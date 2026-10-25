A bibliotecária Fernanda Barros, 38, se organizou para votar no segundo turno das eleições - Carlos Elias Junior/ Agência O Dia

A bibliotecária Fernanda Barros, 38, se organizou para votar no segundo turno das eleiçõesCarlos Elias Junior/ Agência O Dia

Publicado 25/10/2026 07:00

O DIA ouviu eleitores com diferentes posicionamentos políticos que não compareceram às urnas na primeira votação, mas decidiram votar no segundo turno, para entender os motivos da ausência e o que mudou em suas decisões. O estado do Rio de Janeiro teve o segundo maior índice de abstenção do país no primeiro turno das eleições de 2026. Ao todo, 2.997.840 eleitores deixaram de votar, o equivalente a 23,32% do eleitorado fluminense. O percentual supera a média nacional, de 21,08%. Em meio à disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) ouviu eleitores com diferentes posicionamentos políticos que não compareceram às urnas na primeira votação, mas decidiram votar no segundo turno, para entender os motivos da ausência e o que mudou em suas decisões.

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A jornalista Maria Doria, 61 anos, conta que deixou de votar por uma combinação de dificuldades logísticas e falta de disposição para resolver questões burocráticas. Moradora da Zona Sul do Rio, ela ainda mantém o título eleitoral em Vila Valqueire, na Zona Sudoeste, bairro onde seus pais moravam.



"Moro há décadas na Zona Sul, mas nunca transferi meu título eleitoral de Vila Valqueire. Minha mãe é idosa, está enferma e mora comigo. No dia da eleição, a cuidadora chegou muito atrasada porque enfrentou uma fila enorme para votar. Como a minha zona eleitoral era longe, decidi não ir naquele dia", conta.



Ao explicar por que optou por comparecer às urnas no segundo turno, Maria afirma que se surpreendeu com o resultado da primeira votação. "Talvez eu tenha subestimado a importância do meu voto. Achei que não faria diferença. Estava errada. No segundo turno, vou corrigir a rota. Não vou abrir mão da minha participação numa decisão tão importante para o país", afirma.



Para a jornalista, a defesa da democracia, da soberania nacional, das liberdades individuais e da liberdade de expressão está entre os motivos que tornam a participação eleitoral fundamental. Ela também destaca a importância de honrar a memória daqueles que perderam a vida durante a ditadura militar na luta por um país livre.



"Sinceramente, achei que podia descansar, porque sempre fui muito ativa politicamente. Ao longo da vida, participei de inúmeras manifestações em defesa da democracia e dos direitos civis. Fui às ruas com a minha geração pedir Diretas Já, fui cara-pintada e participei das manifestações pelo impeachment de (Fernando) Collor", relembra.



Maria conta que, nos últimos anos, passou a dizer aos filhos que já havia feito sua parte e que caberia às gerações mais novas continuar a mobilização política. "Há algum tempo, venho dizendo aos meus filhos que agora é com eles. Que já fiz a minha parte e que cabe às gerações deles, dos millennials e da geração Z, e às que virão depois, ocupar as ruas e defender suas conquistas. Mas estava errada de novo. A democracia exige vigilância permanente. Não podemos afrouxar nunca", diz.



A bibliotecária Fernanda Barros, 38, moradora de Todos os Santos, na Zona Norte do Rio, explica que não conseguiu votar porque acreditava que a mudança de seu local de votação não havia sido concluída.



"Fui à Zona Oeste, ao local antigo. No caminho, tentei acessar o e-Título, mas tive problemas com o aplicativo. Só consegui acessá-lo quando estava em Bangu, no fim da tarde, e descobri que meu local de votação havia mudado para o Norte Shopping. Pelo horário, não consegui voltar a tempo", comenta.

