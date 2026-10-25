Segundo turno das eleições 2026 será realizado hoje - Divulgação/Agência Brasil

Segundo turno das eleições 2026 será realizado hoje Divulgação/Agência Brasil

Publicado 25/10/2026 08:00



O eleitor que não votar no segundo turno das Eleições 2026, em 25 de outubro, tem até 8 de janeiro de 2027 para justificar a ausência sem pagar multa. O procedimento pode ser feito pelo aplicativo e-Título, pelo portal do Autoatendimento Eleitoral ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral.

Para quem faltou ao primeiro turno, em 4 de outubro, o prazo termina em 3 de dezembro de 2026. A justificativa deve ser apresentada separadamente para cada etapa da votação em que o eleitor não comparecer. Caso deixe de votar nos dois turnos, será necessário enviar dois requerimentos.



Como justificar a ausência







Após o envio pelo sistema on-line, será gerado um número de protocolo para acompanhar a solicitação. O pedido será encaminhado à zona eleitoral responsável pelo título, que ficará encarregada de analisar a documentação e decidir se aceita a justificativa.



Também é possível fazer o procedimento presencialmente em qualquer cartório eleitoral, mediante apresentação dos documentos que comprovem o motivo da falta. Se o requerimento for aprovado, a informação será registrada no histórico do título. Caso seja rejeitado, o eleitor deverá quitar o débito correspondente. Uma das opções é utilizar o aplicativo e-Título , disponível para celulares Android e iOS. Outra alternativa é acessar o Autoatendimento Eleitoral — Título Net , informar os dados pessoais conforme o cadastro da Justiça Eleitoral, explicar o motivo da ausência e anexar documentos que comprovem a justificativa.Após o envio pelo sistema on-line, será gerado um número de protocolo para acompanhar a solicitação. O pedido será encaminhado à zona eleitoral responsável pelo título, que ficará encarregada de analisar a documentação e decidir se aceita a justificativa.Também é possível fazer o procedimento presencialmente em qualquer cartório eleitoral, mediante apresentação dos documentos que comprovem o motivo da falta. Se o requerimento for aprovado, a informação será registrada no histórico do título. Caso seja rejeitado, o eleitor deverá quitar o débito correspondente.

Qual é o valor da multa?



Quem não votar e não justificar a ausência, ou tiver o pedido rejeitado pela Justiça Eleitoral, deverá pagar R$ 3,51 por turno. O valor pode ser quitado pelo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral na internet ou em um cartório eleitoral.

Quem estiver no exterior



Brasileiros com título eleitoral vinculado a uma zona no Brasil que estiverem fora do país no dia da votação também podem apresentar a justificativa pelo e-Título ou pelo Título Net. Outra possibilidade é comparecer a um cartório eleitoral em até 30 dias após o retorno ao Brasil, levando a documentação necessária.



Já quem possui título vinculado à Zona Eleitoral do Exterior (ZZ) pode utilizar os canais digitais para justificar a ausência. Nesse caso, a obrigatoriedade do voto se aplica às eleições para a Presidência da República.



A ausência é registrada após o pleito, independentemente do fim do prazo para justificativa. Por isso, quem precisar comprovar a regularidade eleitoral antes de apresentar o pedido, por exemplo, para solicitar passaporte ou renovar visto, deve procurar os canais de atendimento da Justiça Eleitoral para verificar como regularizar a situação.



O histórico de justificativas pode ser consultado pelo e-Título, cujo acesso está disponível para eleitores com o título regular ou suspenso. A decisão sobre cada solicitação cabe à autoridade judiciária responsável pela inscrição eleitoral.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral