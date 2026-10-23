Todo material apreendido de boca de urna é levado à Delegacia - Divulgação//Reprodução PM

Todo material apreendido de boca de urna é levado à DelegaciaDivulgação//Reprodução PM

Publicado 23/10/2026 19:55





Disponibilizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), o sistema permite registrar ocorrências diretamente pelo celular, de forma gratuita. As informações são encaminhadas a técnicos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), responsáveis pelo recebimento das denúncias eleitorais.



Além de descrever a situação e informar o local, o usuário pode anexar fotos, vídeos e links que ajudem na apuração. O aplicativo também aceita relatos sobre possíveis irregularidades cometidas na internet, em redes sociais e aplicativos de mensagens.



A ferramenta utiliza inteligência artificial para auxiliar na classificação das informações. Antes de concluir o envio, o cidadão pode validar o conteúdo sugerido pelo sistema. Também é possível fazer o registro anonimamente e receber um número de protocolo para acompanhamento.



O SISP Cidadão está disponível gratuitamente para celulares com sistemas Android e iOS. O aplicativo SISP Cidadão recebeu 150 denúncias de irregularidades eleitorais no Rio de Janeiro entre os dias 1º e 4 de outubro, durante o primeiro turno das eleições de 2026. Entre os relatos que tiveram confirmações de outros usuários, estavam casos de boca de urna e propaganda irregular nas ruas. A ferramenta pode ser utilizada pelos eleitores para comunicar suspeitas durante o segundo turno.Disponibilizado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SESP), o sistema permite registrar ocorrências diretamente pelo celular, de forma gratuita. As informações são encaminhadas a técnicos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), responsáveis pelo recebimento das denúncias eleitorais.Além de descrever a situação e informar o local, o usuário pode anexar fotos, vídeos e links que ajudem na apuração. O aplicativo também aceita relatos sobre possíveis irregularidades cometidas na internet, em redes sociais e aplicativos de mensagens.A ferramenta utiliza inteligência artificial para auxiliar na classificação das informações. Antes de concluir o envio, o cidadão pode validar o conteúdo sugerido pelo sistema. Também é possível fazer o registro anonimamente e receber um número de protocolo para acompanhamento.O SISP Cidadão está disponível gratuitamente para celulares com sistemas Android e iOS.

Mais de 20 mil PMs nas eleições

O estado do Rio terá um esquema especial de segurança para o segundo turno das eleições de 2026, neste domingo (25). As polícias Militar, Civil e Penal atuarão para ampliar a capacidade de atendimento a ocorrências em todo o território fluminense, que é o terceiro maior colégio eleitoral do país, com mais de 12,8 milhões de eleitores cadastrados.

A Secretaria de Polícia Militar mobilizará mais de 20 mil policiais para escoltar as urnas eletrônicas, atuar na guarda dos locais de votação e no patrulhamento de vias públicas e rodovias. As ações começam na véspera da eleição e se estendem até a noite de domingo. O planejamento contempla os 5.040 locais de votação do estado, distribuídos em 165 zonas eleitorais, e contará com o apoio do Grupamento Aeromóvel (GAM), com aeronaves tripuladas e não tripuladas, além de imagens de mais de 50 mil câmeras integradas ao sistema de monitoramento - muitas com dispositivo de reconhecimento facial e leitura de placas.



Agentes baseados no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), na Cidade Nova, serão responsáveis pelo acompanhamento e coordenação das ações ao longo do fim de semana. O planejamento da PM também prevê a manutenção dos serviços de rotina, incluindo o atendimento pelo telefone 190 e os programas de policiamento de proximidade, além da cobertura de outras operações em andamento no estado.

*Reportagem da estagiária Aretha Dossares, sob supervisão de Larissa Amaral