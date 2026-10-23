São 36% os que dizem que não votariam em Lula, contra 33% que rejeitam Flávio Bolsonaro; outros 28% dizem recusar os dois candidatos - Divulgação

São 36% os que dizem que não votariam em Lula, contra 33% que rejeitam Flávio Bolsonaro; outros 28% dizem recusar os dois candidatosDivulgação

Publicado 23/10/2026 10:27

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem 52% dos votos válidos no segundo turno da eleição presidencial, enquanto o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), registra 48%, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira (23). Os candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. Os porcentuais são os mesmos dos divulgados no levantamento da última terça-feira (20). O cálculo exclui votos brancos, nulos e entrevistados que não sabem ou não responderam.





Considerando os votos totais, Flávio oscilou de 48% para 49% entre os dois levantamentos, enquanto Lula permaneceu com 45%. A diferença numérica entre os candidatos, portanto, passou de três pontos porcentuais para quatro pontos. Os que pretendem votar em branco ou anular permaneceram em 5%, e os que não sabem ou não responderam passaram de 2% para 1%.

LEIA MAIS: Datafolha: Flávio e Lula aparecem empatados com 50% dos votos válidos Considerando os votos totais, Flávio oscilou de 48% para 49% entre os dois levantamentos, enquanto Lula permaneceu com 45%. A diferença numérica entre os candidatos, portanto, passou de três pontos porcentuais para quatro pontos. Os que pretendem votar em branco ou anular permaneceram em 5%, e os que não sabem ou não responderam passaram de 2% para 1%.

Espontânea



Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, Flávio registra 48% e Lula, 44%. Brancos e nulos somam 5%, enquanto 3% não sabem ou não responderam.



No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro recebeu 56.104.503 votos, equivalentes a 47,03% dos votos válidos. Lula obteve 53.879.538 votos, correspondentes a 45,16%, segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Rejeição



O instituto também questionou os eleitores sobre em qual candidato não votariam se as eleições fossem hoje. Nesse caso, a rejeição ao atual presidente Lula foi de 36%, contra 33% que dizem rejeitar o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros 28% dizem rejeitar ambos e 3% afirmaram não rejeitar nenhum.



Metodologia



A pesquisa ouviu 2.000 eleitores por telefone, com entrevistadores humanos, entre 19 e 22 de outubro. A margem de erro geral é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09670/2026.