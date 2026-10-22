André Mendonça é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Nelson Jr / STF

André Mendonça é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)Nelson Jr / STF

Publicado 22/10/2026 19:59 | Atualizado 22/10/2026 19:59

O ministro André Mendonça, vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou nesta quinta-feira (22) que não cabe à Justiça Eleitoral determinar o que os candidatos à Presidência querem divulgar sobre seus dados pessoais. Segundo ele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) podem tornar públicas informações protegidas por sigilo por iniciativa própria, sem necessidade de autorização judicial.



A manifestação ocorreu no processo que trata da divulgação dos sigilos bancário, fiscal e telefônico dos dois presidenciáveis. Mendonça ressaltou que a decisão de tornar os dados públicos pertence aos candidatos e que cabe aos eleitores avaliar essa escolha.



Em sua decisão, o ministro afirmou que os candidatos e as pessoas físicas e jurídicas mencionadas no processo estão autorizados a divulgar os próprios dados e informações quando considerarem pertinente, conforme os compromissos públicos assumidos.



Mendonça também explicou que os titulares podem obter extratos e movimentações bancárias diretamente com as instituições financeiras, inclusive por meio dos aplicativos dos bancos. As declarações de Imposto de Renda podem ser acessadas pelo portal da Receita Federal, enquanto os registros de chamadas telefônicas podem ser solicitados às operadoras.



O ministro, porém, fez uma ressalva: a divulgação voluntária não substitui o trabalho dos órgãos de controle. Segundo ele, a apresentação de documentos pessoais não é suficiente para esclarecer eventuais suspeitas de irregularidades financeiras, já que recursos ilícitos podem circular por meio de terceiros, os chamados “laranjas”.





Campanhas apresentam acordo sobre divulgação de dados





Mais cedo, o senador Camilo Santana (PT-CE), coordenador da campanha de Lula e líder do PT no Senado, apresentou um documento que afirmava que os dois candidatos concordaram com a abertura total e simultânea de seus sigilos. A proposta previa a divulgação das informações em um endereço eletrônico de acesso público.



O documento, assinado por Lula e pela advogada Maria Claudia Bucchianeri, coordenadora da equipe jurídica da campanha de Flávio Bolsonaro, solicitava que o TSE requisitasse os dados ao Banco Central, às instituições financeiras, à Receita Federal e às operadoras de telefonia.



A intenção era que as informações fossem disponibilizadas ainda nesta quinta-feira (22), no sistema DivulgaCandContas ou em outra plataforma pública.



Apesar da concordância declarada, a campanha de Lula defendeu que o compromisso também abrangesse informações relacionadas à empresa Alcazar Holdings, sediada na Ilha da Madeira e pertencente ao advogado Willer Tomaz, apontado no documento como próximo de Flávio.



A petição apresentada pelo presidente mencionou registros que, segundo a campanha, foram encontrados pela Polícia Federal e indicariam que o senador figurava como “usuário master” de uma conta da empresa em um banco privado. O vínculo teria sido encerrado em maio de 2025, após o início da Operação Sem Desconto, que investiga fraudes no INSS.



O documento também citou uma viagem de Flávio em um jato executivo da empresa de Tomaz. A campanha de Lula argumentou que essas informações deveriam integrar a divulgação dos dados, defendendo que o acordo fosse cumprido integralmente.



Em manifestação anterior, a defesa de Lula afirmou que o presidente não se opunha à abertura de seus sigilos bancário, fiscal e telefônico, mas sustentou que a iniciativa deveria incluir os dados mencionados no desafio original.