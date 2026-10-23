Grupo se apresenta no Estádio do MorumBIS no próximo dia 28 - Divulgação / BTS / HYBE

Grupo se apresenta no Estádio do MorumBIS no próximo dia 28Divulgação / BTS / HYBE

Publicado 23/10/2026 17:14

Fãs do BTS que votarem no segundo turno das eleições, neste domingo (25), têm mais um motivo para guardar seus comprovantes de votação. O Army Help The Planet, grupo de aficionados da banda sul-coreana, realizará uma ação especial durante o show do grupo no Estádio do MorumBIS, em São Paulo , na próxima quarta-feira (28), com distribuição gratuita de pacotes-surpresa para o público que apresentar os comprovantes de participação nas eleições 2026.

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Os pacotes-surpresa contam com itens cujo conteúdo só é descoberto ao abrir a embalagem. Nesta iniciativa, os brindes foram concebidos dentro da cultura fanmade, expressão usada para criações feitas por fãs para outros fãs. Os itens não são produtos oficiais do BTS ou da Big Hit Music, e a ação não tem vínculo comercial com a gravadora.



“Nossa iniciativa é apartidária. Respeitamos o sigilo do voto e não queremos saber em quem cada pessoa votou. Nosso objetivo é incentivar a participação eleitoral, especialmente entre os jovens, e mostrar a capacidade de organização e mobilização que temos”, afirma Mariana Faciroli, advogada e codiretora do Army Help The Planet (AHTP). Os pacotes-surpresa contam com itens cujo conteúdo só é descoberto ao abrir a embalagem. Nesta iniciativa, os brindes foram concebidos dentro da cultura fanmade, expressão usada para criações feitas por fãs para outros fãs. Os itens não são produtos oficiais do BTS ou da Big Hit Music, e a ação não tem vínculo comercial com a gravadora.“Nossa iniciativa é apartidária. Respeitamos o sigilo do voto e não queremos saber em quem cada pessoa votou. Nosso objetivo é incentivar a participação eleitoral, especialmente entre os jovens, e mostrar a capacidade de organização e mobilização que temos”, afirma Mariana Faciroli, advogada e codiretora do Army Help The Planet (AHTP).

O coletivo Army Help The Planet , criado por fãs brasileiros do grupo sul-coreano BTS, articula o fandom em torno de pautas socioambientais e de direitos humanos. Desde 2019, realiza campanhas de arrecadação, mobilizações políticas e ações de impacto real conectando cultura pop e cidadania.

Em 2022, o grupo realizou outra campanha de conscientização sobre a importância do voto, estimulando jovens a partir de 16 anos a tirarem seu título de eleitor.

Neste ano, a intenção é incentivar o exercício do voto no segundo turno das eleições, que acontece neste domingo (25). O primeiro turno registrou segundo maior índice de abstenção: mais de 33 milhões de eleitores não compareceram às urnas.



Como participar



A proposta conecta dois momentos próximos para os fãs: a votação, no domingo, e o encontro com a banda, na quarta-feira. A distribuição será realizada no dia 28 de outubro, ao longo da Rua Jorge João Saad, antes dos bloqueios de acesso ao Estádio do MorumBIS nos arredores do ponto de acesso oficial do show, número 01, conforme mapa da produção oficial do evento. As equipes estarão identificadas com a comunicação visual da campanha, e os brindes serão entregues por ordem de chegada, enquanto durarem os estoques.



A organização dará prioridade a quem apresentar o comprovante físico dos dois turnos eleitorais. Havendo disponibilidade de brindes, os participantes que apresentarem o comprovante de apenas um turno também serão contemplados.



*Reportagem da estagiária Tainá Junqueira, sob supervisão de Marlucio Luna.