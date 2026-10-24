Cerca de 1,1 milhão de apoiadores se reúnem em Copacabana em ato pró-Lula

Milhares de fluminenses se reuniram, neste sábado (24), em apoio ao candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio . Segundo o Centro de Operações e Resiliência (COR), cerca de 1,1 milhão de pessoas acompanharam o ato, intitulado Brasil Pronto pra Mais, que aconteceu na véspera do segundo turno da disputa pela Presidência da República. Neste domingo (25), o petista concorre ao cargo com o senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Com o público entoando "Lula, guerreiro do povo brasileiro", o petista classificou a campanha do adversário como "do mais baixo nível possível". "Dessa vez, eu tive que disputar a eleição com uma pessoa que não é uma pessoa, é uma mentira. Eu nunca vi ninguém com a desfaçatez e com nenhum compromisso com a verdade como adversário. Eu nunca conheci", criticou o petista, que completou:



"O nome dele é mentira, mentira e mentira. Ele decora os textos e não tem nenhum compromisso com a verdade, com aquilo que se fala. Ele diz 'sim' e 'não' com a mesma desfaçatez. E eu, às vezes, fico pensando se o Brasil merece ter um candidato dessa envergadura".

Lula também conversou com os eleitores indecisos e com aqueles que dizem não gostar dele. No primeiro turno, o Rio de Janeiro registrou o segundo maior índice de abstenção do país. Ao todo, 2.997.840 eleitores deixaram de votar, o equivalente a 23,32% do eleitorado fluminense. O percentual superou a média nacional, de 21,08%.

Em todo país, os votos brancos e nulos somaram, de forma combinada, 5.974.930. Isso representa 4,8% do total, o que superou a diferença numérica entre os dois candidatos. Flávio recebeu 56.104.268 votos, o equivalente a 47,03% dos votos válidos. Enquanto Lula obteve 53.876.617 votos, o que corresponde a 45,16%.

"Ninguém é obrigado a votar em nenhum candidato. Vota em quem quiser. Agora, a única coisa que nós temos que convencer a sociedade brasileira é que ela não pode levar o miliciano para dentro do Palácio do Planalto. Não é possível que a gente não consiga convencer a sociedade brasileira do risco que a democracia corre, do risco que liberdade corre, e do risco que as pessoas de bem nesse país correm. Eu tenho certeza que nós vamos ganhar as eleições. Estou dizendo pra vocês, que podem anotar: amanhã eu serei eleito presidente da República outra vez", defendeu.

"Tenho que agradecer ao povo brasileiro, porque o que o povo brasileiro fez nesse segundo turno não estava escrito em nenhuma página da nossa Sociologia. Ou seja, o povo assumiu para si a responsabilidade de fazer essa história. Hoje, nós temos um exército de democratas nesse país maior que o exército chinês, maior que o exército russo e maior que o exército americano, que é o exército do Lula que está na praça e vai chegar a 13 milhões de soldados e soldadas", comemorou o presidente, em referência ao número de inscritos do canal.

Se eleito, Lula também prometeu esforços para esclarecer a disputa sobre uma ilha em Angra dos Reis, na Costa Verde, envolvendo o jogador Richarlison de Andrade, Flávio Bolsonaro e o advogado Willer Tomaz . "Nós vamos trabalhar para tentar devolver esse terreno até o final desse ano. Ontem, quando eu perguntei pro Flávio se o coronel que tá na Secretaria do Patrimônio da União era amigo dele, ele não teve coragem de dizer. O nosso pai do bebê [apelido do atleta] ficou mais de um ano esperando a SPU tomar a decisão. O amigo do Flávio, em uma semana, conseguiu o título que uma pessoa não conseguiu em um ano", afirmou.

Por fim, o presidente revelou a maior lição da sétima campanha eleitoral que disputou: "Sem o povo, a gente não ganha as eleições".

Políticos apoiadores marcaram presença na caminhada com o candidato ao quarto mandato presidencial. Eduardo Paes (PSD), os prefeitos Eduardo Cavalieri (PSD) e Rodrigo Neves (PDT), a deputada federal Benedita da Silva (PT) e o ministro Guilherme Boulos (PT) estiveram ao lado de Lula durante coletiva de imprensa. O ator Paulo Vieira também acompanhou o presidente no ato, também conhecido como "Lulacabana", além do cantor Xamã, de Sophie Charlotte, Rubel e das deputadas eleitas Anielle Franco (PT), Elika Takimoto (PT) e Dani Balbi (PCdoB).

Fluminenses comemoram a presença de Lula no Rio e reiteram o apoio ao candidato à reeleição. A carioca Fabiana Barreto, 47 anos, aproveitou a manifestação acompanhada da filha de 19 anos. As duas levantaram um cartaz por justiça pela morte da menina Ana Clara, 5, que faleceu em Niterói, Região Metropolitana do Rio. O senador Flávio Bolsonaro compôs a defesa do policial militar Bruno Delaroli, que responde pela morte da criança.

"Viemos para ajudar a reeleger o presidente Lula. A mudança já está aqui há tempos. O nosso presidente vai ser tetra. Com certeza", afirmou a mãe.

Depois da manifestação em Copacabana, o presidente Lula encerra a campanha pela presidência em uma caminhada na Avenida Paulista, em São Paulo (SP). No domingo, o petista vota em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e, em seguida, acompanha a apuração no Hotel Intercontinental, na capital.

Último debate

Após o fim da sabatina, o candidato petista lamentou o comportamento do concorrente . À GloboNews, Lula classificou o encontro com o senador como "muito difícil para a sociedade brasileira" e defendeu que o filho de Jair Bolsonaro "mente descaradamente".

"Eu já participei de muito debate. Eu já vi muita gente contar mentira. Agora, esse cidadão é inigualável. Porque ele mente descaradamente, ele não tem nenhum compromisso com nenhuma verdade. Ele vai mentindo e vai soltando a mentira. É muito difícil para a sociedade brasileira assistir a um debate com uma pessoa que não tem compromisso com a verdade. Ele não tem história, não tem passado, não tem nada. Todo o passado dele é muito ruim. É muito ruim a vida dele como deputado e como senador. Não tem um projeto de lei, não tem nada que ele fez de bom nesse país. Ele ainda continua mentindo descaradamente. É uma pena. Eu espero que o povo brasileiro saiba o que fazer para não permitir que haja um retrocesso nesse país", criticou.

Já Flávio Bolsonaro disse considerar o último embate com o presidente Lula como "muito saudável" . "Todos puderam ver a diferença entre as propostas do futuro e as propostas do passado com eles. O Brasil do futuro não vai ser o passado. É assim que eu vou governar, olhando para frente. E se tiver políticas públicas que são boas, que não são propriamente de origem do nosso lado, e foram do lado de lá, não tem problema nenhum. Eu vou fazer sempre o que for melhor para você, cidadão brasileiro", prometeu.

Na manhã deste sábado, o senador reuniu apoiadores em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em seguida, já durante a tarde, Flávio Bolsonaro caminha com os seguidores na Praia da Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio.

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