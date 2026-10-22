Prova de Vida é uma verificação anual para confirmar que garante a continuidade dos pagamentos para os beneficiários - Alejandro Zambrana / Secom / TSE

Prova de Vida é uma verificação anual para confirmar que garante a continuidade dos pagamentos para os beneficiáriosAlejandro Zambrana / Secom / TSE

Publicado 22/10/2026 17:39

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informa que todos os beneficiários da autarquia que comparecerem ao segundo turno das eleições de 2026 , realizado neste domingo (25), podem ter sua Prova de Vida atualizada automaticamente. A medida evita que o beneficiário tenha que fazer outros deslocamentos, como às agências do INSS ou aos bancos.

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As informações são enviadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que compartilha os dados de comparecimento com o INSS. O órgão utiliza essas informações para a comprovação de vida de aposentados, pensionistas e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Não fui votar, e agora?

Não existe qualquer empecilho para uma nova análise caso o beneficiário não tenha ido votar. O instituto continua buscando outras informações nos registros disponíveis para confirmar a Prova de Vida, principalmente por meio do cruzamento de informações de bases de dados públicas.Quem não votou no primeiro turno, pode ter a presença no segundo turno considerada para esse processo.

Como fazer a Prova de Vida?

Caso o INSS não consiga confirmar a Prova de Vida pelo cruzamento de dados, é notificado ao beneficiário sobre a necessidade de regularização. Nesse caso, o favorecido deve realizar o procedimento pelo aplicativo ou site Meu INSS ou no banco onde recebe o valor.

O que é a Prova de Vida?

A Prova de Vida é uma verificação anual para confirmar que o titular do benefício está vivo e garantir a continuidade dos pagamentos.

Para consultar a situação da Prova de Vida, acesse o link ou ligue 135.

Apenas um local de votação foi alterado para o 2º turno no RJ

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) alterou apenas um local de votação em todo o Estado para o segundo turno. A mudança atinge mais de 1,8 mil eleitores da 188ª Zona Eleitoral, que votavam no bairro de Brás de Pina, na Zona Norte da capital, e agora devem comparecer a um endereço na Penha Circular.



Quem votou no primeiro turno na unidade da Rede de Ensino EEEPV da Rua Muaná, 105, terá de ir ao colégio da mesma rede situado na Rua Irapuá, 243. A distância entre os dois pontos é de aproximadamente 1,3 quilômetro. A medida abrange cinco seções eleitorais: 123, 124, 125, 126 e 127.



O endereço na Penha Circular já recebeu eleitores de outras dez seções no primeiro turno, que continuarão votando no local. Segundo o TRE-RJ, a troca visa oferecer melhor infraestrutura de atendimento. O tribunal ressaltou que alterações entre turnos são pontuais, definidas a partir da avaliação do Juízo Eleitoral responsável e sob supervisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.