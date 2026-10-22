Lula participou de live promovida pelo deputado André Janones - YouTube/Reprodução

Lula participou de live promovida pelo deputado André JanonesYouTube/Reprodução

Publicado 22/10/2026 21:14 | Atualizado 22/10/2026 21:22

Brasília - O presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 22, ao participar de live com o deputado federal André Janones (Rede-MG), que seu "exército" está afiado e em luta para construir uma sociedade harmoniosa "que constrói e não destrói". O petista ainda chamou a campanha de seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL), de "exército do mal".





"É a primeira vez que eu participo de uma live, eu me sinto como se fosse um peixe fora d'água", disse Lula no início da transmissão ao vivo. "Nós temos uma grande batalha para fazer, que vai envolver milhões de pessoas, e meu exercício está afiado", continuou. "Quero cumprimentar todos os soldados que estão perfilados, armados com seus celulares para começar a nossa batalha."



Janones criou e administra o canal de WhatsApp "Exército do Lula". Atualmente, o espaço, que foi responsável pelo aumento de engajamento digital da campanha, possui 8,4 milhões de seguidores. O canal passou a integrar a estratégia digital de mobilização da campanha, com instruções para ações coordenadas entre apoiadores, incluindo manifestações de apoio ao petista. Na live desta quinta, Janones disse que o "Exército do Lula" nunca divulgou uma fake news e nenhum ataque ao adversário. LEIA MAIS: Alckmin diz que campanha de Lula cresce nas ruas e nas redes sociais "É a primeira vez que eu participo de uma live, eu me sinto como se fosse um peixe fora d'água", disse Lula no início da transmissão ao vivo. "Nós temos uma grande batalha para fazer, que vai envolver milhões de pessoas, e meu exercício está afiado", continuou. "Quero cumprimentar todos os soldados que estão perfilados, armados com seus celulares para começar a nossa batalha."Janones criou e administra o canal de WhatsApp "Exército do Lula". Atualmente, o espaço, que foi responsável pelo aumento de engajamento digital da campanha, possui 8,4 milhões de seguidores. O canal passou a integrar a estratégia digital de mobilização da campanha, com instruções para ações coordenadas entre apoiadores, incluindo manifestações de apoio ao petista. Na live desta quinta, Janones disse que o "Exército do Lula" nunca divulgou uma fake news e nenhum ataque ao adversário.

Religião

Lula disse que, se para ganhar uma eleição, tiver que usurpar direitos sagrados. Ele defendeu o respeito às religiões. Segundo Janones, a transmissão ao vivo é acompanhada por 1,5 milhão de espectadores.



"Não tem religião ruim", afirmou Lula. "Quando vejo dizerem que sou anti-religião, não tem ninguém que cuidou mais das igrejas evangélicas do que eu. O que tem é gente que utiliza dos evangélicos durante a campanha", criticou. E disse conhecer um presidente que usou os evangélicos e depois teve vergonha de conversar com as lideranças religiosas. "O que eu não faço é tirar proveito da fé pela minha questão político-eleitoral. Eu digo sempre, se depender de ganhar uma eleição eu usurpar o direito sagrado da pessoa ir para uma missa rezar, eu perderei a eleição", completou.



Em seguida, Lula disse que é um direito das pessoas não gostarem dele, "mas não posso aceitar a ideia de milhões de brasileiros votar em um miliciano para ocupar o Palácio do Planalto. Não é justo com o Brasil, não é justo com a sua história, não é justo com as suas pretensões de cidadão brasileiro".

Meta

O presidente disse que a empresa Meta - dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp - conta mentiras e favorece algumas pessoas em detrimento da democracia. Lula defendeu a discussão de uma regulamentação sem censura, mas que trate os crimes no ambiente virtual como são tratados no mundo offline. "Isso não tem nada de fim de liberdade de expressão", afirmou.



Lula lembrou do ECA Digital, a nova lei de proteção de crianças e adolescentes online no País, norma que chamou de "a melhor regulamentação do mundo". "A gente vai pro pau, sim. Nosso exército vai provar nessa eleição que a gente vai derrotar o império digital."

Caso Ana Clara

O presidente disse que o candidato de oposição, Flávio Bolsonaro (PL), é "cúmplice" do assassinato da menina Ana Clara.



"Como é que um ser humano, que é senador da República, que é pai, tem coragem de trabalhar para que o assassino de uma criança não seja condenado?", questionou, em live promovida pelo deputado federal André Janones (Rede-MG). "Ele ainda tenta raspar o número da bala, para que as pessoas não saibam de onde veio a bala. Então, não é só que ele é cúmplice de um assassinato, ele não quer que as pessoas saibam a verdade", completou, ao conversar por vídeo com a atriz Camila Pitanga.



O caso da menina Ana Clara foi trazido à tona durante o debate Band/Estadão, promovido no último domingo, 18, no qual Lula cobrou explicações de Flávio por ter atuado como advogado do policial militar Bruno Dias Delaroli, acusado de efetuar o disparo que matou Ana Clara Gomes Machado, de cinco anos, em Niterói, em fevereiro de 2021. O senador rebateu a acusação, argumentando que não se deveria criminalizar o exercício da advocacia. "Nem teve julgamento e você condenou o cara", respondeu.



Na transmissão com Lula desta quinta, Janones disse que seu palpite é que a distância entre o petista e Flávio será maior que a da última eleição. O deputado ainda alertou os seguidores a não acharem que a eleição está ganha. "Precisamos continuar mobilizando", disse.