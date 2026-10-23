Segundo turno acontece neste domingo (25) das 8h às 17h, no horário de Brasília - Reprodução Internet

Segundo turno acontece neste domingo (25) das 8h às 17h, no horário de BrasíliaReprodução Internet

Publicado 23/10/2026 20:04 | Atualizado 23/10/2026 22:51

O DIA listou bares e polos culturais que exibirão a apuração minuto a minuto. Cariocas que preferem viver o clima da apuração do segundo turno das eleições de 2026 nas ruas terão opções que combinam telões, rodas de samba, apresentações artísticas ao vivo e roda de samba neste domingo (25). Para ajudar quem quer acompanhar a contagem dos votos fora de casa,listou bares e polos culturais que exibirão a apuração minuto a minuto.

Centro do Rio

- Bafo da Prainha: assim como no primeiro turno, a partir das 12h até as 22h haverá churrasco com telão ligado na apuração, além de rodas de samba às 14h e às 18h.

- Casa Porto: o espaço terá como prato principal ''Arroz de Lula'' para o almoço, a partir das 12h, e seguirá com a comilança até as 22h.

- Dois de Fevereiro: todo último domingo do mês, o chef de cozinha João Diamante prepara Arroz Odoyá na calçada, a partir das 11h30 até as 18h. Eles também servirão acarajé.

- Centro Cultural Capibaribe: o espaço contará com o grupo musical ''Samba Pra Roda'', a partir das 17h. Os ingressos estão sendo vendidos pelo Sympla. Mais informações, acesse o link

- Alfa Bar e Cultura: o bar contará com o grupo de samba ''Quilombo Urbano'' a partir das 16h.

- Ladainha Bar: a partir das 15h, o boteco contará com telão e karaokê, com entrada de R$ 15.

- Jurema Bar: o espaço terá samba a partir das 13h até as 21h, com transmissão do segundo turno das eleições ao vivo, no telão.

Zona Oeste



- Salsa Pizza Bar: o bar em Campo Grande começará suas atividades a partir das 17h, com transmissão da apuração.

- Sub Bar: O espaço promoverá, a partir das 17h, uma apresentação com figuras do hiphop nacional como Alpha Rephix, Akasama e Sayajin.

Zona Sul

- Miolo Bar: em Laranjeiras, estabelecimento iniciará seus serviços a partir das 12h, servindo pernil assado, peixe empanado ou escondidinho de cogumelos. A transmissão da apuração começa a partir das 17h.

- Praça São Salvador: a praça que divide os bairros Flamengo e Laranjeiras tem, sempre nos dias de eleição, uma grande concentração de pessoas para assistir à apuração nos bares que ficam ao redor.

Zona Norte

- Baródromo: o boteco localizado no bairro do Maracanã abrirá a partir das 12h e também transmitirá a apuração.

Como acompanhar a apuração

O DIA, o site conta com um painel com atualizações em tempo real e pode ser acessado na página principal ou pelo link Além dos locais com programação presencial, a totalização dos votos poderá ser acompanhada em tempo real pelo aplicativo Resultados e pelo Portal Resultados, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A divulgação começa às 17h, no horário de Brasília, após o encerramento da votação. Para quem deseja acompanhar peloo site conta com um painel com atualizações em tempo real e pode ser acessado na página principal ou pelo link https://odia.ig.com.br/eleicoes

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Marlucio Luna.