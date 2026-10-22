Lula e Flávio Bolsonaro - Reprodução / Instagram

Lula e Flávio BolsonaroReprodução / Instagram

Publicado 22/10/2026 13:46 | Atualizado 22/10/2026 15:09

As declarações de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) no debate presidencial desta sexta-feira (23) passarão por uma checagem de fatos. O trabalho terá início ainda durante o encontro e seguirá pela madrugada, com a publicação das verificações na página Fato ou Fake, do g1. A apuração também contará com equipes dos jornais O Globo, Extra e Valor Econômico e da Rádio CBN.

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Os dois candidatos, que disputam o segundo turno das eleições, ficarão frente a frente a partir das 21h20, logo depois do "Jornal Nacional". O confronto ocorrerá nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com mediação do jornalista César Tralli. A transmissão será ao vivo na TV Globo, na GloboNews, no g1 e no Globoplay.



A checagem não será exibida na tela da televisão durante a discussão. Quem quiser consultar as informações verificadas terá de acessar a página do Fato ou Fake. O conteúdo completo do encontro também ficará disponível na internet depois da transmissão.



A expectativa é que parte das verificações seja publicada enquanto o programa ainda estiver no ar. Depois, o material poderá ser consultado por quem quiser conferir a precisão de informações citadas pelos dois presidenciáveis durante a discussão.



A proposta é que os candidatos apresentem seus planos de governo e respondam a perguntas sobre assuntos de interesse da população. Entre os temas previstos estão questões de diferentes regiões do país e pautas nacionais. Os participantes poderão questionar um ao outro e terão tempo para responder, contestar afirmações e defender propostas.



De acordo com as regras divulgadas, o encontro será dividido em quatro blocos, além das considerações finais. Três etapas terão assuntos definidos e uma será dedicada a perguntas de tema livre. A ordem das perguntas será estabelecida por sorteio ao vivo.



No primeiro bloco, o foco será em questões regionais e em um assunto de alcance nacional. Nas etapas seguintes, os candidatos poderão escolher temas apresentados no telão. No último bloco, cada um terá oito minutos para fazer suas intervenções.



A realização do debate também altera a programação da TV Globo nesta sexta-feira. A novela "Quem Ama Cuida" e o "Globo Repórter" não serão exibidos. Após o encontro, o "Jornal da Globo" terá uma edição dedicada à repercussão das falas dos candidatos e à análise do confronto.



O debate acontece a dois dias da votação do segundo turno, marcada para domingo (25), quando os eleitores escolherão o próximo presidente da República.