Decisão contra afiliada da Globo foi proferida na última quinta-feira (22), três dias antes do 2º turno das eleições - Divulgação

Decisão contra afiliada da Globo foi proferida na última quinta-feira (22), três dias antes do 2º turno das eleiçõesDivulgação

Publicado 23/10/2026 18:23 | Atualizado 23/10/2026 18:23

A 23ª Vara do Trabalho de Curitiba concedeu ao Sindicato de Jornalistas Profissionais do Paraná (SindijorPR) uma liminar em ação civil pública sobre às denúncias de assédio eleitoral envolvendo trabalhadores da Rede Paranaense de Comunicação (RPC), empresa integrante do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCom), afiliada à Rede Globo no estado. A decisão foi proferida nesta quinta-feira (22), três dias antes do 2º turno das eleições.

Segundo o sindicato, os relatos descrevem reuniões realizadas por gestores da empresa a partir de 15 de outubro, após a votação da PEC 221/2019 , que estabeleceu o fim da 6x1. Nesses encontros, teriam sido anunciadas possíveis reduções de 30% a 60% na remuneração, além de mudanças nas escalas, nas folgas de fim de ano e na participação nos resultados. Os trabalhadores descrevem que essas consequências foram apresentadas em um contexto de referências ao resultado das eleições, estabelecendo uma relação entre as condições de trabalho e o cenário político.

Determinação

A medida foi protocolada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e determina que a empresa interrompa qualquer prática de pressão política sobre seus empregados e garanta a liberdade de voto. O juiz responsável pela ação, Otavio Augusto Constantino, reconheceu a existência de vestígios de assédio eleitoral para justificar a adoção de medidas urgentes, justificando a proximidade do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25).

Além da interrompção da pressão, a ordem proíbe gestores de associarem salários, benefícios, jornadas e empregos ao resultado eleitoral, a proteção dos trabalhadores que denunciaram os fatos e a obrigação de divulgar comunicado oficial esclarecendo que nenhuma condição de trabalho depende do resultado das eleições. O descumprimento será revertido em uma multa de R$ 50 mil por infração, acrescentada de R$ 10 mil por trabalhador atingido.

Decisão protege os trabalhadores

A Justiça também determinou que a empresa não deve retaliar, punir, discriminar ou investigar empregados que tenham apresentado denúncias ao SindijorPR, ao MPT ou ao Poder Judiciário. A proibição inclui qualquer tentativa de identificar os autores dos relatos.

O magistrado indica que o relatório enviado pelo Sindicato fique sob sigilo, com acesso restrito somente aos advogados e ao juízo, diante da existência de informações que poderiam permitir a identificação dos funcionários.

Condições de trabalho

A medida aplica a RPC o dever de informar que as condições de trabalho não dependem das eleições até as 12 horas de sábado (24), por meio de um comunicado oficial a todos os empregados e demais empregados que lhe prestam serviços, por e-mail corporativo, murais e comunicação interna (intranet).



No comunicado, a empresa deverá esclarecer que nenhuma condição de trabalho — incluindo remuneração, jornada, escalas, folgas, férias, participação nos resultados e manutenção do emprego — depende do resultado das eleições. O texto também deverá constar que o voto é livre e secreto e que nenhum trabalhador poderá sofrer retaliação por ter procurado o SindijorPR, o MPT ou a Justiça.

O que diz o sindicato

Segundo o SindijorPR, o sindicato teve papel central na apuração dos fatos. Em nota, o nota publicada em seu site, a entidade afirma que após receber denúncias de jornalistas e outros trabalhadores da RPC, o sindicato reuniu depoimentos e evidências em um relatório encaminhado ao Ministério Público do Trabalho, preservando a identidade dos denunciantes diante do receio de represálias.

O que diz a Globo

A reportagem entrou em contato com a TV Globo, mas não obteve sucesso até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.