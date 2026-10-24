Segundo turno acontece neste domingo (25) das 8h às 17h, no horário de BrasíliaReprodução Internet

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Estadão Conteúdo
Os eleitores brasileiros voltam às urnas no domingo, 25, para votar no segundo turno das eleições gerais de 2026. Mais de 158 milhões de brasileiros estão aptos para registrar seus votos e as zonas eleitorais estarão disponíveis entre 8h e 17h na maior parte dos estados do País e no Distrito Federal (DF).
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Apesar de o Brasil ter diversos fusos, o horário de votação foi unificado. Em Rondônia (RO), Roraima (RR), Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS) as urnas abrirão às 7h do horário local, com fechamento das zonas eleitorais às 16h. O mesmo vai acontecer na maioria dos locais de votação no Estado do Amazonas. Já nas cidades que seguem o fuso horário do Acre, a votação vai começar às 6h do horário local, com encerramento às 15h.

Quem estiver na fila ao fim do horário de votação ainda poderá votar. Nesse caso, a Justiça Eleitoral distribuirá senhas para garantir o atendimento.

A apuração deve começar imediatamente após o fechamento das urnas, às 17h (horário de Brasília), e terminar ainda na noite de domingo.

Para saber onde é seu local de votação, bem como o caminho para chegar até ele, a Justiça Eleitoral disponibiliza informações no aplicativo e-Título e no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para facilitar a hora do voto, o eleitor pode levar uma cola eleitoral com os números dos candidatos. Ela deve ser levada em papel. O uso de celular na cabine de votação é proibido.

Confira o horário de votação:

- Acre: 6h às 15h;

- Amazonas: 7h às 16h (ou 6h às 15h em municípios que seguem o horário do Acre);

- Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima e Rondônia: 7h às 16h;

- Demais Estados do Brasil: 8h às 17h.

Cargos em disputa no segundo turno

Neste segundo turno, o Brasil vai às urnas para eleger o próximo presidente da República. Além disso, seis Estados têm disputas para o governo: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.

O voto é obrigatório para brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos.

Justiça concede liminar contra afiliada da TV Globo

A 23ª Vara do Trabalho de Curitiba concedeu ao Sindicato de Jornalistas Profissionais do Paraná (SindijorPR) uma liminar em ação civil pública sobre às denúncias de assédio eleitoral envolvendo trabalhadores da Rede Paranaense de Comunicação (RPC), empresa integrante do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCom), afiliada à Rede Globo no estado. A decisão foi proferida nesta quinta-feira (22), três dias antes do 2º turno das eleições.
Segundo o sindicato, os relatos descrevem reuniões realizadas por gestores da empresa a partir de 15 de outubro, após a votação da PEC 221/2019, que estabeleceu o fim da 6x1. Nesses encontros, teriam sido anunciadas possíveis reduções de 30% a 60% na remuneração, além de mudanças nas escalas, nas folgas de fim de ano e na participação nos resultados. Os trabalhadores descrevem que essas consequências foram apresentadas em um contexto de referências ao resultado das eleições, estabelecendo uma relação entre as condições de trabalho e o cenário político.