Candidatos à presidência da República, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) - Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Candidatos à presidência da República, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 25/10/2026 06:00

Após um primeiro turno acirrado , com 47,03% dos votos válidos para o senador Flávio Bolsonaro (PL), contra 45,16% para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os candidatos à Presidência da República perceberam a necessidade de repensar sobre alguns pontos de seus discursos e estratégias. Os dois voltam a se enfrentar neste domingo (25), no segundo turno das Eleições 2026.

As mudanças de posicionamentos vão de temas relacionados a auxílios sociais até segurança pública, passando pelas redes sociais e relações de trabalho. O redirecionamento dos discursos pode ser identificado em debates, entrevistas e em publicações feitas em seus próprios perfis oficiais.

Veja alguns dos temas nos quais houve mudança de opinião

Flávio Bolsonaro: fim da escala 6x1





"Tenho proposta infinitamente melhor do que essa que está na mesa: liberdade para o trabalhador escolher sua própria carga horária. Nossa proposta é dar liberdade para que o trabalhador monte sua jornada conforme sua possibilidade e necessidade. Quem quer trabalhar mais, vai trabalhar mais. Quem quer trabalhar menos, vai trabalhar menos", afirmou.



Uma semana mais tarde, no dia 13 de outubro, após visitar o pai, Jair Bolsonaro, pela primeira vez depois do primeiro turno e um dia antes da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1,



"Estou rodando o Brasil, e a maioria dos trabalhadores brasileiros quer o fim da 6x1. Então, vou votar a favor do fim da 6x1. Mas defendemos algo ainda melhor. Queria que tivesse liberdade para o trabalhador montar sua escala de trabalho", disse. Desde o início da campanha, o senador criticou a proposta de fim da escala 6x1 e defendeu a flexibilização da jornada de trabalho. No dia 6 de outubro, após uma agenda de campanha em Goiás, Flávio voltou a falar sobre o assunto e apoiou a alternativa apresentada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN) , coordenador de sua campanha, que prevê um modelo baseado nas horas trabalhadas e permite a negociação da carga horária entre empregador e funcionário."Tenho proposta infinitamente melhor do que essa que está na mesa: liberdade para o trabalhador escolher sua própria carga horária. Nossa proposta é dar liberdade para que o trabalhador monte sua jornada conforme sua possibilidade e necessidade. Quem quer trabalhar mais, vai trabalhar mais. Quem quer trabalhar menos, vai trabalhar menos", afirmou.Uma semana mais tarde, no dia 13 de outubro, após visitar o pai, Jair Bolsonaro, pela primeira vez depois do primeiro turno e um dia antes da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que acaba com a escala de trabalho 6x1, o senador recuou e disse que votaria a favor da proposta . Flávio, no entanto, não abandonou a ideia de negociação com o patrão."Estou rodando o Brasil, e a maioria dos trabalhadores brasileiros quer o fim da 6x1. Então, vou votar a favor do fim da 6x1. Mas defendemos algo ainda melhor. Queria que tivesse liberdade para o trabalhador montar sua escala de trabalho", disse.

Lula: redução da maioridade penal





"Eu estou favorável a reduzir para 16, mas não discutindo nessa PEC", disse Lula durante a sabatina, em 15 de outubro.



Em 19 de outubro, Lula falou sobre a mudança de opinião a poucos dias do segundo turno. Ao longo de sua trajetória política, o presidente sempre havia se posicionado contra a redução da maioridade penal. "Temos que ter a capacidade de mudar de opinião quando nós somos convencidos de que é importante", disse durante sabatina do SBT.



Apesar de reconsiderar o tema, o presidente defendeu que a proposta já estava na agenda da candidatura de Fernando Haddad (PT-SP) à presidência da República em 2018.



