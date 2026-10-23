Homem usa spray de pimenta contra militantes no Centro do Rio - Reprodução/ Redes sociais

Homem usa spray de pimenta contra militantes no Centro do Rio Reprodução/ Redes sociais

Publicado 23/10/2026 20:14

Membros do Comitê dos Comitês da campanha do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) denunciam ter sido agredidos por um homem que portava spray de pimenta e tentou invadir o espaço ocupado pelo grupo no Largo da Carioca, no Centro do Rio, nesta sexta-feira (23). Vídeos publicados nas redes sociais mostram o homem entrando em luta corporal com um militante de Lula. Em outro momento, ele dispara o spray contra o rosto de integrantes dos grupos.

Veja o vídeo:

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Segundo representantes do comitê, o homem estava acompanhado de apoiadores do ex-candidato a deputado estadual Pedro Neto. Ainda de acordo com eles, essa não teria sido a primeira tentativa de invasão ao centro de distribuição de material gráfico da campanha petista.



"Eu não sei como essas pessoas conseguem essas coisas contra a lei [spray de pimenta]. Não é a primeira vez que eles disparam gás de pimenta nas pessoas. São covardes, que não têm argumentos, querem fazer vídeo de lacração e ficar aqui provocando a nossa militância. Isso está acontecendo desde o início das eleições", desabafou uma das integrantes do comitê.

Tezeu Bezerra, vice-presidente do PT, disse que registrou o caso por meio de boletim online na Polícia Civil.

A Polícia Militar informou que está acompanhando a mobilização e que, até o momento, não houve registro de ocorrência neste sentido. A reportagem tenta contato com a defesa do homem que aparece nas imagens.

Mais um caso



Na última quarta-feira (21), mais um caso envolvendo agressão contra militantes pró-Lula ganhou repercussão. Na ocasião, o presidente do PSOL de Magé, na Baixada Fluminense, Anderson Ribeiro, denuncioy ter sido agredido com um soco no rosto e um tapa no ouvido por um homem enquanto participava de um ato a favor da reeleição de Lula. O caso aconteceu na Rua Brasil, no Centro de Piabetá, e é investigado pela Polícia Civil.

Nas imagens, gravadas por pessoas que participavam do ato com Anderson, é possível ver um homem ainda não identificado segurando um microfone conectado a um aparelho de som e gritando: "Lula é ladrão!".

Segundo Anderson, o homem seria um militante favorável ao senador Flávio Bolsonaro (PL), que também estaria fazendo campanha no local. O vídeo também mostra uma companheira de militância, identificada como Cíntia Hernandes, sendo alvo de agressões verbais durante a confusão.

Após o ocorrido, Anderson gravou um vídeo em que mostra um ferimento no rosto e denuncia a agressão. "Olhem só o meu rosto. Vocês acham que é aceitável? Acabei de ser agredido aqui na Rua Brasil, em Piabetá, na frente dos guardas, que estão me dando apoio", afirmou.

O presidente municipal do PSOL disse que não conhecia o homem e que não houve justificativa para o ataque. "Eu estava fazendo campanha aqui, campanha legítima, e daí vem uma pessoa que eu não sei nem quem é, que eu não conheço, vem aqui e me dá um soco na cara e me deu um tapa no pé da orelha", completou.



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