A jornalista Maria Doria, 61 anos, conta que deixou de votar por uma combinação de dificuldades logísticas e falta de disposição para resolver questões burocráticas. Moradora da Zona Sul do Rio, ela ainda mantém o título eleitoral em Vila Valqueire, na Zona Sudoeste, bairro onde seus pais moravam."Moro há décadas na Zona Sul, mas nunca transferi meu título eleitoral de Vila Valqueire. Minha mãe é idosa, está enferma e mora comigo. No dia da eleição, a cuidadora chegou muito atrasada porque enfrentou uma fila enorme para votar. Como a minha zona eleitoral era longe, decidi não ir naquele dia", conta.Ao explicar por que optou por comparecer às urnas no segundo turno, Maria afirma que se surpreendeu com o resultado da primeira votação. "Talvez eu tenha subestimado a importância do meu voto. Achei que não faria diferença. Estava errada. No segundo turno, vou corrigir a rota. Não vou abrir mão da minha participação numa decisão tão importante para o país", afirma.Para a jornalista, a defesa da democracia, da soberania nacional, das liberdades individuais e da liberdade de expressão está entre os motivos que tornam a participação eleitoral fundamental. Ela também destaca a importância de honrar a memória daqueles que perderam a vida durante a ditadura militar na luta por um país livre."Sinceramente, achei que podia descansar, porque sempre fui muito ativa politicamente. Ao longo da vida, participei de inúmeras manifestações em defesa da democracia e dos direitos civis. Fui às ruas com a minha geração pedir Diretas Já, fui cara-pintada e participei das manifestações pelo impeachment de (Fernando) Collor", relembra.Maria conta que, nos últimos anos, passou a dizer aos filhos que já havia feito sua parte e que caberia às gerações mais novas continuar a mobilização política. "Há algum tempo, venho dizendo aos meus filhos que agora é com eles. Que já fiz a minha parte e que cabe às gerações deles, dos millennials e da geração Z, e às que virão depois, ocupar as ruas e defender suas conquistas. Mas estava errada de novo. A democracia exige vigilância permanente. Não podemos afrouxar nunca", diz.A bibliotecária Fernanda Barros, 38, moradora de Todos os Santos, na Zona Norte do Rio, explica que não conseguiu votar porque acreditava que a mudança de seu local de votação não havia sido concluída."Fui à Zona Oeste, ao local antigo. No caminho, tentei acessar o e-Título, mas tive problemas com o aplicativo. Só consegui acessá-lo quando estava em Bangu, no fim da tarde, e descobri que meu local de votação havia mudado para o Norte Shopping. Pelo horário, não consegui voltar a tempo", comenta.

Fernanda afirma que sempre exerceu o direito ao voto e considera a ausência no primeiro turno um imprevisto. Para ela, participar das eleições é uma maneira de contribuir para as decisões que afetam a sociedade. "A minha intenção é continuar exercendo esse direito, como sempre fiz. Para mim, o voto é uma forma de exercer a cidadania e participar das decisões que afetam a sociedade."



Ao avaliar a disputa presidencial, a bibliotecária diz que não considera os candidatos equivalentes e destaca que a análise das propostas e de seus impactos sobre a população trabalhadora terá peso em sua escolha.



"A questão da corrupção é importante. Se olharmos para o último debate, vemos trocas de acusações de corrupção o tempo todo. Entendo que os candidatos devem ser avaliados por suas condutas e pelas pessoas com quem se relacionam politicamente. Mas, neste momento, o que pesa mais na minha escolha é avaliar quais propostas atendem à vida de quem trabalha", explica a bibliotecária, que acrescenta:



"Olho para as condições de vida da população e quero focar em renda, emprego e direitos trabalhistas. Em qualquer mudança indevida, quem mais sofre de imediato é a classe trabalhadora".



Para Fernanda, o segundo turno representa uma nova oportunidade de participação política. Ela lamenta não ter conseguido votar na primeira etapa da eleição, mas garante que comparecerá às urnas no dia 25 de outubro.



"É importante votar no segundo turno porque o voto é uma das formas mais diretas de participação política que o cidadão tem em uma democracia. A cada quatro anos, temos essa chance. Por isso, mesmo com o imprevisto, considero importante exercer esse direito. Fiquei chateada por não ter conseguido votar no primeiro turno, mas, no segundo, eu vou", reafirma.



O iluminador cênico Jorge Costa, 67, morador da Taquara, na Zona Sudoeste do Rio, afirma que decidiu não votar no primeiro turno por não acreditar na política e por não se identificar com os dois candidatos que disputam a Presidência da República.



"Para falar a verdade, eu não votei no primeiro turno porque não acredito em política, nem nos dois que estão como candidatos. O que me faz querer votar no segundo turno é que acho que meu voto pode ser positivo para tirar a vantagem de um dos candidatos", acredita.



Apesar da descrença, Jorge considera que participar da segunda votação pode influenciar o resultado da disputa. Segundo ele, a decisão de comparecer às urnas está relacionada à possibilidade de evitar a vitória do candidato que considera pior. "A importância de votar no segundo turno é que meu voto pode fazer uma eleição melhor, dando a vitória a um candidato menos pior que o outro", conclui.

Quem não compareceu ao 1º turno pode votar neste domingo

Quem não votou no primeiro turno das eleições 2026 poderá comparecer às urnas normalmente no segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro. Para isso, é necessário que o título de eleitor esteja regular. A ausência na primeira etapa da votação não provoca, por si só, o cancelamento do documento nem impede o eleitor de participar da próxima votação.

O eleitor pode verificar se está apto a votar por dois canais da Justiça Eleitoral:



Aplicativo e-Título: após entrar na conta, acesse "Mais opções" e selecione "Consultar situação eleitoral".

Autoatendimento Eleitoral: no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), entre na aba "Consulta" e escolha "Situação do título".