"A extrema-direita queria colocar 14 anos. Eu pedi para que o meu líder colocasse a questão dos 16 anos para crimes hediondos. Da mesma forma que nós achamos que um jovem de 16 anos pode votar, pode escolher seu presidente da República, pode dirigir, nós temos que dar a ele a responsabilidade de ter um comportamento adequado. Se ele cometeu um crime hediondo, ele tem que ser punido rigorosamente", opinou. Após o primeiro turno, Lula mudou de opinião pela primeira vez sobre a redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos. Em entrevista à TV Globo, conduzida pela jornalista Renata Lo Prete, o presidente afirmou que o tema deve ser discutido separadamente da PEC sobre segurança pública."Eu estou favorável a reduzir para 16, mas não discutindo nessa PEC", disse Lula durante a sabatina, em 15 de outubro.Em 19 de outubro, Lula falou sobre a mudança de opinião a poucos dias do segundo turno. Ao longo de sua trajetória política, o presidente sempre havia se posicionado contra a redução da maioridade penal. "Temos que ter a capacidade de mudar de opinião quando nós somos convencidos de que é importante", disse durante sabatina do SBT.Apesar de reconsiderar o tema, o presidente defendeu que a proposta já estava na agenda da candidatura de Fernando Haddad (PT-SP) à presidência da República em 2018."A extrema-direita queria colocar 14 anos. Eu pedi para que o meu líder colocasse a questão dos 16 anos para crimes hediondos. Da mesma forma que nós achamos que um jovem de 16 anos pode votar, pode escolher seu presidente da República, pode dirigir, nós temos que dar a ele a responsabilidade de ter um comportamento adequado. Se ele cometeu um crime hediondo, ele tem que ser punido rigorosamente", opinou.

Flávio Bolsonaro: Bolsa Família





"Fui o único voto contra na Alerj ao projeto 'Renda Melhor', que chamei de 'bolsa-farelo', pelo seu caráter clientelista eleitoral", escreveu o então deputado estadual Flávio Bolsonaro em resposta ao perfil do jornalista Ancelmo Gois no Twitter no dia 24 de novembro de 2011.



Em uma das postagens, feita em junho de 2013, Flávio afirmava que o PT "perpetua a pobreza com o 'bolsa-farelo', mantendo as pessoas nessa dependência para não perder seus votos".



No ano seguinte, em referência à comissão responsável por investigar violações de direitos humanos durante a ditadura militar, Flávio escreveu: "#ComissãoDaVerdadeDescobre que dinheiro cai do céu e ninguém precisa trabalhar dobrado para manter quem vive de bolsa família".



No caso do Renda Melhor, Flávio chegou a dizer que votaria a favor do programa caso houvesse um limite de dois anos para os beneficiários. "Fiz emendas ao projeto, que foram rejeitadas, para limitar em dois anos o tempo para a pessoa receber o 'bolsa-farelo'", disse. "Se houvesse o limite de tempo para pessoa receber o 'bolsa-farelo' poderia até ser favorável…", acrescentou.



O prazo de dois anos citado por Flávio em 2011 voltou ao debate público depois da coordenadora do núcleo econômico da campanha do senador,



"Quem está no Bolsa Família vai ter uma regra de transição, como teve na época do presidente Bolsonaro, de dois anos para que possa abrir o seu negócio ou aceitar um emprego de carteira assinada com uma regra de transição por dois anos e o retorno automático caso dê errado. As pessoas não podem ficar presas para sempre no Bolsa Família. Aquilo é uma proteção, mas é o início de uma jornada. Todo mundo merece sonhar com algo mais, com mais oportunidade, com mais dignidade", argumentou.



Após a entrevista, perfis do PT e de apoiadores do presidente Lula passaram a divulgar nas redes sociais que Flávio pretendia desligar beneficiários do Bolsa Família após dois anos. Com a repercussão das publicações, o senador gravou um vídeos nas redes sociais defendendo o programa.



