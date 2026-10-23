Decisão do TSE atende a um pedido da campanha de Lula que alegou favorecimento da candidatura de Flávio - Arquivo/José Cruz/Agência Brasil

Decisão do TSE atende a um pedido da campanha de Lula que alegou favorecimento da candidatura de FlávioArquivo/José Cruz/Agência Brasil

Publicado 23/10/2026 11:39

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deu 24 horas para que as empresas Meta e X apresentem esclarecimentos técnicos sobre sua atuação durante as eleições brasileiras. A determinação, tomada pelo corregedor-geral eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, na noite da quinta-feira (22), atende a um pedido da coligação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , que alega abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação social com suposto favorecimento à chapa de Flávio Bolsonaro (PL). Flávio e seu vice, Alfredo Gaspar (PL) também devem apresentar defesa sobre o tema em um prazo de cinco dias.





Cuevas avalia que os elementos apresentados pela coligação, "em tese, justificam a instauração da investigação" para apurar se há, de fato, irregularidades no tratamento dado às candidaturas pelas duas empresas de comunicação, mas ressalta que a abertura da apuração não significa "reconhecimento da veracidade das alegações, da ilicitude das condutas ou da responsabilidade dos investigados".



A reportagem pediu manifestação da assessoria da Meta e da candidatura de Flávio Bolsonaro, e busca contato com o X. O espaço segue aberto.



Cobrada pela campanha de Lula em outras ocasiões, a Meta já admitiu problemas de moderação nas redes sociais e falhas técnicas. A empresa negou, porém, que tenha intenção de beneficiar Flávio na disputa presidencial.



O corregedor pede que as empresas expliquem o uso de inteligência artificial, a distribuição de conteúdos políticos, a veiculação de anúncios eleitorais e a remoção de publicações no contexto eleitoral. A Meta também terá de prestar informações sobre sua ferramenta de traduções automáticas, além de buscas de GIFs e hashtags e anúncios políticos. Já o X deve dar detalhes sobre o funcionamento do Grok, sua ferramenta de inteligência artificial. O descumprimento injustificado das determinações incorre em multa diária de R$ 500 mil para cada empresa.



A decisão não acata o pedido de suspensão das traduções automáticas da Meta, pedido pela coligação de Lula por suposto favorecimento a Flávio, e afirma que a medida "apresenta alcance excessivamente amplo diante dos elementos disponíveis". Cuevas deve voltar a analisar a requisição após o recebimento dos esclarecimentos técnicos.



Ele também adiou, até receber as respostas das empresas, a análise dos pedidos de proibição de eventual tratamento privilegiado de perfis e recomposição excepcional do alcance de propaganda eleitoral.

LEIA MAIS: Nunes Marques dá 24 horas para Meta analisar 'Exército do Lula' Cuevas avalia que os elementos apresentados pela coligação, "em tese, justificam a instauração da investigação" para apurar se há, de fato, irregularidades no tratamento dado às candidaturas pelas duas empresas de comunicação, mas ressalta que a abertura da apuração não significa "reconhecimento da veracidade das alegações, da ilicitude das condutas ou da responsabilidade dos investigados".A reportagem pediu manifestação da assessoria da Meta e da candidatura de Flávio Bolsonaro, e busca contato com o X. O espaço segue aberto.Cobrada pela campanha de Lula em outras ocasiões, a Meta já admitiu problemas de moderação nas redes sociais e falhas técnicas. A empresa negou, porém, que tenha intenção de beneficiar Flávio na disputa presidencial.O corregedor pede que as empresas expliquem o uso de inteligência artificial, a distribuição de conteúdos políticos, a veiculação de anúncios eleitorais e a remoção de publicações no contexto eleitoral. A Meta também terá de prestar informações sobre sua ferramenta de traduções automáticas, além de buscas de GIFs e hashtags e anúncios políticos. Já o X deve dar detalhes sobre o funcionamento do Grok, sua ferramenta de inteligência artificial. O descumprimento injustificado das determinações incorre em multa diária de R$ 500 mil para cada empresa.A decisão não acata o pedido de suspensão das traduções automáticas da Meta, pedido pela coligação de Lula por suposto favorecimento a Flávio, e afirma que a medida "apresenta alcance excessivamente amplo diante dos elementos disponíveis". Cuevas deve voltar a analisar a requisição após o recebimento dos esclarecimentos técnicos.Ele também adiou, até receber as respostas das empresas, a análise dos pedidos de proibição de eventual tratamento privilegiado de perfis e recomposição excepcional do alcance de propaganda eleitoral.

Corregedor questiona remoção de vídeo



A decisão de Cuevas também determina que a Meta submeta à revisão humana, caso ainda não tenha feito, a remoção de um vídeo do projeto 'Revelando Brasil' no Instagram, com o título 'Flavinho de Papai'. A justificativa da empresa foi de uso de inteligência artificial.



O corregedor afirma que a empresa deve informar o resultado da avaliação humana neste caso, mas negou o pedido da coligação de Lula para tornar obrigatória a revisão humana prévia de todas as remoções ou restrições de alcance de conteúdos jornalísticos e de opinião relacionados às candidaturas presidenciais.