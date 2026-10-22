Polícia Militar vai reforçar a segurança em todo o estado do Rio neste domingo (25) - Reginaldo Pimenta / Arquivo / Agência O Dia

Polícia Militar vai reforçar a segurança em todo o estado do Rio neste domingo (25)Reginaldo Pimenta / Arquivo / Agência O Dia

Publicado 22/10/2026 21:23 | Atualizado 22/10/2026 21:25

O estado do Rio terá um esquema especial de segurança para o segundo turno das eleições de 2026 , neste domingo (25). As polícias Militar, Civil e Penal atuarão para ampliar a capacidade de atendimento a ocorrências em todo o território fluminense, que é o terceiro maior colégio eleitoral do país, com mais de 12,8 milhões de eleitores cadastrados.

A Secretaria de Polícia Militar mobilizará mais de 20 mil policiais para escoltar as urnas eletrônicas, atuar na guarda dos locais de votação e no patrulhamento de vias públicas e rodovias. As ações começam na véspera da eleição e se estendem até a noite de domingo. O planejamento contempla os 5.040 locais de votação do estado, distribuídos em 165 zonas eleitorais, e contará com o apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM), com aeronaves tripuladas e não tripuladas, além de imagens de mais de 50 mil câmeras integradas ao sistema de monitoramento - muitas com dispositivo de reconhecimento facial e leitura de placas.



Agentes baseados no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, serão responsáveis pelo acompanhamento e coordenação das ações ao longo do fim de semana. O planejamento da PM também prevê a manutenção dos serviços de rotina, incluindo o atendimento pelo telefone 190 e os programas de policiamento de proximidade, além da cobertura de outras operações em andamento no estado.



Está previsto ainda o emprego de tropas especializadas em pontos estratégicos, com equipes de controle de distúrbios do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) e do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM). Os agentes estarão posicionados nas sedes dos CPAs (Comando de Policiamento de Área) para entrar em ação em qualquer situação de emergência.



Reforço das polícias Civil e Penal



A Polícia Civil manterá equipes completas nas delegacias das Diretorias-Gerais de Polícia da Capital, da Baixada e do interior, com reforço de delegados e agentes. Os crimes comuns serão atendidos normalmente nas unidades responsáveis por cada circunscrição. Já os crimes eleitorais seguirão o fluxo estabelecido em conjunto com a Polícia Federal: na capital, as ocorrências serão encaminhadas à Superintendência Regional da PF, na Saúde; no interior e na Baixada Fluminense, o atendimento será realizado inicialmente nas delegacias da Polícia Civil, ressalvadas as situações previstas no planejamento conjunto.

A Secretaria de Polícia Penal também adotará um esquema especial, com reforço de efetivo nas unidades prisionais, grupamentos especializados de prontidão e apoio da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário.

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