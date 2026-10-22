Em suas lives, Flávio Bolsonaro costuma discutir temas políticos com apoiadoresMarina Uezima/Parceiro/Agência O Dia
O político usou as redes para parabenizar a esposa. "Você é o presente que Deus me deu pra assumir qualquer missão aqui na Terra, ao seu lado topo qualquer desafio e tenho certeza de que vamos vencer juntos todos eles! Você é tão maravilhosa que até nasceu dia 22!", escreveu.
A "tradicional live de quinta" faz parte da estratégia digital de Flávio para se comunicar diretamente com seus eleitores e seguidores. No espaço, ele comenta sobre assuntos políticos com apoiadores. Seu pai, Jair Bolsonaro (PL), também realizava lives semanais no período em que era presidente da República.
Para sexta-feira, 23, o candidato não tem agenda pública durante o dia e vai se preparar para o debate da TV Globo, previsto para as 21h30.
Também nesta quinta, André Janones (Rede-MG) fez sua primeira live com o atual presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Youtube. A transmissão, que durou cerca de 1h30, chegou a registrar mais de 1,5 milhão de espectadores simultaneamente enquanto estava ao vivo.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.