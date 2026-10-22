Transportes públicos do Rio terão tarifa zero nas Eleições 2026Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Para facilitar o deslocamento dos eleitores, a prefeitura e o governo do estado do Rio divulgaram um esquema especial para o funcionamento dos transportes municipais e estaduais.
Segundo a Prefeitura do Rio, ônibus municipais, BRT, VLT, cabritinhos e vans funcionarão com a programação prevista para dias úteis, em vez da operação habitual de domingo. Os operadores foram formalmente orientados a cumprir a programação.
Trens
O ramal Deodoro será atendido pelos trens dos ramais Japeri e Santa Cruz, que circularão como paradores. A operação terá opções ampliadas ao longo do dia, com viagens mais cedo e partidas até mais tarde no retorno, incluindo a extensão de Paracambi.
Metrô
Barcas
Arariboia
No sentido Praça XV – Praça Arariboia, haverá viagens às 6h e 6h30. Das 6h30 às 10h10, o sistema vai operar com intervalo de 20 minutos entre as partidas. Entre 10h30 e 16h10, as partidas vão ocorrer a cada 20 minutos. Das 16h30 às 20h30, o sistema vai operar com intervalo de 15 minutos. Depois, haverá viagens às 20h50, 21h10, 21h30, 21h50, 22h10, 22h30, 23h, 23h30 e 0h.
Charitas
No sentido Charitas – Praça XV, das 6h30 às 10h30, o sistema vai operar com intervalos de 20 minutos entre as partidas. Depois, haverá viagens às 10h30, 11h, 11h30, 12h e 16h30. Das 17h10 às 20h10, o sistema vai operar com intervalos de 20 minutos entre as partidas.
Paquetá
No sentido Paquetá – Praça XV: 06h, 08h30, 10h, 11h30, 13h, 14h30*, 16h, 17h30, 19h, 20h30, 22h e 23h30.
*Viagens para transporte de cargas.
Mangaratiba
Angra dos Reis
No sentido Ilha Grande – Angra dos Reis, a partida será às 10h00.
Cocotá
No sentido Praça XV – Cocotá, partidas serão às 17h30, 18h40 e 19h50.
Trânsito
Planos semafóricos específicos serão adotados nos principais corredores de tráfego. A CET-Rio recomenda que os motoristas mantenham atenção à sinalização e às orientações dos agentes de trânsito e, se possível, antecipem seus deslocamentos. A orientação é dar preferência ao transporte público coletivo e realizar as travessias em locais seguros e sinalizados.
Interdições
Centro
• Rua da Alfândega, entre a Rua Primeiro de Março e a Avenida Rio Branco;
• Rua Souza e Silva, entre a Rua Sacadura Cabral e a Rua do Moinho;
• Rua Sacadura Cabral, meia pista, entre a Rua Souza e Silva e a Rua do Livramento.
Domingo (25/10), das 6h às 23h59:
• Avenida Presidente Vargas, pista junto às edificações de numeração ímpar, entre a Avenida Rio Branco e a Rua Primeiro de Março;
• Praça Pio X, pista junto às edificações de numeração ímpar, entre a Rua da Quitanda e a Rua da Candelária.
São Cristóvão
• Rua Barão de Itapagipe, entre a Avenida Paulo de Frontin e a Rua do Matoso.
Gamboa
• Rua Souza e Silva, entre a Rua Sacadura Cabral e a Rua do Moinho;
• Rua Sacadura Cabral, faixa da direita, entre a Rua Souza e Silva e a Rua do Livramento.
Gávea
• Praça Santos Dumont, pista interna junto às edificações, entre os números 40 e 02;
• Rua Major Rubens Vaz, entre os números 51 e 170.
Engenho Novo
• Rua Dias da Cruz, uma faixa, junto às edificações de numeração ímpar, entre a Rua Borja Reis e a Rua Adolfo Bergamini.
Olaria
• Rua Filomena Nunes, entre a Rua Carlina e a Rua Leopoldina Rego.
Pavuna
• Praça Nossa Senhora das Dores, entre a Rua Maria Joaquina e a Rua Comendador Guerra, incluindo a via interna sem denominação.
Campinho
• Praça Márcia Mendes, entre a Rua Dr. Jaime Marques de Araújo e a Rua Cirilo da Silveira;
• Rua Francisco Cupello;
• Rua José da Silva Caboatan;
• Rua José Félix de Mariz, entre a Rua Cirilo da Silveira e a Rua General Fernando Batalha.
Ilha do Governador
• Rua Ericeira, faixa junto às edificações de numeração par, entre a Estrada do Galeão e a Rua Sargento João Lopes;
• Estrada do Galeão, faixa junto às edificações de numeração par, entre a Rua Ericeira e a Rua Boêmia.
Barra da Tijuca
• Avenida Ayrton Senna, duas faixas da pista lateral, em frente à edificação de nº 2.001.
Deodoro
• Rua Jorge Schmidt, entre a Rua João Vicente e a Rua Regente Lima e Silva.
Senador Camará
• Avenida Ministro Ary Franco, entre a Rua Almeida Pires e a Rua Sitia.
Campo Grande
• Rua Rondônia, entre a Rua Timbaúba e a Praça Maina.
Sábado (24/10) e domingo (25/10), das 6h às 20h:
• Rua Nova Betânia, em toda a extensão.
Santa Cruz
• Rua das Palmeiras Imperiais, entre a Vila Olímpica e a Rua Ferreira Nobre;
• Rua Martinho de Campos, entre o número 25 e a Rua Marquês de Maricá;
• Rua Marquês de Maricá, entre a Rua Martinho de Campos e a Rua Fernanda.
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