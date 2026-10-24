Segundo turno acontece neste domingo (25) das 8h às 17h, no horário de BrasíliaReprodução Internet
Apesar de o Brasil ter diversos fusos, o horário de votação foi unificado. Em Rondônia (RO), Roraima (RR), Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS) as urnas abrirão às 7h do horário local, com fechamento das zonas eleitorais às 16h. O mesmo vai acontecer na maioria dos locais de votação no Estado do Amazonas. Já nas cidades que seguem o fuso horário do Acre, a votação vai começar às 6h do horário local, com encerramento às 15h.
Quem estiver na fila ao fim do horário de votação ainda poderá votar. Nesse caso, a Justiça Eleitoral distribuirá senhas para garantir o atendimento.
A apuração deve começar imediatamente após o fechamento das urnas, às 17h (horário de Brasília), e terminar ainda na noite de domingo.
Para saber onde é seu local de votação, bem como o caminho para chegar até ele, a Justiça Eleitoral disponibiliza informações no aplicativo e-Título e no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Para facilitar a hora do voto, o eleitor pode levar uma cola eleitoral com os números dos candidatos. Ela deve ser levada em papel. O uso de celular na cabine de votação é proibido.
Confira o horário de votação:
- Amazonas: 7h às 16h (ou 6h às 15h em municípios que seguem o horário do Acre);
- Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rondônia: 7h às 16h;
- Demais Estados do Brasil: 8h às 17h.
Cargos em disputa no segundo turno
O voto é obrigatório para brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos.