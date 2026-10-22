Candidatos à presidência da República, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) - Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Candidatos à presidência da República, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)Marina Uezima/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 22/10/2026 19:15 | Atualizado 22/10/2026 19:25

A pesquisa Datafolha , divulgada nesta quinta-feira (22), a três dias do segundo turno, aponta Flávio Bolsonaro (PL) com 47% das intenções de voto, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 46%. Os dois candidatos estão em empate técnico. Entre os entrevistados, 5% afirmam que votarão em branco ou nulo, e 2% estão indecisos.

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No cenário de votos válidos, utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da eleição e que desconsidera os votos brancos, nulos e as respostas dos indecisos, os dois candidatos aparecem empatados, com 50% cada. No cenário de votos válidos, utilizado pela Justiça Eleitoral para definir o resultado da eleição e que desconsidera os votos brancos, nulos e as respostas dos indecisos, os dois candidatos aparecem empatados, com 50% cada.

O instituto entrevistou neste levantamento 2.520 pessoas entre terça-feira (20) e quinta (22). A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o código BR-09709/2026.

Na última rodada, divulgada no dia 15 de outubro, Flávio apareceu com 51% em votos válidos, enquanto Lula ficou com 49%. Já na primeira pesquisa do instituto no segundo turno, de 8 de outubro, Flávio tinha 52% e Lula, 48%, repetindo o cenário de empate técnico.

Lula e Flávio formalizam acordo antes de debate

As campanhas de Lula e Flávio Bolsonaro formalizaram, nesta quinta-feira (22), um acordo para a abertura dos sigilos bancário , fiscal e telefônico dos dois candidatos à Presidência da República. O documento foi apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mas a liberação das informações ainda depende de autorização do ministro André Mendonça, relator do caso na Corte.

O acordo prevê que a abertura seja total, simultânea e acompanhada da divulgação dos dados em uma plataforma de acesso público. As campanhas pediram que o ministro determine ainda nesta quinta-feira a requisição das informações ao Banco Central, às instituições financeiras, à Receita Federal e às operadoras de telefonia.



A formalização ocorreu após uma troca de manifestações entre os candidatos. Na terça-feira (20), Lula havia autorizado a abertura de seus próprios sigilos e os de familiares, caso Flávio também aceitasse a proposta. No dia seguinte, o senador concordou, mas apresentou uma série de condições.

O documento conjunto estabelece que os dados abrangidos pelas autorizações sejam disponibilizados até as 23h59 desta quinta-feira, conforme o acordo apresentado pelas campanhas. A divulgação poderá ocorrer pelo DivulgaCandContas ou por outro endereço eletrônico de acesso público.



A efetivação da medida, porém, depende da análise de André Mendonça. Caberá ao ministro autorizar a requisição das informações e definir os procedimentos para a divulgação.



O chamado “desafio dos sigilos” começou durante o debate presidencial da TV Band, no domingo (18), quando Lula lançou a proposta após trocar acusações com Flávio sobre corrupção. O episódio passou a integrar o embate entre os candidatos na reta final da campanha para o segundo turno, marcado para domingo (25).

Debate na Globo

As declarações dos candidatos no debate presidencial desta sexta-feira (23) passarão por uma checagem de fatos. O trabalho terá início ainda durante o encontro e seguirá pela madrugada, com a publicação das verificações na página Fato ou Fake, do g1. A apuração também contará com equipes dos jornais O Globo, Extra e Valor Econômico e da Rádio CBN.

Os dois candidatos, que disputam o segundo turno das eleições, ficarão frente a frente a partir das 21h20, logo depois do "Jornal Nacional". O confronto ocorrerá nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, com mediação do jornalista César Tralli. A transmissão será ao vivo na TV Globo, na GloboNews, no g1 e no Globoplay.



A checagem não será exibida na tela da televisão durante a discussão. Quem quiser consultar as informações verificadas terá de acessar a página do Fato ou Fake. O conteúdo completo do encontro também ficará disponível na internet depois da transmissão.



A expectativa é que parte das verificações seja publicada enquanto o programa ainda estiver no ar. Depois, o material poderá ser consultado por quem quiser conferir a precisão de informações citadas pelos dois presidenciáveis durante a discussão.