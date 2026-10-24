Segundo turno acontece neste domingo (25) das 8h às 17h, no horário de Brasília - Reprodução Internet

Segundo turno acontece neste domingo (25) das 8h às 17h, no horário de BrasíliaReprodução Internet

Publicado 24/10/2026 09:21 | Atualizado 24/10/2026 13:28

Os eleitores brasileiros voltam às urnas no domingo, 25, para votar no segundo turno das eleições gerais de 2026. Mais de 158 milhões de brasileiros estão aptos para registrar seus votos e as zonas eleitorais estarão disponíveis entre 8h e 17h na maior parte dos estados do País e no Distrito Federal (DF).





Apesar de o Brasil ter diversos fusos, o horário de votação foi unificado. Em Rondônia (RO), Roraima (RR), Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS) as urnas abrirão às 7h do horário local, com fechamento das zonas eleitorais às 16h. O mesmo vai acontecer na maioria dos locais de votação no Estado do Amazonas. Já nas cidades que seguem o fuso horário do Acre, a votação vai começar às 6h do horário local, com encerramento às 15h.



Quem estiver na fila ao fim do horário de votação ainda poderá votar. Nesse caso, a Justiça Eleitoral distribuirá senhas para garantir o atendimento.



A apuração deve começar imediatamente após o fechamento das urnas, às 17h (horário de Brasília), e terminar ainda na noite de domingo.



Para saber onde é seu local de votação, bem como o caminho para chegar até ele, a Justiça Eleitoral disponibiliza informações no aplicativo e-Título e no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Para facilitar a hora do voto, o eleitor pode levar uma cola eleitoral com os números dos candidatos. Ela deve ser levada em papel. O uso de celular na cabine de votação é proibido. LEIA MAIS: Segundo turno: saiba onde acompanhar a apuração neste domingo no Rio Apesar de o Brasil ter diversos fusos, o horário de votação foi unificado. Em Rondônia (RO), Roraima (RR), Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS) as urnas abrirão às 7h do horário local, com fechamento das zonas eleitorais às 16h. O mesmo vai acontecer na maioria dos locais de votação no Estado do Amazonas. Já nas cidades que seguem o fuso horário do Acre, a votação vai começar às 6h do horário local, com encerramento às 15h.Quem estiver na fila ao fim do horário de votação ainda poderá votar. Nesse caso, a Justiça Eleitoral distribuirá senhas para garantir o atendimento.A apuração deve começar imediatamente após o fechamento das urnas, às 17h (horário de Brasília), e terminar ainda na noite de domingo.Para saber onde é seu local de votação, bem como o caminho para chegar até ele, a Justiça Eleitoral disponibiliza informações no aplicativo e-Título e no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).Para facilitar a hora do voto, o eleitor pode levar uma cola eleitoral com os números dos candidatos. Ela deve ser levada em papel. O uso de celular na cabine de votação é proibido.

Confira o horário de votação:

- Acre: 6h às 15h;



- Amazonas: 7h às 16h (ou 6h às 15h em municípios que seguem o horário do Acre);



- Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rondônia: 7h às 16h;



- Demais Estados do Brasil: 8h às 17h.

Cargos em disputa no segundo turno

Neste segundo turno, o Brasil vai às urnas para eleger o próximo presidente da República. Além disso, seis Estados têm disputas para o governo: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.



O voto é obrigatório para brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos.

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Segundo o sindicato, os relatos descrevem reuniões realizadas por gestores da empresa a partir de 15 de outubro, após a votação da PEC 221/2019, que estabeleceu o fim da 6x1. Nesses encontros, teriam sido anunciadas possíveis reduções de 30% a 60% na remuneração, além de mudanças nas escalas, nas folgas de fim de ano e na participação nos resultados. Os trabalhadores descrevem que essas consequências foram apresentadas em um contexto de referências ao resultado das eleições, estabelecendo uma relação entre as condições de trabalho e o cenário político.