"Você, que recebe o Bolsa Família, fica tranquilo. O seu benefício está garantido porque eu vou cuidar de você. O que eu estou fazendo de proposta que é muito melhor que isso? É para incentivar você, caso queira, quando arrumar um emprego de carteira assinada ou abrir a própria empresa, você continua recebendo o seu Bolsa Família por até dois anos", prometeu. Na última terça-feira (20), Flávio excluiu de sua conta no X, antigo Twitter, uma série de publicações em que criticava o programa Bolsa Família e chamava o benefício social de "bolsa-farelo" . Nas publicações, datadas entre 2011 e 2014, o senador também criticou o programa Renda Melhor, criado pelo governo do Rio de Janeiro em 2011, que pagava um benefício adicional de até R$ 300 para as famílias que já recebiam Bolsa Família."Fui o único voto contra na Alerj ao projeto 'Renda Melhor', que chamei de 'bolsa-farelo', pelo seu caráter clientelista eleitoral", escreveu o então deputado estadual Flávio Bolsonaro em resposta ao perfil do jornalista Ancelmo Gois no Twitter no dia 24 de novembro de 2011.Em uma das postagens, feita em junho de 2013, Flávio afirmava que o PT "perpetua a pobreza com o 'bolsa-farelo', mantendo as pessoas nessa dependência para não perder seus votos".No ano seguinte, em referência à comissão responsável por investigar violações de direitos humanos durante a ditadura militar, Flávio escreveu: "#ComissãoDaVerdadeDescobre que dinheiro cai do céu e ninguém precisa trabalhar dobrado para manter quem vive de bolsa família".No caso do Renda Melhor, Flávio chegou a dizer que votaria a favor do programa caso houvesse um limite de dois anos para os beneficiários. "Fiz emendas ao projeto, que foram rejeitadas, para limitar em dois anos o tempo para a pessoa receber o 'bolsa-farelo'", disse. "Se houvesse o limite de tempo para pessoa receber o 'bolsa-farelo' poderia até ser favorável…", acrescentou.O prazo de dois anos citado por Flávio em 2011 voltou ao debate público depois da coordenadora do núcleo econômico da campanha do senador, Daniella Marques, revelar, em entrevista à rádio CBN Bahia, que Flávio pretende implantar uma regra de transição de dois anos para os beneficiários do programa Bolsa Família, caso seja eleito."Quem está no Bolsa Família vai ter uma regra de transição, como teve na época do presidente Bolsonaro, de dois anos para que possa abrir o seu negócio ou aceitar um emprego de carteira assinada com uma regra de transição por dois anos e o retorno automático caso dê errado. As pessoas não podem ficar presas para sempre no Bolsa Família. Aquilo é uma proteção, mas é o início de uma jornada. Todo mundo merece sonhar com algo mais, com mais oportunidade, com mais dignidade", argumentou.Após a entrevista, perfis do PT e de apoiadores do presidente Lula passaram a divulgar nas redes sociais que Flávio pretendia desligar beneficiários do Bolsa Família após dois anos. Com a repercussão das publicações, o senador gravou um vídeos nas redes sociais defendendo o programa."Você, que recebe o Bolsa Família, fica tranquilo. O seu benefício está garantido porque eu vou cuidar de você. O que eu estou fazendo de proposta que é muito melhor que isso? É para incentivar você, caso queira, quando arrumar um emprego de carteira assinada ou abrir a própria empresa, você continua recebendo o seu Bolsa Família por até dois anos", prometeu.

Lula: estratégia de campanha

Durante o primeiro turno, o presidente apostou em uma estratégia de campanha mais focada em seus feitos nos mandatos anteriores. Após ficar atrás de Flávio Bolsonaro, Lula decidiu se envolver mais nas redes sociais e dialogar diretamente com a juventude da esquerda.



Três dias depois do primeiro turno, em 7 de outubro, Lula se encontrou com deputadas e deputados jovens eleitos e falou sobre a nova fase da campanha, em um vídeo publicado nas redes sociais.



"Gente, bora trazer as meninas e os meninos do pé-de-meia para votar. Bora falar com a juventude", disse ele em um vídeo que reúne nomes como a deputada estadual eleita Ana Elisa (PT-MG), o deputado federal eleito Guilherme Cortez (PSOL-SP), a deputada federal eleita Ana Julia Ribeiro (PT-PR), a deputada federal eleita Giovana Mondardo (PCdoB-SC) e mais.





No mesmo dia, Lula deu início à intensificação das convocações populares nas ruas. "Bora, gente, para a rua! Vamos conversar com as pessoas. Você, que gosta do Brasil, que gosta da educação, que gosta da democracia, que quer ter um emprego de qualidade, que quer continuar estudando e ver o Brasil crescer, você, que é uma pessoa que precisa melhorar de vida, bora para a rua. Vamos ganhar essas eleições", disse nas redes.

Após o primeiro turno, a estratégia de focar nas redes sociais também fez com que o canal de WhatsApp, denominado "Exército do Lula", ganhasse milhões de seguidores. Embora o grupo tenha sido criado pelo deputado federal André Janones (REDE-MG) em abril, mais de dois milhões de pessoas se tornaram seguidoras apenas na última semana. Atualmente, o canal reúne mais de oito milhões de participantes.