja uma checagem de cada resposta dos dois candidatos, para saber quem está falando a verdade e quem está mentindo para o eleitor num momento tão decisivo que nós estaremos a 48 horas das urnas da votação", completou.
O debate da Globo está marcado para sexta-feira, às 21h20. Será o segundo e último confronto entre Lula e Flávio Bolsonaro nesta disputa presidencial.
Quaest: Flávio cai de 46% para 45% em votos totais e Lula mantém 44%
Comparando com a última pesquisa, divulgada em 14 de outubro, Flávio oscilou um ponto para baixo, já que antes estava com 46% das intenções de voto totais para o segundo turno. Lula se manteve com os mesmos 44% da última semana.
Ainda conforme o levantamento, 9% dos eleitores disseram que votarão em branco ou nulo no segundo turno, mesmo porcentual da última semana. Outros 2% se disseram indecisos, ante a 1% da última semana.
Espontânea
A última pesquisa do instituto mostrava o senador com 43% dos votos na pesquisa espontânea. Já o presidente Lula tinha 42%.