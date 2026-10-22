Flávio e Lula pediram que o ministro requisite informações ao Banco Central, instituições financeiras, Receita e operadoras de telefonia - Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Flávio e Lula pediram que o ministro requisite informações ao Banco Central, instituições financeiras, Receita e operadoras de telefoniaMarina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 22/10/2026 16:15

As campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) formalizaram, nesta quinta-feira (22), um acordo para a abertura dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos dois candidatos à Presidência da República. O documento foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas a liberação das informações ainda depende de autorização do ministro André Mendonça, relator do caso na Corte.





O acordo prevê que a abertura seja total, simultânea e acompanhada da divulgação dos dados em uma plataforma de acesso público. As campanhas pediram que o ministro determine ainda nesta quinta-feira a requisição das informações ao Banco Central, às instituições financeiras, à Receita Federal e às operadoras de telefonia.



A formalização ocorreu após uma troca de manifestações entre os candidatos. Na terça-feira (20), Lula havia autorizado a abertura de seus próprios sigilos e os de familiares, caso Flávio também aceitasse a proposta. No dia seguinte, o senador concordou, mas apresentou uma série de condições.

LEIA MAIS: Motorista de app teria sido confundido com miliciano: 'Pego de surpresa' O acordo prevê que a abertura seja total, simultânea e acompanhada da divulgação dos dados em uma plataforma de acesso público. As campanhas pediram que o ministro determine ainda nesta quinta-feira a requisição das informações ao Banco Central, às instituições financeiras, à Receita Federal e às operadoras de telefonia.A formalização ocorreu após uma troca de manifestações entre os candidatos. Na terça-feira (20), Lula havia autorizado a abertura de seus próprios sigilos e os de familiares, caso Flávio também aceitasse a proposta. No dia seguinte, o senador concordou, mas apresentou uma série de condições.

Campanha de Lula aceita exigências



Entre os pedidos feitos por Flávio estão a divulgação de gastos com cartões corporativos da Presidência, informações sobre a agenda da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e a abertura dos sigilos do ex-chefe de gabinete de Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola.



A campanha petista afirmou aceitar as condições apresentadas pelo adversário. A equipe de Lula, no entanto, também defendeu a inclusão de informações relacionadas à empresa Alcazar Holdings, sediada na Ilha da Madeira, em Portugal, e vinculada ao advogado Willer Tomaz.



Segundo a manifestação apresentada pela campanha do presidente, registros encontrados pela Polícia Federal indicariam que Flávio figurava como “usuário master” de uma conta da empresa em um banco privado. O documento afirma que esse vínculo teria sido encerrado em maio de 2025 e também menciona uma viagem do senador em um jato executivo ligado a Tomaz.



O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (PSOL), afirmou durante a coletiva de imprensa que Flávio Bolsonaro se recusou a fornecer as informações, que seriam vinculadas também a Willer Tomaz

"O Flávio Bolsonaro demorou quatro dias para dizer que aceitava. Só que ele disse que aceitava, não colocou prazo e ainda colocou condicionantes. E o presidente Lula não teme. Agora, mesmo depois deles terem feito chicana, demorado, tiveram que assinar. Aceitaram as condições colocadas pelo presidente Lula. E daqui até domingo, a nossa expectativa é que o Brasil vai saber quem é o ladrão e quem é honesto. Quem ficou acusando sem autoridade moral e que agora estão aparecendo todos os seus podres, que é o candidato Flávio Bolsonaro.", afirmou Boulos.



Decisão está nas mãos do TSE

O documento conjunto estabelece que os dados abrangidos pelas autorizações sejam disponibilizados até as 23h59 desta quinta-feira, conforme o acordo apresentado pelas campanhas. A divulgação poderá ocorrer pelo DivulgaCandContas ou por outro endereço eletrônico de acesso público.



A efetivação da medida, porém, depende da análise de André Mendonça. Caberá ao ministro autorizar a requisição das informações e definir os procedimentos para a divulgação.



O chamado “desafio dos sigilos” começou durante o debate presidencial da TV Band, no domingo (18), quando Lula lançou a proposta após trocar acusações com Flávio sobre corrupção. O episódio passou a integrar o embate entre os candidatos na reta final da campanha para o segundo turno, marcado para domingo (25).

A reportagem de O DIA entrou em contato com a campanha do candidato Flávio Bolsonaro. O espaço segue aberto.